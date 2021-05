Juice Plus Opinioni Mediche: effetti collaterali, controindicazioni e benefici, fa male o è salutare?

In tantissimi, tra coloro che hanno sempre voluto perdere qualche chilo per sentirsi in forma, si saranno imbattuti nella pubblicità di Juice Plus. Si tratta di una linea di integratori alimentari, che, con i suoi prodotti, promette di compensare le carenze vitaminiche dell’organismo umano.

Le opinioni mediche su Juice Plus sono piuttosto divise: c’è chi lo considera un integratore alimentare che può sopperire ad alcune carenze e chi è arrivato addirittura a definirlo “tossico”. Ecco come mai.

Scopriamo insieme il parere degli esperti su questo prodotto che desta molta curiosità nei consumatori.

Juice Plus, effetti collaterali del prodotto: le opinioni mediche

Per quanto Juice Plus venga presentato dall’azienda produttrice come un integratore alimentare, sono tantissime le persone ad usarlo per dimagrire.

Spesso, tali soggetti ne fanno un vero e proprio abuso, con la speranza di perdere i chili e il grasso in eccesso, che avevano più volte tentato di ridurre con diete restrittive e sessioni di allenamento sfiancanti.

Molti medici hanno rivelato di aver avuto in cura vari pazienti a causa dei gravi effetti collaterali provocati dall’uso prolungato di Juice Plus.

Secondo alcune opinioni mediche, Juice Plus avrebbe causato a vari soggetti problemi intestinali come gonfiore, crampi addominali, coliche e costipazione. Le recensioni mediche hanno anche fatto trapelare importanti problematiche legate alla tiroide dopo l’abuso di questo prodotto.

In base alla recensione medica della dottoressa Eleonora Bolsi, una delle ragioni di questi effetti collaterali, sarebbe quella legata alla composizione del prodotto. Juice Plus +, infatti, contiene, tra gli altri ingredienti, tè verde, glucomannano e caffeina. I prodotti a base di tè verde, se assunti in maniera continuativa, potrebbero portare addirittura all’avvelenamento epatico.

Come se non bastasse, gli effetti collaterali del tè verde vengono amplificati dall’assunzione associata ad altre sostanze nervine, come la caffeina. Anche il glucomannano è finito al centro dell’attenzione della comunità scientifica, in quanto è un amido resistente che non tutti i soggetti possono tollerare a livello intestinale.

Le recensioni mediche su Juice Plus: ecco tutte le controindicazioni

Alcuni prodotti della linea Juice Plus si presentano come dei veri e propri pasti sostitutivi, che portano i soggetti a ridimensionare il proprio regime alimentare.

Secondo le opinioni mediche, la dieta a base dei prodotti Juice Plus indurrebbe le persone a limitare il consumo di molti cibi; ciò li porterebbe inevitabilmente a soffrire di gravi carenze alimentari e di problematiche importanti legate alla salute.

Molte recensioni mediche confermerebbero l’effetto dimagrante di Juice Plus +, che però non sarebbe sinonimo di sano. Le modalità d’uso di questi prodotti, infatti, spronerebbero alla riduzione del numero giornaliero di calorie assunto, portando l’organismo a un deficit pericoloso.

Per i medici, i prodotti di Juice Plus + indurrebbero i soggetti a portare avanti una dieta davvero restrittiva, che può causare cali di glicemia, metabolismo rallentato, svenimenti e forte senso di fame. Inoltre, vari pazienti avrebbero riscontrato una maggiore tendenza a ingrassare, non appena tornati a nutrirsi senza le sostituzioni.

Quali sono i benefici di Juice Plus secondo il parere degli esperti

L’azienda produttrice di Juice Plus sostiene che questa linea di integratori alimentari fornirebbe al corpo gli stessi benefici di frutta e verdura.

Come si può leggere dal sito ufficiale, i prodotti in questione sarebbero ricchi di vitamine e sali minerali e “ingredienti di elevata qualità per supportare e integrare l’alimentazione”. Juice Plus sarebbe costituito dai nutrienti contenuti in ben 30 tipi diversi di frutta e verdura.

Proprio su queste affermazioni si sono divise le opinioni mediche, tra quelle che supportano Juice Plus e quelle che, invece, analizzando la composizione del prodotto, affermano come non sia così ricco di vitamine come viene descritto.

Come dichiarato dalla dottoressa Chiara Angiari, Juice Plus conterrebbe soltanto 4 tipi di vitamine: la Vitamina A, la vitamina C, la vitamina E e il Folato. Troppe poche vitamine rispetto a quelle elencate da molti promotori di questo prodotto. Secondo le opinioni mediche, quindi Juice Plus non apporterebbe grossi benefici alla salute.

Juice Plus fa male o è salutare? Parlano i medici

L’uso dei prodotti della linea di integratori di Juice Plus + è ancora al centro del dibattito. Secondo alcune opinioni mediche, questo prodotto non sarebbe per nulla innocuo, in quanto promosso da persone comuni, che non hanno una formazione scientifica.

Prodotti di questo tipo andrebbero prescritti soltanto da medici, biologi e dietisti, dopo accurate analisi e anamnesi patologiche. Il motivo è che l’assunzione di integratori alimentati deve essere motivata dalla presenza di effettive carenze di vitamine e minerali.

Come sostenuto da tutti i dottori, nel caso in cui i soggetti assumessero vitamine in eccesso, le eliminerebbero tramite le urine, inducendo i reni a un inutile affaticamento.

Nessun venditore Juice Plus porta avanti indagini sulla salute dei soggetti, ai quali vende i propri integratori.

Dalle recensioni mediche si evince che non vi siano prove valide che attestino l’efficacia della linea di prodotti naturali di Juice Plus. Per i dottori, molte delle affermazioni, a scopo di marketing, fatte dai venditori sarebbero false o fuorvianti.

L’unica opinione da tenere in seria considerazione è quella dei medici, che si sono pronunciati su questi integratori.

Ancora oggi, a distanza di 28 anni dalla loro prima distribuzione, Juice Plus è ritenuto da molti medici pericoloso e tossico, se assunto in grande quantità e con particolare costanza e se impiegato come pasto sostitutivo, a discapito di una dieta ricca e variegata.

A chiunque avesse carenze vitaminiche o volesse intraprendere un percorso di dimagrimento consigliamo di rivolgersi al proprio medico di base o di affidarsi a uno specialista in materia.