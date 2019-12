Lampada a Led: tutte le potenzialità e perché sceglierla

Sempre più spesso si sente parlare di lampade a LED. Ma conosci davvero le potenzialità di questa tecnologia? Uno degli aspetti sui cui si fa leva per promuoverla è, ovviamente, quello del risparmio energetico; ma non è l’unico su cui soffermare la tua attenzione, perché i benefici sono molteplici di varia natura. Scopriamoli insieme.

Lampade a led: vantaggi economici

Come anticipato, la tecnologia della lampada a LED di qualità, offre numerosi vantaggi di varia natura, alcuni dei quali prettamente economici. Nelle vecchie lampadine a incandescenza o fluorescenza infatti, una larga parte dell’energia consumata veniva dispersa sotto forma di calore, e non destinata all’illuminazione vera e propria. Nelle lampade LED questo non avviene, situazione verificabile tra l’altro toccandone la superficie, che rimane sostanzialmente fredda. Questo particolare aspetto permette di ottenere un risparmio energetico che può arrivare, nelle lampade di qualità, anche al 90%.

In seconda battuta, l’assenza di calore evita il deterioramento precoce della lampada, aumentando di moltissimo la sua vita utile, diminuendo così di fatto il numero di volte che questa andrà sostituita e la spesa per tali sostituzioni.

I vantaggi estetici della lampada a led

Abbiamo detto che i vantaggi offerti dalla lampada a LED non terminano solamente all’aspetto economico.

Un fattore da non trascurare assolutamente, è quello della scelta del colore di tali lampade. Le vecchie lampadine a incandescenza, infatti, potevano sprigionare solamente luce calda, del caratteristico colore tendente al giallo. Le luci LED, invece, offrono maggiori possibilità di personalizzazione sotto questo aspetto, perché oltre alla luce calda, a 2700/3000 K, vengono prodotte anche a luce bianca fredda, a 6000 K. Seppur meno diffusa, esiste anche una terza variante, a luce “naturale”, un’ibrida tra le due precedenti a 4000 k.

Questa particolare caratteristica consente di poter abbinare meglio la luce alla tipologia di arredamento. Seppur quella stilistica non sia da considerarsi come un regola, solitamente si tende a preferire le luci bianche per gli interni moderni, mentre quelle calde per quelli più classici e/o rustici. Inoltre, è opportuno precisare che in commercio esistono anche le cosiddette lampade RGB. Stiamo parlando di particolari lampadine che sfruttando i tre colori primari (Red, Green e Blue, ovvero rosso, verde e blu), permettono di ottenere quasi qualsiasi sfumatura, e di godere degli innegabili benefici della cromoterapia.

Lampade LED e ambiente: un connubio perfetto

Proseguiamo questa rassegna dei principali vantaggi offerti dalle lampade a LED con il rispetto per l’ambiente che queste mostrano, caratteristica che di fatto rende il loro acquisto una scelta eco sostenibile. In prima battuta, proprio grazie al loro basso consumo, le luci LED contribuiscono a diminuire le emissioni di CO2 nell’ambiente, perché richiedono minore energia per funzionare. In secondo luogo, i materiali impiegati per la loro realizzazione, sono smaltibili più facilmente rispetto alle vecchie lampadine, che ricordiamo utilizzavano anche il mercurio, potenzialmente dannoso sia per le persone che per l’ambiente stesso.

La robustezza delle lampade a led

Tra gli altri vantaggi offerti dalle lampade a LED, troviamo anche la loro robustezza, grazie anche al materiale termoplastico utilizzato per la loro realizzazione. Questa particolare condizione, le rende più resistenti ad eventuali urti e ideali per applicazioni illuminotecniche anche particolarmente estreme, come quelle da esterno. Tra l’altro, le luci LED sono anche meno sensibili all’umidità, proprio grazie al tipico rivestimento che ne isola i diodi.

Lampada led: svantaggi

L’unico svantaggio delle lampade a LED è dato dal prezzo di acquisto superiore rispetto a quelle tradizionale. Ma tale criticità è solamente temporanea, perché il risparmio energetico citato permetterà di ammortizzare in breve tempo il maggior costo sostenuto.