Keep Calm Microonde: ingredienti, opinioni, truffa o funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo del nuovo Keep Calm, il rivoluzionario e simpatico pulitore igienizzante della linea WSI che vi aiuterà a pulire in modo omogeneo e perfetto il vostro microonde e in questo modo non dovrete fare alcuno sforzo e non sarà necessario alcun tipo di detergente. Nel dettaglio si tratta di un contenitore in plastica siliconica, atossica e resistente alle temperature elevate del vostro forno a microonde.

Ma siamo davvero così sicuri che si tratta di un accessorio che funziona e non è una delle molteplici truffe presenti su internet? Nell’articolo vi forniremo tutte le informazioni utili su questo pulitore, in che modo va usato correttamente, quali sono le sue caratteristiche principali, i punti di forza, le opinioni dei clienti, il prezzo di vendita su Amazon e come si può acquistare collegandovi al sito ufficiale della casa produttrice.

Istruzioni Keep Calm: specifiche e come usare correttamente il pulitore per microonde

Uno dei nostri migliori alleati in cucina è senza dubbio il forno a microonde. Ormai si tratta di un elettrodomestico presente in quasi tutte le case del mondo e risulta essere molto utile quando abbiamo qualcosa da riscaldare o poco tempo per preparare qualcosa di caldo, come una bella camomilla o un thè. Ci bastano pochissimi secondi ed è tutto pronto. Tuttavia, come tutti gli elettrodomestici, oltre a essere semplice da usare e ideale per chi ha poco tempo da passare ai fornelli, necessita anche di una pulizia approfondita, non necessariamente da effettuare tutti i giorni ma più volte la settimana.

Spesso però pulirlo richiede veramente moltissimo tempo e siamo costretti ad usare pericolosi detergenti chimici, mettendo in pericolo la nostra salute e quella di chi amiamo. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi della soluzione perfetta per voi: si tratta del nuovo Keep Calm, il pulitore igienizzante della linea WSI che vi consentirà di avere un microonde sgrassato e sanificato in soli 7 minuti, senza l’uso di pericolosi detergenti chimici. Questo accessorio ha la simpatica forma di una bambolina ed è stato realizzato come un contenitore in plastica siliconica, atossica e altamente resistente.

Il suo utilizzo è davvero semplice ma vediamo nel dettaglio tutti i passaggi da seguire:

Sollevate la testa del pulitore igienizzante e riempite il contenitore con una soluzione di aceto bianco fino al livello della scritta “vinegar” ed aggiungete poi acqua fino ad arrivare al livello della scritta “water”;

Dopodiché richiudete e posizionatelo al centro del forno a microonde, programmandolo a metà della sua potenza (100 gradi) e lasciatelo agire per 7 minuti. Keep Calm emetterà un getto di vapore che igienizzerà e sgrasserà in modo naturale il vostro forno;

Prima di toglierlo, lasciatelo riposare per circa 2 minuti e infine non vi resta che passare un panno morbido all’interno del microonde che tornerà così come nuovo.

Infine grazie alla tecnologia con cui è fatto, può essere usato come rinfrescante per il frigo. Vi basterà riempirlo di acqua, bicarbonato e qualche goccia di limone, poggiarlo su un ripiano alto del frigo per rimuovere odori sgradevoli e ottenere una delicata profumazione.

Opinioni e recensioni Keep Calm: funziona davvero o si tratta dell’ennesima truffa online?

In questo paragrafo scopriremo cosa ne pensano i clienti che l’hanno già testato. Le loro opinioni sono molto utili per capire se Keep Calm funziona davvero o è la solita truffa del web; inoltre nelle loro testimonianze le persone hanno sottolineato sia i punti di forza che gli aspetti più negativi di questo pulitore igienizzante. Ma vediamo alcune della recensioni che abbiamo trovato su internet e sul sito ufficiale:

“Dopo il primo utilizzo, sono rimasto positivamente soddisfatto del risultato. Ho seguito le istruzioni con i dosaggi giusti e dopo 7 minuti, le pareti del microonde erano ricoperte di condensa di acqua e aceto. Questo ha facilitato la pulizia e la rimozione dello sporco ordinario. Per il prezzo pagato, è un gadget che rispetta le attese e fa il suo dovere”. Simone B.

“L’ho acquistato per provarlo, anche se mia moglie non ci credeva ed era scettica sull’effettivo funzionamento di Keep Calm. Invece funziona perfettamente nel microonde: il getto di vapore bollente all’aceto riesce a sciogliere qualsiasi macchia eliminando tutto lo sporco, anche quello più difficile. Mia moglie all’aceto aggiunge anche qualche goccia di succo di limone, che agisce da deodorante”. Fabrizio T.

Keep Calm Microonde: prezzo Amazon e come acquistare sul sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo vedremo quanto costa e dove è possibile acquistare online il nuovo Keep Calm così da evitare di imbattervi in prodotti contraffatti o banali imitazioni. Per evitare questo rischio, non dovrete far altro che comprare il pulitore igienizzate solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo dovrete compilare correttamente l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare. Una volta completato l’acquisto, la spedizione vi verrà recapitata comodamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costa Keep Calm? Se vi affrettate sul sito ufficiale potrete usufruire di un’incredibile offerta speciale che vi permetterà di acquistare ben 2 fantastici e innovativi pulitori igienizzanti per microonde ad un prezzo super conveniente pari a soli 59,90 euro, invece di 89,90.

Oltre ai due accessori, riceverete in omaggio anche 10 panni in morbida microfibra colorata dal potere super assorbente per rimuovere lo sporco più difficile senza l’uso di detergenti.