Laserboard: truffa o funziona, opinioni, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Tra le novità arrivate in commercio nel settore degli accessori tecnologici di ultima generazione troviamo anche la nuova Laserboard, l’innovativa tastiera olografica portatile per computer, smartphone e tablet che, grazie alla sua speciale tecnologia EPT, riesce a proiettare su qualsiasi superficie una tastiera virtuale così da poter trasformare ogni spazio nella vostra zona lavorativa.

Ma funziona davvero o è una truffa? Per scoprirlo analizzeremo le recensioni e le opinioni positive e negative lasciate dai clienti che hanno già avuto la possibilità di provare questa nuova tastiera olografica della linea b-good. Inoltre vedremo quali sono le caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come è possibile acquistare Laserboard tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Istruzioni Laserboard: specifiche tecniche e come usare la tastiera nel modo corretto

Oggi vogliamo parlarvi di Laserboard, la nuova e innovativa tastiera olografica che può essere proiettata sulla superficie che voi preferite e grazie alla tecnologia EPT potrete usarla come se fosse una tastiera normale e riuscire così ad interagire con il dispositivo a cui è collegata e vedrete il vostro lavoro direttamente sullo schermo.

Realizzato in plastica, questo dispositivo presenta un design semplice ma allo stesso tempo elegante e possiede una connessione USB e Bluetooth che lo rende adattabile a qualsiasi tipologia di dispositivo come un computer, uno smartphone o anche un tablet. Si tratta di un accessorio perfetto per tutti coloro che hanno necessità di lavorare in modo comodità e ovunque si trovino. La tastiera LaserBoard non ha problemi di compatibilità, dal momento in cui la sua stessa tecnologia funziona anche sui sistemi operativi Android, iOS e Windows.

La nuova Laserboard è dotata di una batteria ricaricabile integrata per mobilità e praticità negli spostamenti. Questa tipologia di periferica a infrarossi è perfetta per chi viaggia molto per lavoro e necessita di inviare più email da cellulare (potrà farlo in treno o nei mezzi, proiettando i tasti) o semplicemente per chi fa smart working e vorrebbe più comodità e spazi. Stando alle istruzioni presenti sulla confezione, il suo utilizzo è molto semplice e non dovrete far altro che premere il pulsante di accensione, collegare la tastiera al dispositivo che volete e il gioco è fatto.

Opinioni e recensioni Laserboard: funziona davvero o si tratta di una truffa online?

Ma siamo sicuri che si tratta di un accessorio che funziona e non è un’altra delle molteplici truffe presenti sul web? Per scoprirlo abbiamo deciso di analizzare le recensioni degli utenti online che hanno già acquistato e testato la nuova tastiera olografica della linea b-good ed hanno voluto lasciare la propria opinione sul sito ufficiale. In questo paragrafo abbiamo raccolto per voi un paio dei loro commenti:

“La utilizzo da oltre un mese e devo dire che vale la spesa. La batteria ha una durata lunghissima, pensavo che non sarebbe stata comoda da usare invece il cursore è molto preciso. Buon prodotto, lo consiglio”. Patrizia B. “La nuova Laserboard ha dimensioni ridotte la rendono perfetta per essere portata in borsa. Appena arrivata già funzionava carica, bisogna leggere le istruzioni per alcuni comandi, come togliere il suono dei tasti ma funziona benissimo. Consigliata”. Marco F.

“Portatile e comoda, questa tastiera mi torna molto utile quando sono in giro per lavoro e non ho con me il portatile. La collego via bluetooth al telefono ed è come avere l’ufficio con me. Si vede bene anche di giorno. Ottimo prodotto la nuova Laserboard”. Giorgio D.

Prezzo Amazon Laserboard: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Dopo esserci accertati che non si tratta di una delle tante truffe online, cerchiamo di scoprire in quest’ultimo paragrafo quanto costa la nuova Laserboard e dove la si può acquistare. Per prima cosa è necessario che sappiate che questa tastiera olografica portatile può essere comprata solo su internet e non la troverete quindi nei tradizionali negozi fisici specializzati in articoli di informatica e prodotti simili. Ma ovviamente sul web Laserboard non è disponibile ovunque ma è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice che l’ha progettata e realizzata.

Vi invitiamo quindi a prestare molta attenzione se online vi imbattete in articoli che apparentemente sembrano molto simili ma che si rivelano sempre delle pessime imitazioni che non vi garantiscono lo stesso identico funzionamento. Per questo è importante acquistare Laserboard sul sito ufficiale. E per averla vi sarà richiesto di compilare l’apposito modulo d’ordinazione con i vostri dati anagrafici (incluso il vostro numero di telefono cellulare). La spedizione contenente il vostro pacco arriverà comodamente a casa vostra in circa 24/72 ore lavorative e per tutti i clienti la consegna è gratuita in ogni zona d’Italia.

Ma scopriamo adesso quanto costa questo incredibile ed innovativo articolo di ultima generazione. Sul sito ufficiale, ancora per pochi giorni e fino ad esaurimento delle scorte, è presente una straordinaria offerta che vi permetterà di acquistare Laserboard al prezzo speciale di soli 99,99 euro, invece di 119 euro grazie ad uno sconto speciale.

Potrete pagare direttamente in contanti al corriere espresso il giorno della consegna oppure anticipatamente e in totale sicurezza tramite carta di credito, PayPal o PostePay.