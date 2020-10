Lavoro con Herbalife: opinioni, come funziona, è una truffa o si guadagna davvero?

Dal 1980, anno in cui è stata fondata a Los Angeles, è un incubo per molti e una grande opportunità per lavorare professionalmente o per amarsi di più per altri: stiamo parlando di Herbalife Nutrition che da tutti questi anni opera nel settore alimentare con soluzioni per controllare il peso e dimagrire e nella cura della pelle su scala globale, coinvolgendo più di novanta Paesi.

Ogni giorno, infatti, si stima che nel mondo vengano consumati più di 4 milioni di frullati prodotti da Herbalife Nutrition. “Leader mondiale nel settore dei sostituti del pasto, degli integratori alimentari e dei prodotti per la cura della pelle”, così si presenta nel suo sito, Herbalife conta oggi su una salda rete di clienti affezionati: è presente, infatti, fin dal concetto di base dell’azienda, avere l’obiettivo di “rendere il mondo più sano e più felice” portando i clienti ad ottenere i risultati che cercano dopo essere entrati in contatto con almeno uno dei più di 8000 dipendenti che lavorano per Herbalife Nutrition, detti “distributori”.

Proprio di loro e delle loro mansioni parleremo oggi in questo articolo, per scoprire perché dovremmo diventare distributori Herbalife Nutrition e lavorare con questa ormai prestigiosa azienda. Vedremo come fare per essere scelti come distributori; in quali mansioni consiste il lavoro di distributore Herbalife e quali siano i guadagni; quali sono le opinioni di chi lavora da anni con l’azienda e se si tratta di una truffa per chi si addentra in questo nuovo e allettante mestiere o se, invece, è una grande opportunità.

Per avere più prove tangibili sulle impressione riguardo al lavoro e ai guadagni con Herbalife Nutrition, per concludere, cercheremo di farvi leggere testimonianze reali di chi si è trovato a collaborare con l’azienda per capire meglio cosa porti al guadagno in un lavoro di questo tipo.

Come lavorare con Herbalife e guadagnare

Come lavorare per Herbalife Nutrition? Diventare un distributore Herbalife Nutrition vuol dire diventare “un coach, un punto di riferimento, un amico” che offre una chiave di volta ai clienti per poter stravolgere la propria vita, la propria alimentazione e le proprie abitudini con il fine di diventare più sani e più attivi.

Il primo vantaggio se sceglierai di diventare distributore Herbalife Nutrition è quello di “diventare capo di te stesso” in quanto, di fatto, l’attività commerciale sarà totalmente indipendente, da effettuare in base alle proprie disponibilità ed orari.

Ognuno potrà, poi, scegliere di ampliare il proprio team e di creare una “attività su misura”: allo stesso modo anche i guadagni saranno rapportati all’impegno, al tempo impiegato e alla capacità, ovviamente, nella vendita.

Se siete già convinti ad iniziare a lavorare con Herbalife Nutrition dovrete compilare il modulo online idoneo, poi attendere che un distributore indipendente di Herbalife Nutrition possa contattarti, compilare e firmare il contratto che porterà all’acquisto dell’Herbalife Nutrition Member Pack ed infine si potrà iniziare l’attività di vendita.

Se ancora non si è sicuri di voler intraprendere questo percorso perché, magari, si teme che i costi di avviamento alla professione siano troppo alti o che le proprie conoscenze non siano all’altezza del mestiere, niente paura: non sono richiesti acquisti minimi, i costi iniziali sono ridotti e, soprattutto, non esiste alcun obbligo di acquisto sugli strumenti per l’attività.

Nel caso in cui, una volta stipulato il contratto, non foste certi di voler continuare o vi accorgeste che questo mestiere non fa per voi, potrete usufruire della garanzia “soddisfatti o rimborsati”, con cui potrete richiedere il rimborso della spesa sull’Herbalife Nutrition Member Pack purché avvenga entro i primi 90 giorni dalla firma del contratto. Allo stesso modo, vi è una ulteriore garanzia che permette il rimborso su tutti i prodotti resi integri.

Nel secondo caso, invece, in cui non vi sentiste capaci o ben consapevoli del mestiere, Herbalife Nutrition riesce a garantire a tutti coloro che lo ritenessero necessario l’accesso a strumenti e alla formazione online: anche appena entrati in Herbalife Nutrition, infatti, ogni nuovo distributore avrà accesso ad un sistema su piattaforme e- learning per formarsi e imparare i principi della nutrizione oltre alla possibilità di prendere parte a eventi nazionali e internazionali e ad un training sulle tecniche di vendita tenuti da esperti di settore, in modo da poter incrementare non solo il lato consapevole, ma anche quello più imprenditoriale.

Opinioni di chi lavora con Herbalife e sui guadagni

Se il fatto che Herbalife Nutrition sia così longeva e, soprattutto, se i coach distribuiti in maniera così capillare non vi avessero ancora convinto, raccogliamo qui di seguito alcune delle opinioni di chi ha lavorato con Herbalife Nutrition che, sorprendentemente, ma neanche troppo, si rivelano essere tutte molto positive.

Il punto che più risulta allettante, lo abbiamo già visto nel paragrafo precedente, è senza dubbio il fatto che sia possibile scegliere il numero delle ore lavorative, il luogo e, infine, le modalità di lavoro.

Ciò riesce a garantire un ampio raggio decisionale, la possibilità di scegliere come impiegare il proprio tempo e, in ultima ma non ultima istanza, quello di vedere i propri guadagni incrementarsi o diminuire in base al tempo e alla dedizione impiegata.

Il guadagno reale, infatti, dipenderà soltanto da cosa si sceglie di fare e di ottenere: se il temp impiegato per lavorare con Herbalife Nutrition sarà l’equivalente di un lavoro part time, il distributore in questione non potrà pretendere di guadagnare quanto un full time, cioè un lavoro a tempo pieno, così come, allo stesso modo, qualora pur lavorando con un orario pieno si dovesse arrivare a guadagnare come un part time, bisognerà rivedere e rivalutare le proprie capacità trovando una nuova tattica in grado di soddisfare e di aumentare le entrate.

Per avere una idea più chiara, come poi analizzeremo in seguito, recandosi sulla sezione dedicata a chiunque volesse incominciare a lavorare per Herbalife Nutrition, è possibile visionare il documento scaricabile con la Dichiarazione dei compensi lordi medi corrisposti da Herbalife Nutrition ai distributori in Italia nel 2018, che analizza e mostra, in maniera precisa e sistematica, i risultati del lavoro dei distributori del 2018 riuscendo ad assicurare anche un’idea chiara dei guadagni che potrebbero essere effettuati con la scelta di questa professione.

Lavorare con Herbalife è una truffa o un’opportunità?

Se per molti anni i consumatori hanno catalogato i prodotti Herbalife Nutrition come nocivi e, in alcuni casi, per un periodo lo sono anche stati a causa di ingredienti non sani, qual è l’idea che hanno riguardo all’opportunità lavorativa con la stessa azienda? Pensano che sia una truffa o un lavoro sicuro?

Quello con Herbalife Nutrition è, sicuramente, un lavoro sicuro in cui una azienda assume i propri distributori dando loro il massimo delle garanzie e la massima flessibilità. Perché, però, molti sono convinti che lavorare per Herbalife Nutrition sia una truffa?

Il problema, infatti, non nasce dalla azienda in sé, ma dal sistema con cui i distributori sono assunti.

I prodotti Herbalife Nutrition, infatti, lo sappiamo bene, non si acquistano in un supermercato e non si trovano negli scaffali dei negozi, ma dipendono solo e soltanto da un sistema di vendita diretta portato avanti dagli stessi distributori.

Allo stesso modo, anche le new entry in azienda non saranno mai contattati da un vertice, un capo, una persona precisa del team con una mansione specifica, ma da uno dei distributori “più anziani”.

Questo meccanismo, però, per quanto possa rendere flessibile e efficiente una rete salda di contatti, rischia di poter risultare “scoperto” e poco controllato, in cui facilmente si può incappare in incomprensioni e, nei casi più gravi, di truffe.

La fortuna, perché proprio di questo si parla, varia in base al distributore che vi contatterà per entrare in azienda: a molti validi professionisti, infatti, potrebbero affiancarsi truffatori che avranno come unico scopo quello di far acquistare ai nuovi distributori quanti più prodotti possibili, se non peggio. Il distributore “anziano”, infatti, oltre ad essere una guida per quello giovane, è colui che assegna e consegna il prodotto al distributore giovane, ricevendo una commissione sulla vendita, prima che quest’ultimo lo rivenda ad un nuovo consumatore o, a sua volta, ad un altro distributore.

All’inizio, però, non si ha la certezza di riuscire a vendere i primi prodotti e, proprio per questa ragione, spesso viene suggerito di acquistare prodotti solo come campionario per non rischiare di rimanere con prodotti invenduti.

La fortuna, è facile da intuire, riguarda il tipo di persona che troviamo come distributore “anziano” e il suo modo di porsi che, si spera sempre, non sia da approfittatore.

Possiamo concludere affermando che, se si procede senza intoppi o brutti incontri, lavorare con Herbalife Nutrition può davvero essere una buona opportunità professionale e anche il guadagno può essere abbastanza cospicuo e soddisfacente.

Quanto si può guadagnare con Herbalife: le testimonianze reali

In precedenza abbiamo accennato al guadagno che dipende, in larga scala, dall’impegno, dalla costanza e dal tempo impiegato nelle vendite e nella ricerca dei contatti.

Guadagnare e farlo con dei buoni numeri, è possibile con Herbalife Nutrition.

Per avere una idea più scientifica sui guadagni generabili dal lavoro di distributore di Herbalife Nutrition, la stessa azienda mette a disposizione, nella sezione dedicata alla possibilità di lavorare nell’impresa, un documento scaricabile in formato pdf con la Dichiarazione dei compensi lordi medi corrisposti da Herbalife Nutrition ai distributori in Italia nel 2018, nella quale per “distributori” si intende coloro che svolgono l’attività come Incaricati alla Vendita o in altro modo.

I distributori che hanno guadagnato più di 25000, 00 euro da Herbalife Nutrition nel 2018 sono, per la maggior parte, diventati President’s Team Herbalife Nutrition: unica pecca è il fatto che la durata minima prima di raggiungere questo traguardo, nuovo livello lavorativo e professionale, è stata di 9 anni, mentre la massima di 17.

Guadagnare tanto con Herbalife Nutrition è, quindi, possibile, però, dobbiamo sottolineare che i traguardi, sia economici che di avanzamento della carriera, si hanno, come abbiamo visto pocanzi, solo dopo un numero di anni che si lavora per l’azienda.

Chi riesce ad ottenere grandi somme di denaro dal lavoro con Herbalife Nutrition, infatti, non deve la sua fortuna ai prodotti venduti, bensì alla rete fitta di conoscenze e sempre nuovi distributori che vendono, per conto loro, i prodotti che riesce, direttamente o indirettamente, a garantire lui.

La vendita al privato, infatti, nei casi di distributori più ricchi, rappresenta solo una piccola percentuale di entrate in quanto le somme maggiori vengono raggiunte reclutando persone, centinaia o migliaia: la piccola percentuale che emerge dalla vendita di prodotti, una volta creata la propria rete di contatti e di distributori, verrà moltiplicata per il numero degli stessi e, solo allora, il guadagno risulterà davvero tangibile e cospicuo.

Per ogni distributore “anziano” che riesce a guadagnare così tanto, però, ci sono altri più giovani che semplicemente, dopo un po’ di gavetta, saranno costretti ad abbandonare perché privi di un risultato concreto.