Last Minute Settembre 2020: migliori offerte mare in Italia e all’estero

C’è chi le preferisce per i prezzi molto più bassi rispetto all’alta stagione in luglio e agosto e chi, invece, le ama per la tranquillità, le folle che vanno a poco a poco diradandosi e per la sempre più progressiva diminuzione di presenza di bambini che si preparano per il rientro a scuola: sono le ferie di settembre.

Se siete intenzionati a partire nel mese di settembre, non importa neppure che prenotiate le vostre vacanze con largo anticipo. Esistono, infatti, innumerevoli offerte cosiddette “last minute” cioè “dell’ultimo minuto”, ideali per chi ha ottenuto una settimana di ferie con poco preavviso o per chi è stato indeciso fino all’ultimo momento.

Nel corso di questa estate 2020, inoltre, è stata una scelta di molti pensare alle vacanze solo in prossimità dei giorni di ferie: complici il bonus vacanze, lo smart working, le ore di lavoro perse in quarantena da recuperare e la situazione covid che, per quanto sia ridimensionata rispetto alla primavera, resta ancora molto pericolosa, molte persone hanno deciso di rimandare le prenotazioni ad un momento più tranquillo per poi non dover rischiare di annullarle poco prima della partenza e per vivere la vacanza nella più completa sicurezza.

Se la scelta ricade sul mare, poi, oltre all’acqua settembrina meno fredda, le spiagge vuote e l’aria meno appiccicosa, si potrà sempre contare su ottime offerte, sia nelle coste della nostra bella Italia, che si riposano dopo il boom di agosto, sia in quelle straniere.

Come e dove cercare le migliori? Ma soprattutto, quali sono le offerte migliori che possiamo trovare oggi per la nostra tanto desiderata vacanza in agosto? Vediamolo insieme.

Last Minute vacanze al mare Settembre 2020

Abbiamo già visto come risulti essere davvero conveniente cercare le opzioni di viaggio fra quelle last minute anche per una vacanza al mare nel mese di settembre e, soprattutto, non è difficile immaginare come il connubio fra bassa stagione e last minute sia efficace per poter garantire il minimo della spesa e il massimo della resa.

È, però, lecito chiedersi dove e come trovare le offerte migliori di cui tratteremo a breve nei prossimi paragrafi, siano esse per mete che si trovano in Italia sia per mete che si trovano all’estero.

Se stiamo cercando una soluzione last minute probabilmente cercheremo direttamente un pacchetto vacanze già dotato di volo e alloggio, piuttosto che perdere tempo prezioso alla ricerca del risultato più idoneo dopo aver analizzato prima voli e viaggi e, solo in seguito, aver accuratamente creato una combinazione idonea fra gli uni e gli altri.

Utile sia per cercare voli che per cercare alloggi e, soprattutto, per riuscire a trovare vacanze complete già dotate sia dei primi che dei secondi, un sito affidabile e molto low cost è quello di Pirati in Viaggio.

Sia in Italia che all’estero, sia per un weekend che per un paio di settimane, che sia per famiglie o per coppia, Pirati in Viaggio saprà assecondare ogni vostra richiesta proponendo la soluzione migliore: offerte last minute e offerte a settembre, infatti, godono di vere e proprie sezioni dedicate in cui voi dovrete cercare unicamente l’offerta per la vacanza al mare fra la moltitudine di mete proposte.

Oltre a Pirati in Viaggio, diventato ormai una vera e propria community di viaggiatori low cost, molti altri siti come Eden Viaggi, Eurospin Viaggi e Last Minute Offerte hanno, ormai, il ruolo di agenzie di viaggio virtuali grazie alle quali, scorrendo con il cursore in verticale, ogni viaggiatore può scegliere la meta adatta a lui, visionando immediatamente dall’apposito riquadro la posizione geografica; il nome dell’hotel; del residence o del resort nel quale troviamo l’offerta; il numero di persone comprese nel pacchetto della vacanza; il prezzo, in genere a caratteri maggiori, in grassetto o di colore rosso, da cui parte il pacchetto vacanza; quando è stata effettuata l’ultima prenotazione e, infine, quanti pacchetti disponibili scontati restano.

Per concludere, infine, se siete propensi a spostarvi con mezzi propri e il problema resta il solo pernottamento è bene ricordarsi che anche gli utenti che affittano locali con Airbnb propongono sconti e altre offerte qualora si prenotasse last minute. Per ricercare la soluzione più economica migliore per voi e le vostre esigenze, basterà effettuare la ricerca su google, altrimenti il locale in sconto apparirà solo qualora dovessero combaciare fattori come date e luoghi.

Last Minute Settembre 2020: migliori offerte mare in Italia

#iorestoinItalia è uno degli hashtag che più hanno circolato nel corso di questa estate 2020 ancora così indissolubilmente legata alla pandemia da coronavirus. Molti, infatti, un po’ per paura di allontanarsi troppo, un po’ per paura di ammalarsi di ritorno da qualche Paese ancora particolarmente ricco di persone infette o, nei casi più squisitamente solidali, anche per poter garantire nuove entrate economiche a tutti i lavoratori del settore turistico del nostro Paese, piuttosto che scegliere di andare “a far girare l’economia” all’estero.

Anche per questo settembre il trend del 2020 non si smentisce: complici i nuovi contagi soprattutto all’estero e i casi dai Paesi stranieri di turisti italiani infetti, molti decidono di restare in Italia dove le offerte last minute per trascorrere le proprie vacanze a settembre al mare non mancano.

Ormai esistono davvero numerosi siti per riuscire a trovare e ad ottenere la migliore vacanza al mare last minute per il prossimo mese di settembre e noi abbiamo deciso di condividere oggi le opportunità che hanno catturato la nostra attenzione per una meritata pausa di fine estate sulle coste del bel Paese.

Avendo vistato tutti i siti consigliati possiamo affermare con estrema certezza che anche per il mese di settembre, forse anche per lo stop che le attività turistiche hanno subito nel periodo primaverile, sono molti gli affari convenienti in cui è possibile imbattersi. Non esiste una regione specifica, ma una moltitudine di località fra cui scegliere.

Molte offerte che potete trovare su Offerte Last Minute riguardano, infatti, il centro nord, dalla Toscana, alle Marche, dall’Abruzzo fino all’Emilia Romagna. Ancora di più, però, sono quelle che riguardano le vacanze al sud o nelle isole: Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Puglia. Proprio in questa ultima regione troviamo il pacchetto migliore, nella località di Vieste, situata sul Gargano, in provincia di Foggia. L’offerta in questione, acquistabile anche tramite il bonus vacanze messo a disposizione dal governo, permette di prenotare fino al 12 settembre con pernottamento in residence fino a 6 persone a partire da soli 85 euro.

Per chi, invece, darà una occhiata sul sito di Pirati in Viaggio, il pacchetto in Sardegna, al Golfo degli Aranci, sarà una splendida scoperta! Prenotando per 7 notti dal 7 al 15 settembre, infatti, la nave e il soggiorno in residence 3 stelle di 8 giorni costerà 249 euro a persona.

Se, invece, avete già pensato al viaggio, vi muovete in macchina o, addirittura, in camper ma volete un letto confortevole almeno per una notte, potrete cercare le offerte last minute su Airbnb, dalle stanze private a interi appartamenti, come nel caso di un piccolo ma accogliente appartamento a 300 m dalla spiaggia a Torre Lapillo, in Puglia, annoverata fra le spiagge più belle del mondo.

Last Minute Settembre 2020: migliori offerte mare all’estero

A farla da padrone, sicuramente, in questo caso è il sito, ormai divenuto community, più famoso che ci sia: Pirati in viaggio.

I pacchetti vacanza da prenotare last minute previsti per settembre, infatti, sono fra i più disparati e tutti davvero molto convenienti.

Prima di trattare di quelli più ambiti, però, è necessario avanzare una breve spiegazione per quanto concerne il periodo che stiamo attraversando. È, infatti, notizia di qualche giorno la decisione da parte del governo di restringere nuovamente le libertà legate al problema epidemico del Coronavirus. È bene sapere, soprattutto se si parte all’estero, che per chi effettua un rientro da molti Paesi esteri è previsto, di norma, un periodo di quarantena preventiva. Allo stesso modo, però, sono proprio gli Stati esteri che richiedono dei documenti particolari o, in alcuni casi, anche una quarantena preventiva fino a 48 ore prima di iniziare, di fatto, la propria vacanza, sempre nel rispetto delle norme vigenti nel Paese ospitante.

Fra questi Stati, ad esempio, vi è proprio la Grecia, che ospita fra i suoi confini la bellezza e il fascino di Santorini, isola di origine vulcanica che potrete visitare in 7 notti per le settimane comprese fra quella attuale fino a quella che termina con il 5 ottobre con una spesa che parte da 168 euro fino ad arrivare ad un massimo di 428.

Il prezzo della vacanza che, in questo caso, varia in base alla settimana di villeggiatura scelta e all’aeroporto da cui si effettua la partenza e si terminerà il viaggio di ritorno, comprende sia il volo che in pernottamento nell’isola. Attenzione, però, verificare con sicurezza prima della prenotazione l’aeroporto italiano a cui fa riferimento il prezzo, la settimana della vacanza al mare di settembre che stiamo per programmare last minute e, non ultimo, anche al numero di partecipanti alla vacanza che potrà variare fra due e tre persone.

A partire da 379 euro fino ad un massimo di 598 euro con partenza e ritorno in aeroporto a Roma è, invece, il pacchetto vacanza di 7 notti, in periodi compresi dal 19 agosto al 16 ottobre, in hotel e Spa a 5 stelle a Corfù. Inoltre, chiunque volesse informarsi ancora meglio per vacanze nelle isole dell’Egeo non resterà deluso: ottime offerte sono solo in attesa di essere trovate, come quella a Rodi a partire da 164 euro.

Non solo Grecia, però: come sicuramente avrete già letto, sono a disposizione ottimi pacchetti anche per l’Italia e tanti altri Paesi europei o extraeuropei. Numerose offerte con mete particolarmente indicate per il relax marittimo sono anche le isole Baleari o Canarie, entrambe battenti bandiera spagnola.