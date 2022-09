Lavoro, le figure più richieste oggi e nei prossimi anni

Le nuove tecnologie, influenzando profondamente ogni aspetto della vita, hanno portato alla nascita di nuove professioni, a grandi cambiamenti nel mercato del lavoro e a innovazioni che erano impensabili fino a qualche anno fa. Già oggi c’è un aumento della richiesta di figure professionali innovative, che non potrà che rafforzarsi nei prossimi anni. Di seguito si esamineranno alcune delle professioni emergenti più richieste.

Informatici tra i più ricercati nel mercato lavorativo

Il Cyber security specialist, o specialista della sicurezza informatica, è una figura già oggi molto ricercata, dal momento che truffe e raggiri online di certo non mancano, soprattutto tramite i social. Lo specialista di sicurezza informatica si occupa di tutte le pratiche destinate a migliorare la sicurezza dei sistemi aziendali. Il suo compito è quello di rilevare, prevenire e risolvere le minacce che interessano la rete aziendale e gli archivi di dati.

Per quanto riguarda gli sviluppatori di siti web, ne esistono diversi tipi. Il Back-end developer si occupa della codifica lato server, cioè dietro le quinte del sito web. Il Front-end developer invece è competente su tutto ciò che interessa l’interfaccia del sito con l’utente, come l’estetica e la funzionalità. Il Full-stack developer invece opera in tutte le fasi di sviluppo del software, dalla progettazione all’implementazione. Si tratta di tre figure professionali che non si trovano così facilmente, e sono per questo molto richieste dalle aziende.

Il Data analyst/scientist è la figura che ha il compito di analizzare i Big Data e trarne informazioni rilevanti per l’attività aziendale, mentre il Consulente di data management fornisce ai clienti raccomandazioni per la strategia di gestione dei dati.

I percorsi formativi per ricoprire questi ruoli

Per approfittare delle molteplici possibilità offerte dalla nascita delle nuove professioni, diventa necessario acquisire le dovute competenze con un percorso di studi mirato.

Una delle soluzioni più indicate è quella dei corsi professionalizzanti. La piattaforma di Epicode School propone diversi corsi specifici per ognuna delle professioni emergenti più richieste dalle aziende, offrendo l’occasione di lavorare su progetti reali e affiancando gli studenti anche in fase di job placement.

La seconda opzione riguarda i classici percorsi di formazione universitari, tra cui Informatica e Ingegneria Informatica ed Elettronica. Facoltà accademiche come queste, tuttavia, richiedono molto più tempo (un minimo di 3 anni, ai quali vanno aggiunti eventuali altri 2 di specializzazione) rispetto ai corsi professionalizzanti (che durano in media 6 mesi) e hanno un taglio più teorico.

Un’altra alternativa consiste nel formarsi da autodidatta: in questo caso la determinazione, la costanza e la curiosità saranno dei requisiti fondamentali da possedere. Con molta forza di volontà e pazienza si potranno acquisire delle buone competenze di base anche in questo modo.

Infine, sul web è possibile trovare diversi siti e blog di settore contenenti dei mini corsi utili ad acquisire le nozioni di base del mestiere. Naturalmente sarà poi necessario continuare a formarsi tramite dei corsi più strutturati, per avere una visione d’insieme tale da poter lavorare in questo settore.

Gli stipendi previsti

I compensi per chi svolge queste professioni sono certamente interessanti. Un Web developer agli inizi riceve un minimo di 1.100€ netti al mese, ma in seguito può arrivare a guadagnare fino a 3.000€ mensili.

Prendendo in considerazione lo stipendio medio del Cyber security analyst, parliamo di un guadagno di circa 29.000€ l’anno, mentre un Data analyst arriva a quasi 35.000€ lordi all’anno.