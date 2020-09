Led Solar Disk Light: istruzioni, recensioni dai forum, prezzo Amazon e sito ufficiale

I nuovi Solar Disk Light sono i led innovativi e pratici che vi consentiranno di avere un gran bel risparmio ogni mese sulla vostra bolletta dell’energia elettrica. Questi faretti ad alta luminosità infatti funzionano sfruttando la luce solare e riescono a garantirvi un’illuminazione perfetta ed efficiente per tutta la notte. Possono essere installati nel vostro giardino di casa e grazie alla tecnologia IP65 sono completamente impermeabili così da poterli lasciare fuori sia durante la stagione estiva che in quella invernale, in quanto sono super resistenti a qualsiasi intemperia.

Scopriamo a seguire le istruzioni per utilizzarli, il prezzo di vendita dei faretti su Amazon e dove si possono acquistare online sul sito ufficiale. Inoltre per verificare che i Solar Disk Light funzionano davvero e non sono una truffa, potrete leggere le recensioni dei clienti che li hanno già comprati. E’ molto utile infatti avere un confronto con gli utenti che hanno già avuto modo di provare questi pratici led a energia solare e poter avere qualsiasi tipo di chiarimento a riguardo.

Istruzioni Solar Disk Light: come funzionano i nuovi faretti led ad energia solare

Siete stanchi di dover sempre pagare bollette elettriche fin troppo elevate e siete alla ricerca di un nuovo sistema di illuminazione in grado di farvi risparmio soldi e allo stesso tempo garantirvi una luce perfetta che possa illuminare il viale di casa vostra o il vostro giardino? Tranquilli perché sono finalmente arrivati sul mercato i nuovi Solar Disk Light, i pratici e innovativi faretti composti da ben 8 led che funzionano ricaricandosi durante il giorno con il calore e la luce solare per poter riuscire ad illuminare completamente qualsiasi zona esterna della vostra abitazione.

Uno degli aspetti più importanti dei Solar Disk Light è rappresentato dalla speciale tecnologia IP65 che consentono ai faretti di essere totalmente impermeabili e resistenti a qualsiasi agente atmosferico esterno (pioggia, vento ecc.). E potrete così lasciarli fuori sia in estate che in inverno, perché non subiranno danni di alcun genere e dureranno a lungo nel tempo. Inoltre è realizzato con materiali di alta qualità che li rendono ultra resistenti e potrete anche calpestarli senza alcun rischio perché possono reggere un peso fino a massimo di 200 kg.

Ma come vanno installati e come funzionano? Secondo le istruzioni d’uso, il montaggio e l’utilizzo dei nuovi Solar Disk Light sono estremamente semplici: vi basterà avvitare i faretti dove desiderati installarli (ad esempio sul muro dell’ingresso di casa) e potrete dire addio a qualsiasi filo o cavo. Infine come vi abbiamo detto, questi fari non necessitano di essere ricaricati in quanto si autoricaricano durante il giorno con la luce del sole.

Opinioni Led Solar Disk Light: funzionano o sono una truffa? Le recensioni dai forum

Ma funzionano davvero o si tratta dell’ennesima truffa che circola sul web? A seguire lo scopriremo andando a leggere cosa ne pensano le persone che hanno già acquistato e montato i nuovi Solar Disk Light. Le recensioni dei clienti possono essere davvero utili e ci aiutano a fugare qualsiasi dubbio che abbiamo riguarda il prodotto che vogliamo comprare online. Ecco alcune delle testimonianze trovate sui forum e sul sito ufficiale:

“Grazie ai nuovi Solar Disk Light ho finalmente risolto il problema dell’illuminazione nel mio giardino. Questi speciali e pratici faretti con 8 led riescono a sfruttare al meglio l’energia solare e sono in grado di garantire una perfetta luminosità durante tutta la notte. Davvero un ottimo sistema di illuminazione e inoltre permette di avere un gran risparmio in bolletta. Consigliatissimi”. Renato C. “Ho decido di ordinare i nuovi faretti led Solar Disk Light dopo aver visto la pubblicità online e sono arrivati nei tempi previsti. Si tratta di un sistema di illuminazione davvero molto efficiente e li ho montati con assoluta facilità e funzionano perfettamente. Li consiglio a tutti coloro che hanno uno spazio esterno buio e vogliono renderlo più luminoso così da poter magari organizzare una cena all’aperto con amici o parenti”. Eddy C.

Prezzo Amazon Solar Disk Light: quanto costano i led e dove acquistarli sul sito ufficiale

I nuovi Solar Disk Light non li troverete in vendita nei normali negozi di elettronica e illuminazione, né tantomeno su Amazon dove ci sono soltanto articoli simili e banali imitazioni. I faretti led originali potrete acquistarli solo collegandovi al sito ufficiale della linea Vigaro. Per ordinarli dovrete compilare l’apposito modulo con tutti i vostri dati anagrafici.

Una volta completato l’acquisto, un operatore dell’azienda vi contatterà per confermarvi l’ordine e poi la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi. Non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che sarà completamente gratuita in ogni zona d’Italia (isole comprese). Le modalità di pagamento sono le seguenti: in contanti al corriere espresso tramite contrassegno oppure anticipatamente con Pay Pal o carta di credito (VISA, Mastercard o prepagate).

Infine scopriamo quanto costano i faretti led Solar Disk Ligh. Sul sito ufficiale sono disponibili, ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte, alcune offerte molto interessanti e convenienti che vi permetteranno di acquistare questi led ad un prezzo speciale.

Ecco le promozioni riservate a tutti i clienti: