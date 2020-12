Jingle Bell Rock di Achille Lauro e Annalisa: un nuovo duetto sulle note di un grande classico natalizio

Dopo aver duettato sul palco dell’Ariston di Sanremo con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini e in “Sweet Dreams” dell’album 1990, Achille Lauro e Annalisa tornano a collaborare sulle note di “Jingle Bell Rock”, uno dei classici natalizi senza tempo.

Achille Lauro e Annalisa reinterpretano in chiave vintage il celebre brano natalizio Jingle Bell Rock

Achille Lauro ha rilasciato online “Jingle Bell Rock”, primo singolo estratto dall’album “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band”, il terzo e ultimo lavoro discografico che compone la trilogia iniziata con “1969”. Nel disco, pubblicato lo scorso 4 dicembre, il rapper italiano si cimenta per la seconda volta in cover di brani celebri della musica nazionale e internazionale ma nelle 8 tracce sono presenti anche alcuni inediti.

Jingle Bell Rock è una rivisitazione di uno dei classici natalizi conosciuti e amati in tutto il mondo e vanta la collaborazione di Lauro con Annalisa. I due artisti tornano così a duettare insieme dopo il Festival di Sanremo 2020, dove hanno cantato sulle note del brano di Mia Martini “Gli uomini non cambiano” nella serate dedicate alle cover. L’esperienza sanremese non è stata l’unica collaborazione tra i due che hanno duettato anche in “Sweet Dream”, brano contenuto nell’album di Achille Lauro “1990”.

E’ stato inoltre diffuso il videoclip ufficiale di “Jingle Bell Rock”, diretto da Fabrizio Conte per Borotalco Tv, completamente in bianco e nero e ambientato in un jazz club americano degli anni ’20. Nel filmato, che trovate a seguire, possiamo vedere Achille Lauro nell’insolita veste di barman mentre Annalisa è un’affascinante cameriera che serve ai tavoli mentre nel locale si esibiscono, in una performance canora, un bambino (che ha la voce di Lauro) e una bambina (che invece ha la voce di Annalisa).

Achille Lauro ha scelto di reinterpretare il noto brano natalizio in una chiave più vintage e, come possiamo leggere nella presentazione del video ufficiale, l’atmosfera è quella tipica delle festività natalizie. Il testo, disponibile nella versione integrale su testietraduzioni.it, ne è la dimostrazione. La clip della canzone, come anticipato, è ambientata nel periodo successivo alla Grande Guerra quando, grazie alla ripresa economica, negli Stati Uniti si tornava a respirare un po’ di ottimismo e in molti avevano voglia di tornare a festeggiare. In particolare il Natale viene accolto con grandi addobbi, celebrazioni e luci di ogni genere, che ricordano molto le atmosfere odierne.

Il celebre brano Jingle Bell Rock, inciso e pubblicato per la prima volta nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms, nel corso degli anni è stato rivisitato e reinterpretato da molti grandi artisti del calibro di Brenda Lee, Billy Idol, Kylie Minogue, Hilary Duff, Vanessa Hudgens, Cristina D’Avena, Mina e molti altri ancora.

Jingle Bell Rock è nella tracklist dell’album “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band”

Tornando invece al nuovo album “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band“, prodotto da Elektra Records e Warner Music Italy, Achille Lauro ha scelto di rivisitare poi un brano intramontabile di Frank Sinatra come “My Funny Valentine” e “Tu vuo’ fa’ l’americano” di Renato Carosone, entrato a far parte dei grandi classici della canzone napoletana. Gli inediti contenuti in “1920” sono invece tre, “Piccola Sophie”, “Pessima” e “Chicago”, ed infine completano l’album le nuove versioni di “Cadillac 1920” e “Bvlgari Black Swing”. Achille Lauro ha così commentato e descritto il suo ultimo progetto discografico:

“Questo incredibile viaggio che ha fatto attraverso gli anni ’20 è stato molto importante per me e mi ha completamente cambiato. E questo ha fatto sì che io stravolgessi totalmente la mia idea ed il mio modo di fare musica. Tutto è stato letteralmente ribaltato. Prima ero sempre concentrato nel prestare attenzione ad ogni minimo dettaglio, quasi in maniera maniacale. Ora invece, dopo questa trilogia discografica, ho capito che quello ero solo l’inizio di tutto ciò che andrò a fare da adesso in poi”.

La collaborazione con Annalisa non è l’unica presente nel nuovo disco di Achille Lauro. Il celebre rapper italiano ha deciso di duettare anche con altri artisti come Gigi D’Alessio e i suoi due colleghi rapper, Gemitaiz e Izi. Ma vediamo adesso la tracklist ufficiale: