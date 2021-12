Klug Watch: truffa o funziona, opinioni negative, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Il nuovo smartwatch Klug Watch è una truffa? Questa è la domanda che molti si pongono, visto il successo scatenato negli ultimi tempi da questo accessorio alla moda, di alta tecnologia e dal prezzo incredibilmente basso. Vi daremo una risposta andando a leggere le opinioni negative confrontate con quelle positive degli utenti che l’hanno provato, per poi dare uno sguardo alle istruzioni per l’utilizzo corretto dell’orologio tecnologico e qual è il prezzo di vendita sul sito ufficiale e su Amazon.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI KLUG WATCH SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA ESCLUSIVA A SOLI 59,90 EURO <<<

Caratteristiche di Klug Watch: tutte le specifiche tecniche

Cosa ha di speciale questo Klug Watch? Insomma, di smartwatch sul mercato ne girano ormai tantissimi da diversi anni, eppure questo nuovo dispositivo è riuscito subito ad affermarsi con migliaia di vendite in tutta Italia già nel primo mese in cui è stato messo in commercio. Le previsioni di marketing, addirittura, dicono che potrebbe presto diventare lo smartwatch numero 1 in Italia e in Europa con un possibile aumento di prezzo, perciò è per questo motivo che la scelta giusta potrebbe essere quella di accaparrarselo subito in offerta speciale.

Ma andiamo a vedere le caratteristiche tecniche che hanno reso Klug Watch unico nel suo genere:

Tecnologia HD da 1,3” (immagini luminose e di alta qualità);

Autonomia fino a 7 giorni in utilizzo e 30 giorni stand-by con la batteria da 200 mAh;

Speaker con 3D Surround incorporato;

Bluetooth 4.0 alla massima potenza;

Compatibile con tutti gli smartphone Android 4.4 e iOS 8.4 e superiori;

Touch screen di ultima generazione;

Quadrante personalizzabile per ogni giorno della settimana;

Scatta le foto, richiama, rispondi ai messaggi e alle mail dal tuo orologio, collegandolo allo smartphone;

Materiali di qualità, resistenti all’acqua (IP67) e adatti ad utilizzi di ogni genere;

Personalizzabile per 10 diversi sport (corsa, calcio, basket, nuoto, bici, trekking, ecc.);

Contapassi e consumo calorie;

Funzione sonno intelligente per monitorare il riposo notturno;

Controlla la tua salute: lo smartwatch ti avvisa se pratichi una vita troppo sedentaria e monitora l’ossigenazione, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.

Istruzioni per l’utilizzo corretto di Klug Watch

Le istruzioni, contenute nel libretto di Klug Watch, sono semplici e intuitive. Dopo una ricarica completa, basterà indossare l’orologio al polso, accendere il Bluetooth, collegarlo al proprio smartphone Android o iPhone (compatibilità universale) per cominciare in pochi istanti a controllare da remoto il telefono e utilizzare tutte le funzionalità di questo orologio tecnologico: dal controllo del sonno alla funzione multi-sport e salute. Vi accorgerete che grazie al touch screen di ultima generazione, tutto sarà semplice e intuitivo sin dal primo utilizzo.

Opinioni negative su Klug Watch: è una truffa?

Andiamo a scoprire le opinioni sul nuovo smartwatch Klug Watch. Su blog e forum specializzati online abbiamo ricavato un totale di 739 recensioni: estraendole, abbiamo notato che 6 di queste sono negative, 10 neutre e le restanti 723 positive. Con una media punteggio di 9,8 su 10, dunque, lo smartwatch ci è apparso decisamente funzionante, innovativo e capace di soddisfare e perfino sorprendere le diverse centinaia di utenti che hanno recensito il prodotto.

“Dopo un mese di utilizzo intensivo rilascio il mio commento. L’ho utilizzato per andare a correre, a giocare a calcetto e anche per dormire la notte: non l’ho mai tolto. Bella la funzione per il controllo della salute e del sonno, utile durante lo sport e favoloso il collegamento con lo smartphone. Finora il migliore smartwatch che abbia mai provato” afferma un utente di 47 anni.

“Si differenzia dagli altri smartwatch per le tecnologie di ultima generazione ad un prezzo mai visto prima. Non me ne vogliano Apple Watch o i vari smartwatch cinesi, ma questa è a mio avviso la scelta migliore nel rapporto qualità prezzo“, commenta soddisfatta una ragazza di 29 anni.

“Ho preso Klug Watch sul sito ufficiale durante il Black Friday a 59,90 euro. Credevo fosse un prezzo incredibilmente basso e irripetibile e sono rimasto sorpreso che ad oggi è ancora attiva questa offerta, che immagino verrà tolta presto. Lo smartwatch vale almeno un centinaio di euro viste le funzionalità offerte e dopo un mese già ne ho acquistato un altro, da regalare a mio fratello per Natale“, afferma un ragazzo di 31 anni.

Tra le pochissime recensioni negative, invece, c’è chi lamenta malfunzionamenti. Ci siamo, tuttavia, accorti di un fatto particolare: chi ha rilasciato queste opinioni negative afferma di aver acquistato lo smartwatch su Amazon o altri store online. Su Amazon, tuttavia, lo smartwatch originale non viene venduto. Vi consigliamo, perciò, di fare attenzione a venditori terzi su Amazon che potrebbero vendere imitazioni o prodotti malfunzionanti, spacciandoli per Klug Watch.

Dove trovare Klug Watch: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Come detto, su Amazon non è in vendita l’orologio originale, perciò occhio a non finire in smartwatch diversi che non hanno minimamente a che fare con il prodotto fin qui recensito.

Se volete acquistare l’unico Klug Watch garantito e originale, dovrete andare sul sito ufficiale della casa produttrice dove è attualmente presente un’offerta a prezzo da ingrosso: soli 59,90 euro per un orologio di ultima tecnologia. Insomma, un affare senza precedenti da prendere al volo prima che le scorte finiscano.