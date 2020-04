Leg Action Massaggiatore Gambe e Piedi: recensioni mediche, istruzioni, funziona o è una truffa?

Al termine di una lunga giornata, è più che normale avere piedi gonfi e gambe pesanti. Fortunatamente, però, sul mercato esiste un dispositivo in grado di ridurre questi problemi: stiamo parlando di Leg Action, un innovativo massaggiatore, in grado di rilassare in maniera delicata la superficie plantare. Ma non solo. Questo prodotto, infatti, è capace di stimolare l’eliminazione delle tossine. Uno strumento utilizzato da tantissime persone e che viene fortemente consigliato anche da parte degli esperti del settore.

Istruzioni massaggiatore Leg Action per gambe e piedi: come funziona

Siete alle prese con problemi alle gambe e ai piedi? Dopo una pesante giornate avete bisogno di un po’ di meritato relax? Ecco dunque che vi viene incontro Leg Action, un massaggiatore rivoluzionare, in grado di donare una gradevole sensazione di benessere a gambe e piedi. La salute fisica dipende in parte anche dal funzionamento da questi due componenti del corpo: il piede, infatti, è ricco di tutte quelle terminazioni nervose che poi sono legate ad altri organi e a funzioni vitali da cui possono trarre enormi benefici. Le gambe sofferenti, doloranti, con formicolii fastidiosi, donano invece un generale senso di affaticamento e non sono altro che il risultato di una quotidianità che man mano sta diventando sempre più frenetica e disordinata. Questo dispositivo, invece, è in grado di influire sulla circolazione, andando a migliorare il reflusso del sangue che arriva al cuore e sciogliendo tutte le tensioni, che si possono creare al termine di una giornata impegnativa o stressante.

Tra le caratteristiche principali del massaggiatore Leg Action troviamo le sue dimensioni, che sono relativamente ridotte: non occupa infatti molto spazio e per questa ragione può essere tranquillamente utilizzato quando si vuole e ogni volta che lo si desidera.

Questo piccolo apparecchio funziona attraverso cavo e un telecomando, dal quale si possono selezionare i comandi di cui si ha bisogno: in questo modo, sarà possibile ricevere un massaggio praticamente in qualsiasi momento, soprattutto nel caso in cui il vostro corpo fosse stanco, dolorante o più semplicemente stressato.

Secondo gli esperti del settore, Leg Action è in grado di stimolare e tonificare sia gambe che piedi. In che modo? Attraverso il movimento rotante delle testine massaggianti, che permettono anche di alleviare tutti i dolori e le tensioni muscolari. Questo prodotto risulta essere adatto praticamente a qualsiasi tipo di corpo e a qualunque genere di preparazione atletica. E’ inoltre dotato, al suo interno, di ben quattro diversi programmi automatici, in grado di fornire una combinazione tra oscillazione, vibrazione e massaggio. Ma non è finita qui: è infatti possibile selezionare altri due programmi, in questo caso manuali, per riuscire ad impostare la giusta combinazione tra massaggio Shiatsu e oscillazione: in questo modo, va a migliorare la circolazione.

Tonifica le gambe, rigenera il corpo, allevia il dolore e la tensione muscolare: sono questi i principali benefici che vengono garantiti dall’utilizzo di questo dispositivo. L’azione vibrante, infatti, va ad alleviare alcuni dei dolori più comuni che può subire una persona, come ad esempio l’alluce valgo, la callosità o un più generale gonfiore. Le testine massaggianti rotanti, invece, rilassando delicatamente la pianta del piede, andando a sua volta a migliorare il benessere sia fisico che mentale.

Come detto in precedenza, nel kit viene fornito anche un telecomando: l’accessorio ideale per migliorare i movimenti prima, durante, dopo il massaggio. Oltre al manuale di istruzioni – strumento utile per seguire in maniera precisa e dettagliata tutti i vari passaggi -, viene fornito in dotazione anche una particolare guida all’allenamento, che offre nuove idee per un allenamento personalizzato e pensato per ogni persona.

Grazie a questo dispositivo, rilassare il corpo non è mai stato così semplice: non si deve fare altro che azionare lo strumento, adagiare i piedi sulla pedana e il gioco è fatto, ogni singolo muscolo del vostro corpo si rilasserà nella maniera più totale. Il prodotto può anche essere tranquillamente posto sulla schiena, così da andare a sciogliere tutte le tensioni muscolari, sotto alle gambe e sotto ai piedi, ma anche sui fianchi. Consigliamo di utilizzare il massaggiatore quotidianamente oppure ad intervalli settimanali.

Leg Action è un apparecchio abbastanza compatto (per questo anche facile da trasportare), con la possibilità di regolare la velocità e l’intensità. Il prodotto risulta essere adatto per chiunque, sia per uomini che per donne, di qualsiasi età. L’utilizzo del prodotto non comporta alcuna controindicazione o effetto collaterale. In ogni caso, viene sconsigliato per alcune categorie di persone, come ad esempio per chiunque sia dotato di pacemaker o impianto cardiaco automatico, per le donne incinte, per chi ha problemi di trombosi, per chi ha problemi relativi alla pressione alta o più in generale per tutte le persone che presentano malattie cardiache.

Recensioni mediche Leg Action Massaggiatore Gambe e Piedi: funziona o è una truffa?

Uno degli aspetti che hanno garantito il successo di Leg Action è il fatto che venga consigliato anche da parte degli esperti del settore: sono infatti tanti i dottori che suggeriscono alle persone con problemi alle gambe e ai piedi di utilizzare questo prodotto, in grado di alleviare la tensione, andando a sciogliere i muscoli contratti.

Ma non solo. Sui forum vari e sui canali social si possono trovare anche tante recensioni lasciate da parte degli utenti che hanno avuto la possibilità di provare e utilizzare l’apparecchio. Come ad esempio un uomo, il quale ha spiegato di aver deciso di acquistare il dispositivo per regalarlo ai suoi anziani genitori. Secondo la loro opinione, ne hanno tratto beneficio: l’utilizzo, infatti, è estremamente piacevole. Per questa ragione, anche lui stessa ha poi scelto di provarlo: inizialmente, secondo la sue testimonianza, fa un po’ di solletico, ma poi ci si abitua semplicemente premendo i piedi un po’ di più. In questo modo il massaggio diventa decisamente più piacevole. L’uomo sottolinea il fatto che si tratta di un prodotto estremamente facile da utilizzare. Un altro fattore particolarmente gradito riguarda la sua leggerezza, che consente di trasportarlo ovunque senza problemi. Se c’è un piccolo difetto, secondo il suo parere, è quello relativo al rumore che emana: non si tratta però di un vero e proprio problema, in quanto i suoi genitori hanno problemi di udito.

Leg Action può essere utilizzato indistintamente sia da uomini che da donne. Come nel caso di una ragazza, la quale rivela che il massaggiatore è decisamente rilassante, soprattutto al termine di una giornata trascorsa in piedi. La donna spiega che inizialmente era preoccupata per la grandezza, ma lei ha un 39 e quindi è capace di massaggiare tutto il piede. In base alla sua esperienza, consiglia di utilizzarlo con i calzini, anche per una questione di igiene e di pulizia generale del dispositivo.

Proseguiamo con la recensione di un altro uomo, il quale rivela che per lavoro è costretto a trascorrere buona parte della giornata in piedi. Oltre a questo, negli ultimi mesi si è presentato un ennesimo problema: è infatti comparsa una fascite plantare. Ma grazie a Leg Action la problematica è stata risolta: la fascite infatti è completamente sparita. Forse non è solo merito dell’apparecchio, ma sicuramente ne ha tratto beneficio. L’uomo, inoltre, spiega di utilizzare l’apparecchio un paio di volte al giorno: durante la pausa pranzo e di sera, quando torna a casa dal lavoro. Conclude affermando di trovarsi benissimo con questo prodotto.

Dove trovare Leg Action, il massaggiatore per gambe e piedi: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Dove si può acquistare Leg Action? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo partire da un presupposto: in giro, infatti, ci sono tantissime imitazioni di questo dispositivo, che però non garantiscono affatto i medesimi risultati. Vi consigliamo quindi, se volete evitare di incappare in possibili truffe o bufale, di evitare in maniera accurata di acquistare il dispositivo su siti cinesi oppure su portali di e-commerce, come eBay oppure Amazon. La versione originale del prodotto lo si trova unicamente sul sito ufficiale della casa produttrice, dove avete la possibilità di procedere con l’ordinazione dello strumento. In che modo? Accedendo alla pagina web, scorrendo verso il basso si può trovare un modulo di registrazione, che deve essere compilato inserendo tutti i vari dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via), che vengono richiesti. Nello stesso modulo è presente anche una specifica sezione, dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento della consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo, non si deve fare altro che aspettare la chiamata da parte di un operatore (al quale si potranno richiedere tutte le informazioni di cui si ha bisogno nel caso di dubbi o perplessità sulla validità del prodotto), che confermerà l’avvenuta presa in carico dell’ordine. A questo punto il gioco è fatto, non si deve fare altro che attendere, stando comodamente a casa, di ricevere l’articolo. La consegna (che come la spedizione è totalmente gratuita), solitamente avviene nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi (non vanno considerati il sabato, la domenica e i giorni rossi).

C’è ancora un aspetto da tenere in considerazione, ovvero quello relativo al prezzo di Leg Action. Quanto si deve spendere per portare a casa il prodotto? Accedendo al sito internet ufficiale dell’azienda si può trovare un’offerta assolutamente da non perdere: l’apparecchio, infatti, in questo momento viene messo in vendita ad un prezzo di poco inferiore a 150 euro (149 euro, per la precisione): un risparmio non indifferente, considerato che il prezzo di listino è pari a 205 euro.

L’azienda va incontro alle esigenze dei clienti offrendo la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di pagamento. In anticipo, attraverso carta di credito, Paypal oppure PostePay. Ma anche alla consegna del pacco, in contanti direttamente al corriere.

Ma non è finita qua. Per la casa produttrice di Leg Action il parere dei clienti è così importante che viene offerta anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Gli utenti, infatti, hanno la possibilità, nel caso in cui non fossero soddisfatti dell’acquisto effettuato, di restituire il prodotto e di ricevere il totale rimborso della spesa effettuata. L’unica condizione è che la richiesta deve essere fatta entro 14 giorni dalla consegna dell’apparecchio: non bisogna fare altro che contattare l’azienda e fornire tutti i dati. A quel punto, sarà compito loro quello di occuparsi del problema.