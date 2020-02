Lampada 3 in 1: opinioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Lampada 3 in 1 è la nuovissima e originale lampada multifunzione con luce a led che non solo vi garantisce un’ottima illuminazione in qualsiasi stanza decidete di posizionarla, ma vi permetterà di ascoltare tutta la vostra musica preferita grazie alla presenza di una cassa Bluetooth e di ricaricare il vostro smartphone o dispositivo mobile in quanto dispone anche di un caricatore wireless. Si tratta di un articolo davvero rivoluzionario e potrebbe essere un regalo perfetto se si avvicina il compleanno di un amico o di un vostro parente.

A seguire vediamo nel dettaglio quali sono tutte le caratteristiche principali, come funziona, le istruzioni d’uso, il prezzo e dove è possibile acquistare la nuova lampada 3 in 1 sul sito ufficiale e su Amazon. Per capire poi se questo originale articolo funziona realmente e non è la solita truffa in cui è facile imbattersi online, nel pezzo odierno abbiamo riportato per voi alcune delle testimonianze e le recensioni lasciate dagli utenti che hanno comprato la nuovissima lampada 3 in 1.

Come funziona Lampada 3 in 1: caratteristiche e istruzioni d’uso della lampada multifunzionale

Tra gli articoli più interessanti arrivati in commercio in questi primi mesi del 2020 c’è sicuramente la nuova e rivoluzionaria Lampada 3 in 1, un prodotto in grado di portare una ventata di novità nel settore dell’illuminazione. Questa originale lampada infatti è multifunzionale e non serve solo per illuminare una stanza ma offre a chi la compra di usufruire di altre interessanti funzionalità come ad esempio la possibilità di ascoltare i vostri brani musicali preferiti o ricaricare il vostro smartphone. La lampada 3 in 1 con luce a led (bianca, media e calda) presenta infatti una cassa bluetooth che è posizionata sulla parte posteriore, mentre sulla base trovate anche un caricatore Wireless.

L’altoparlante si collega con semplicità e velocità una volta inserita la presa della corrente e l’unica cosa che dovete fare poi è accendere il bluetooth del vostro dispositivo mobile e connetterlo alla lampada. Dopodichè potrete ascoltare in tutta tranquillità la vostra musica preferita. Per questo riguarda invece l’utilizzo del caricatore wireless, anche questo è abbastanza semplice. Non dovrete far altro che appoggiare il vostro smartphone sulla base della Lampada 3 in 1 e inizierà a caricare. Dovrete però assicurarvi che lo smartphone presenti la funzione di ricarica wireless e nel caso in cui non disponesse di questa speciale funzione, vi basterà installare un adattatore di ricarica wireless sul vostro telefono (l’adattatore non è incluso nella confezione).

Infine per quanto riguarda la normale funzionalità di accensione della luce a led, se volete accendere la lampada con luce bianca dovrete premere una volta l’interruttore touch. Se volete invece passare alla luce ibrida, vi basterà premere per una seconda volta l’interruttore touch e se lo premete ancora passerete alla luce calda. Se invece tenete premuto l’interruttore di accensione, in qualsiasi modalità, potrete modificare l’intensità della luce. La lampada 3 in 1 non presenta alcuna controindicazione ma la casa produttrice invita a tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai 5 anni. Questo articolo risulta essere un’ottima idea per un regalo originale che potrete fare un vostro amico o parente.

Recensioni e opinioni su Lampada 3 in 1: funziona davvero o è una truffa?

Dopo avervi parlato di quelle che sono le caratteristiche principali e di avervi illustrato come funziona la nuova lampada 3 in 1, è opportuno soffermarci sul cercare di capire se questo originale prodotto funzioni realmente o si tratta di una delle tante truffe presenti in giro per il web. Come vi abbiamo detto già diverse volte in passato, per evitare di imbattervi in una truffa è sempre molto importante prendere tutte le informazioni possibili sul articolo che volete acquistare. In particolare poi è consigliabile sempre farsi un giro sui vari siti e forum che parlano magari del prodotto che vi interessa e leggere ad esempio i commenti lasciati dagli utenti che hanno già avuto la possibilità di utilizzarlo e provarne l’effettivo funzionamento.

In questo modo potrete decidere o meno se vale la pena spendere i vostri soldi. Per questo motivo abbiamo pensato di selezionare per voi un paio di recensioni lasciate sul sito ufficiale della casa produttrice della lampada 3 in 1. Tra le testimonianze positive troviamo quella di Giorgio, 35 anni, che era alla ricerca di un regalo originale da fare ad un suo carissimo amico, molto appassionato di musica e che ha da poco comprato un nuovo appartamento che sta finendo di arredare. Dopo aver visto la pubblicità di questa innovativa lampada multifunzionale, ha deciso di acquistarla in quanto oltre ad avere un bel design, possiede tutte le caratteristiche che la rendono perfetta per il suo amico: una cassa dove ascoltare musica e un caricatore perfetto per il suo smartphone. E il suo amico ne è rimasto davvero entusiasta.

Positiva anche la recensione di Arianna, 27 anni, che ha deciso di acquistarla dopo aver visto la pubblicità su internet. E ne è rimasta molto contenta in quanto adesso può ascoltare tutti i suoi brani preferiti e l’audio della cassa bluetooth è davvero ottimo. Perfetto poi anche il caricatore wireless che le permette di caricare il suo telefono senza dover trovare sempre una presa elettrica libera, visto che sono in 5 in famiglia ed i suoi fratelli più le rubano sempre il caricabatterie.

Lampada 3 in 1: prezzo e dove acquistare online sul sito ufficiale

In quest’ultima paragrafo cerchiamo di scoprire quanto costa e dove è possibile acquistare online la nuova e originale lampada 3 in 1 multifunzionale con luce a led, cassa Bluetooth e caricatore Wireless. Questo innovativo articolo non è in vendita nei tradizionali negozi di elettrodomestici o nei vari portali di e-commerce come Amazon dove è più facile imbattersi in prodotti simili. Si tratta per lo più di pessime e banali imitazioni che non garantiscono le ottime prestazioni che promettono nelle pubblicità e vi ritroverete ad aver speso i vostri soldi per un articolo non funzionante. L’unica e originale lampada 3 in 1 la troverete in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice che lo ha ideato e solo così potrete essere sicuri che non sia una delle tante truffe online.

Ma come fare per poter ordinare la vostra lampada 3 in 1? Una volta che avrete avuto accesso al portale dell’azienda, scorrendo in basso nella pagina iniziale troverete un modulo d’ordinazione e dovrete compilarlo in ogni sezione. Vi sarà richiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici a partire dal nome, cognome, indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono (possibilmente cellulare) e se volete potrete anche lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica dove vi sarà inviato un riepilogo del vostro ordine. Inoltre nella sezione note potete aggiungere ulteriori informazioni per il corriere espresso che effettuerà la consegna in cui specificate ad esempio il cognome presente sul vostro citofono, soprattutto se differente da quello inserito nel modulo, oppure il nome di un vostro vicino a cui lasciare il pacco nel caso in cui non siete in casa il giorno della consegna.

Dopo aver compilato correttamente il modulo, non dovrete far altro che confermare l’ordine e inviarlo. Una volta partita l’ordinazione, la vostra lampada 3 in 1 vi sarà consegnata in 24/48 ore in base alle zone d’Italia, per alcune regioni la consegna potrebbe richiedere più tempo e avvenire in 72 ore. Per quanto riguarda poi le modalità di pagamento l’azienda produttrice mette a disposizione della propria clientela la possibilità di poter comprare questa rivoluzionaria lampada sia pagando anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o Postepay, sia direttamente in contanti al corriere espresso il giorno in cui effettuerà la consegna dell’ordine.

Ma quanto costa la nuova lampada 3 in 1? Sul sito ufficiale è disponibile, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte, un’offerta davvero molto interessante che propone ai clienti l’acquisto di questo originale prodotto pagando solo 69,90 euro invece di 99,90, usufruendo così di uno sconto pari a circa il 40%.