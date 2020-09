Kleva Sumo Slicer: opinioni dai forum, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Siete stanchi di dover sempre perdere molto tempo per affettare le verdure quando preparate il pranzo o la cena in famiglia e siete alla ricerca di un elettrodomestico in grado di aiutarvi? Tranquilli perché è arrivato in commercio Kleva Sumo Slicer, il nuovissimo tagliaverdure 3 in 1 di alta qualità grazie al quale in pochi secondi potrete grattugiare, affettare e sminuzzare e in questo modo sarà più semplice la preparazione di insalate, verdure crude e molte altre delizie.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO SUMO SLICER DI KLEVA SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA SPECIALE CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

A seguire andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le funzioni principali della nuova grattugia, le istruzioni d’uso, il prezzo di vendita del prodotto su Amazon e dove si può acquistare online tramite il sito ufficiale della linea Kalaishop. Inoltre per verificare se il nuovo Kleva Sumo Slicer funziona realmente e non è una truffa, andremo a scoprire cosa ne pensano i clienti che l’hanno già provato leggendo alcune delle loro recensioni e opinioni presenti nei vari forum su internet.

Come funziona Kleva Sumo Slicer: caratteristiche tecniche e istruzioni d’uso del tagliaverdure

Oggi vogliamo parlarvi di un’interessante novità arrivata nel settore degli elettrodomestici e che promette di rivoluzionare il vostro modo di cucinare. Stiamo parlando di Kleva Sumo Slicer, l’innovativa e rivoluzionaria grattugia 3 in 1 che vi permetterà di preparare le vostre verdure in maniera semplice, veloce e sicura. Non rischierete più di tagliarvi mentre preparate il pranzo o la cena per la vostra famiglia o per gli amici e direte addio a tutti quei pericolosi coltelli, dalle lame taglienti.

In questa vita sempre più frenetica gli accessori ed elettrodomestici in cucina sono diventati sempre più indispensabili in quanto sono davvero utilissimi per aiutarci a preparare piatti gustosi e prelibati anche quando abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione. Da oggi con Sumo Slicer potrete grattugiare, affettare e sminuzzare sia frutta che verdura senza alcuna fatica. Inoltre questo incredibile tagliaverdure vi consente non solo di velocizzare la preparazione dei piatti, ma anche di curarne la presentazione così da fare un’ottima figura con i vostri ospiti.

Ma come funziona? Il suo utilizzo, come vi abbiamo anticipato, è davvero semplice e vi basterà seguire le istruzioni d’uso che trovate all’interno della confezione. Kleva Sumo Slicer presenta tre cilindri intercambiabili affilati e veloci e dopo aver posizionato al suo interno gli alimenti che volete tagliare, non dovrete far altro che effettuare un semplice giro di manovella e iniziare a grattugiare, tagliare e sminuzzare ad una velocità fino a 18 volte superiore a quella di un normale coltello. Una volta che avrete finito di usarlo potrete tranquillamente lavare Kleva Sumo Slicer in lavastoviglie.

Recensioni Kleva Sumo Slicer: le opinioni dai forum sull’innovativa grattugia

Ma il nuovo tagliaverdure 3 in 1 funziona davvero o è una truffa? Per scoprirlo in questo paragrafo vedremo cosa ne pensano le persone che hanno già avuto la possibilità di acquistare il nuovo Kleva Sumo Slicer e di usarlo in cucina. Come potrete leggere a seguire, le opinioni prese dai vari forum online sono quasi tutte abbastanza positive riguardo quest’innovativa grattugia e tutti esaltano l’ottimo rapporto qualità/prezzo del prodotto che sul sito ufficiale è in vendita in offerta speciale, ma di questo vi parleremo nel prossimo capitolo. Adesso vi riportiamo alcune delle recensioni lasciate dai clienti in giro per il web:

“Dopo aver visto la pubblicità del nuovo Kleva Sumo Slicer online, ho iniziato ad incuriosirmi a questo innovativo tagliaverdure ed ho deciso di acquistarlo. E sono rimasta piacevolmente colpita in quanto è un attrezzo utilissimo. Sono un’amante delle verdure e volevo qualcosa che rendesse più appetitose le mie insalate. In commercio però finora avevo trovato soltanto elettrodomestici ingombranti, mentre questo occupa davvero pochissimo spazio e per pulirlo mi basta metterlo in lavastoviglie. Insomma, un ottimo prodotto e lo consiglio”. Alessandra L. “Sumo Slicer è un accessorio davvero straordinario. Finalmente riesco a tagliare e affettare qualsiasi frutta o verdura in pochissimo tempo e senza rischiare di tagliarvi. Adesso posso preparare dei piatti gustosi e salutari anche quando torno stanco da lavoro e non ho voglia di cucinare. Consigliatissimo”. Camilla F.

Prezzo Amazon Kleva Sumo Slicer: quanto costa e dove comprare online sul sito ufficiale

Ma dove si può acquistare e soprattutto quanto costa il nuovo Kleva Sumo Slicer? Questo rivoluzionario tagliaverdure 3 in 1 non è in vendita nei normali negozi specializzati in articoli e accessori per la cucina e non è disponibile nemmeno su Amazon dove troverete solo prodotti simili ma non l’originale. Quello potrete comprarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della linea Kalaishop, lo store specializzato in articoli per casa e per la cucina, dove dovrete compilare il form che trovate con tutti i vostri dati anagrafici.

Dopo aver effettuato l’ordine, il vostro pacco vi verrà spedito nel giro di 1-2 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo della vostra abitazione che avete lasciato nell’apposito modulo e non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo per la consegna che è gratuita per tutti i clienti. Ma come fare per il pagamento? L’azienda produttrice in questo caso lascia scegliere il cliente se pagare in contanti al corriere espresso oppure se farlo in anticipo con carta di credito o PayPal.

>>> SITO UFFICIALE KLEVA SUMO SLICER: CLICCA QUI E COMPRALO SUBITO, APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

E quanto costa Kleva Sumo Slicer? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile per tutta la clientela un’offerta super conveniente che vi permetterà di acquistare ben 2 tagliaverdure ad un prezzo speciale pari a soli 69,99 euro, anziché 99,00 euro.

Nella confezione troverete 2 Sumo Slicer, 2 pelapatate, 2 accessori per grattugiare e 2 accessori per sminuzzare gli alimenti.