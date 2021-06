Key Charger: opinioni, durata carica, compatibilità iPhone e Android

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di un’interessante novità arrivata sul mercato per rivoluzionare il settore della telefonia mobile: si tratta del nuovo Key Charger, l’innovativo caricabatterie portatile della linea DMC. Realizzato con dimensioni ridotte che lo rendono perfetto anche come portachiavi, questo dispositivo potrete portarlo sempre con voi e vi permetterà di ricaricare il vostro smartphone, che sia iPhone o un qualsiasi Android, ogni volta che ne avrete bisogno.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI KEY CHARGER SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS + GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI + PAGAMENTO ALLA CONSEGNA <<<

Ma funziona davvero o è una truffa online? Nell’articolo scopriremo quali sono tutte le sue specifiche tecniche principali, la durata della carica, la compatibilità con iPhone e dispositivi Android, il prezzo su Amazon e come acquistarlo tramite il sito ufficiale. Inoltre analizzeremo le opinioni e le recensioni lasciate dai clienti in giro per il web.

Specifiche Key Charger: durata della carica e compatibilità iPhone e Android

Sarà capitato a molti di arrivare a metà giornata e di ritrovarsi con lo smartphone quasi completamente scarico e non avete la possibilità di poterlo ricaricare da nessuna parte. Tranquilli, adesso tra le novità arrivate in commercio e proposte dalla linea DMC troviamo il dispositivo perfetto per queste situazioni di emergenza. Stiamo parlando di Key Charger, il nuovissimo caricatore portatile che vi consentirà di ricaricare in ogni momento e ovunque il vostro smartphone o tablet.

Grazie al suo micro caricatore integrato ad alta velocità, questo dispositivo garantisce una potenza istantanea alla vostra batteria e in questo modo non dovrete più preoccuparvi quando vi trovate per diverso tempo fuori casa e non avete una presa a disposizione per ricaricare lo smartphone. Ecco nel dettaglio quali sono le sue specifiche tecniche principali:

Batteria: 800mAh/2.96Wh

Input: 5V/0.5A

Output: 5V/1A

Tiene la ricarica per 3 mesi (quando non in uso)

Dimensioni scatola: 7.91 x 4.57 x 1.61 inches

Composizione Batteria: Polimero di litio

Il nuovo Key Charger è facilissimo da usare e, a differenza di altri powerbank, si collega direttamente al vostro smartphone senza dovervi portare sempre quei cavi ingombranti. Ma quali sono i modelli di smartphone compatibili? Questo caricabatterie può essere utilizzato sia da chi possiede un iPhone (dal 5 fino al modello più recente) che da coloro che hanno un dispositivo Android (Samsung, LG, Motorola, Huawei, Google, ZTE, Xiaomi, Alcatel, Sony, OnePlus) sia con uscita USB-C che con Micro USB. Infine il nuovo Key Charger, viste le dimensioni ridotte e compatte, potrete usarlo facilmente anche come portachiavi e in questo modo averlo sempre a portata di mano.

Opinioni e recensioni Key Charger: il caricatore portatile funziona o è una truffa?

Oggigiorno quando si vuole fare un acquisto online è davvero molto facile imbattersi in una delle tante truffe che circolano sul web e per questo è sempre opportuno informarsi prima di comprare qualsiasi prodotto. Per evitare di prendere delle fregature, un consiglio che possiamo darvi è quello di andarvi a leggere sempre le recensioni che le persone lasciano sul sito ufficiale o in uno dei tanti forum dedicati a quel prodotto specifico.

In questo modo potrete controllare se l’articolo che volete comprare funziona davvero oppure è solo la solita truffa che vi farà spendere soldi inutilmente. Per questo motivo, in questo paragrafo, abbiamo deciso di venirvi incontro selezionando per voi alcuni dei commenti (positivi e negativi) lasciati dagli utenti che hanno già avuto modo di provare il nuovo Key Charger:

“Sono una persona che è spesso costretta ad utilizzare molto il cellulare soprattutto per motivi lavorativi e a volte mi capita a fine giornata e di essere in metro con lo smartphone sempre scarico e non riesco mai a contattare gli amici per organizzare un’uscita fuori o a controllare l’ultima mail ricevuta. Finalmente con Key Charger i miei aperitivi sono salvi e anche le mail di lavoro”. Elisa M.

“Avevo sempre il terrore che ogni volta che uscivo mi si scaricasse la batteria e non potessi contattare nessuno in caso di emergenza, così il mio fidanzato mi ha regalato questo caricatore portatile della linea DMC e adesso esco sempre più tranquilla e ogni volta che sono a casa lo carico così da averlo pronto per poterlo usare. Ottimo regalo, lo consiglio a tutti”. Rachele P.



Key Charger: prezzo Amazon e quali sono le offerte disponibili sul sito ufficiale

Se le recensioni degli utenti che l’hanno già provato vi hanno convinto ad ordinare anche voi il nuovo Key Charger, cerchiamo di scoprire adesso quanto costa e dove è possibile acquistare questo innovativo e rivoluzionario caricatore portatile che vi permetterà di avere sempre il vostro smartphone con la batteria al 100%. Prima di parlarvi del prezzo super conveniente e dell’incredibile offerta di lancio che vi propone la casa produttrice, è importante sapere che non troverete questo dispositivo nei tradizionali negozi di tecnologia o nei vari store online.

L’unico e originale Key Charger infatti è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che l’ha ideato e sviluppato. Per acquistarlo vi basterà collegarvi al portale ufficiale e scorrere la pagina iniziale verso il basso fino a quando non vi troverete davanti un apposito modulo d’ordinazione. Quello che dovete fare è compilarlo correttamente inserendo innanzitutto i vostri dati anagrafici: nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza (o di domicilio se differente) e il vostro numero di telefono (meglio se cellulare). Completato l’acquisto, la spedizione arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita in tutta Italia (isole comprese).

>>> SITO UFFICIALE KEY CHARGER: CLICCA QUI E SCOPRILO AL MIGLIOR PREZZO + SPEDIZIONE GRATIS + GARANZIA COMPLETA + PAGAMENTO A CONSEGNA AVVENUTA <<<

Ma qual è il prezzo di questo caricatore senza fili? Come vi abbiamo detto in precedenza, sul sito ufficiale è disponibile un’incredibile promozione che vi consentirà di acquistare ben due Key Charger ad un costo davvero conveniente di soli 59,90 euro invece che 99,90.

Infine per quanto riguarda le modalità di pagamento disponibili sul sito vi sarà data la possibilità di acquistare Key Charger e pagarlo anticipatamente tramite carta di credito, PostePay o PayPal oppure se preferite potrete pagare direttamente in contanti al corriere il giorno della consegna del vostro ordine.