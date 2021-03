Lego Bonsai Albero già fuori produzione: dove trovarlo al miglior prezzo tra Amazon e altri siti?

Dove si può trovare il Lego Bonsai Albero già fuori produzione? Le creazioni Lego rappresentano una passione in comune di grandi e piccini, permettono di sviluppare la propria creatività e scoprire nuovi mondi colorati e ricchi di dettagli. L’inventiva che è alla base dei progetti Lego consente di elaborare sempre nuove costruzioni che si rivolgono principalmente ai bambini ma che riescono a catturare l’attenzione anche di ragazzi e di adulti. Sono molti i set, infatti, dedicati proprio a chi il mondo dell’infanzia lo ha abbandonato da un po’ ma desidera continuare a dilettarsi con i Lego e costruire piccoli o grandi nuovi mondi. Piazzare un mattoncino dopo l’altro, infatti, può rivelarsi rilassante e terapeutico in una vita frenetica in cui i tempi sono costantemente ristretti e le dinamiche sempre più veloci. Prendere una pausa, allontanare i pensieri che non permettono di respirare lentamente, è questo che ricercano le persone che acquistano i Lego ed è questo che in molti hanno cercato di raggiungere comprando un Lego Bonsai Albero. Il set nasce, infatti, con l’intento di soddisfare i gusti degli amanti dei bonsai regalando contemporaneamente momenti di relax e concentrazione. Vediamo dove trovarlo al miglior prezzo tra Amazon e altri siti internet presenti sul web.

Dove acquistare Lego Bonsai Albero già fuori produzione

I bonsai sono simbolo di armonia ed equilibrio e molte persone amano collezionarli per poterne riportare il senso di calma nella propria casa. C’è, poi, un’occasione diversa, quella di costruire con le proprie mani un piccolo bonsai costruendo mattoncino dopo mattoncino un albero Lego da esposizione. Il progetto è composto da 878 pezzi, ha un’altezza di 18 cm e una larghezza di 20 cm ed include pezzi realizzati con materiali sostenibili. Il kit prevede che il costruttore possa realizzare l’albero con foglie verdi oppure con fiori di ciliegio rosa in modo tale da poter cambiare in qualsiasi momento il look del bonsai. Il Lego Bonsai Albero non è più disponibile sul sito ufficiale www.lego.com. Nella sezione dedicata al suo acquisto, infatti, si legge che il kit (il prezzo previsto è di 49,99 euro) è temporaneamente terminato. Scorte terminate, dunque, nello store ufficiale anche se il progetto è stato lanciato sul mercato solo ad inizio gennaio 2021. Possibile che sia già fuori produzione o bisognerà solamente attendere una seconda fabbricazione per poterlo acquistare nello store Lego? In attesa del responso, per gli amanti delle costruzioni Lego e dei bonsai che non riescono ad attendere è possibile procedere all’acquisto su altri siti internet.

Amazon è un primo store da visitare per scoprire qual è il prezzo di vendita del set e se il kit è a disposizione dell’utente. La differenza di costo rispetto al Lego Store è piuttosto evidente. Amazon mette in vendita il Lego Bonsai a 56,64 euro in offerta dato che il prezzo di partenza risulta essere di 74,42 euro. Al prezzo citato occorre aggiungere, poi, i costi delle spese di spedizione dato che il prodotto non beneficia della spedizione Amazon Prime. La disponibilità, però, è immediata. Volendo approfittare di Prime occorrerà rivolgersi ad altri venditori su Amazon, ben nove opzioni tra cui scegliere. La prima proposta viene da Toys for Fun che propone il kit nuovo in vendita a 69,96 euro con consegna in un giorno. Giochi di Clem, invece, presenta un costo di 69,35 euro per Lego Albero Bonsai e la consegna entro 3/5 giorni mentre Toysworld Italia propone la vendita del set a 62,99 euro con consegna in una settimana. Passiamo ora alle proposte che prevedono il pagamento delle spese di spedizione. MegastoreExpress mette in vendita il bonsai della Lego a 67,49 euro (costi di spedizione di 16,55 euro), SelfDrinks prevede una spesa di 67,45 euro per il kit e di 16,67 euro per la spedizione mentre Gioty propone il set a 88,00 euro con 2,00 euro di spedizione. Le ultime tre proposte vengono da 3 Bricks con 79,99 euro di kit e 14,94 euro di spedizione, Topos con 120,12 euro per il bonsai e spedizione gratuita e, infine, Phonografe Europe con 92,54 euro per il set e 33,00 euro di consegna. Vediamo, dunque, una grande disparità di costi su Amazon con il prezzo più conveniente pari a 56,64 euro. E’ possibile trovare occasioni migliori?

La risposta è sì se si accede al sito di shopping online www.vendiloshop.it. Occorre, però, sottolineare che si tratta di un pre-ordine e che il mese in cui ripartiranno indicativamente le consegne è maggio 2021. Il prezzo di acquisto è di 44,99 euro scontato da 49,99 euro. In alternativa, è possibile decidere di pagare in tre rate da 15,00 euro ciascuna con Scalapay. Previsto per il 4 marzo è, invece, l’arrivo in negozio del Lego Albero Bonsai nel sito www.mattoncini.net. Il costo previsto è di 49,99 euro e si potrà richiedere una notifica per essere avvisati nel momento in cui il prodotto sarà disponibile per poi procedere con l’acquisto. E’ possibile, poi, inserire il kit nella lista dei desideri in modo tale da ritrovare immediatamente l’articolo di interesse una volta pronto per la vendita.

La disponibilità c’è, invece, sul portale e-price con consegna dopo l’8 marzo e un prezzo di acquisto di 61,82 euro fino ad esaurimento scorte se si decide di affidarsi al venditore BrickComplete. In alternativa è possibile comprare Lego Bonsai Albero presso Automotion al costo di 66,19 euro, da Omni Commerce a 66,89 euro oppure da Mediacash a 68,89 euro. Solo BrickComplete prevede le spese di spedizione gratuite mentre gli altri store richiedono il pagamento della spedizione che varia da 14,50 euro a 19,99 euro.

Le vere occasioni di risparmio, dunque, si potranno cogliere solamente se si attenderà l’uscita della nuova produzione altrimenti occorrerà pagare più di 60,00 euro per avere Lego Bonsai Albero nell’immediato. La nostra ricerca dei prezzi migliori, però, non è ancora finita e ci porterà a scoprire altri siti internet che propongono la vendita del bellissimo set ideato dalla Lego.

Miglior prezzo Lego Bonsai Albero: altri siti dove trovarlo

Continuiamo la nostra panoramica alla ricerca del miglior prezzo di acquisto del set Lego Bonsai Albero citando altri portali che momentaneamente hanno esaurito il prodotto ma che potrebbero reinserirlo a breve. Ilcapricciostore.com, biggiocattoli.it, games4fans.it sono alcuni siti da consultare in cui lasciare la propria e-mail per essere informati della nuova disponibilità del kit. I costi variano da 49,99 euro a 54,99 euro e le spese di spedizione non sono indicate.

Passiamo ora ad un altro sito e-commerce noto nel mondo del web, Ebay. Ci saranno occasioni di acquisto del bonsai da costruire per avere tra le mani un’esperienza Lego diversa da ogni altra? Dal 28 marzo è prevista una nuova disponibilità del prodotto già esaurito da parte di SuperMattoncini al costo di 47,50 euro. Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell’oggetto nuovo, non usato, non danneggiato e mai aperto. Oltre a questa occasione è attiva un’asta per l’acquisto del kit con prezzo di base 59,00 euro e 11,00 euro di spese di spedizione. Inoltre, su Ebay è possibile acquistare in stock Lego Bonsai Albero a 70,00 euro con 9,00 euro di spedizione oppure a 59,99 euro (più 13,99 euro di spese di spedizione) con provenienza dalla Germania. Le proposte continuano provenendo non solo dall’Italia ma anche dal Regno Unito o altre nazioni dell’Europa e i costi variano come già visto per tutte le altre proposte citate nell’articolo così come cambiano anche i tempi di spedizione. Da citare la vendita su Ebay del nanoblock Plum Bonsai a 23,45 euro, 134 pezzi che andranno a creare un piccolo bonsai dai fiori rosa e violetto esteticamente molto carino.

Naturalmente è possibile notare come a costi inferiori del kit corrispondano costi superiori delle spese di spedizione e viceversa. In linea generale, per avere in tempi brevi il bonsai della Lego occorrerà spendere una media di 70,00 euro mentre per poter rimanere sul prezzo originale dello store ufficiale (49,99 euro) occorrerà attendere una nuova produzione del set sempre che non sia già fuori produzione. La grande richiesta registrata subito dopo l’uscita del prodotto lascia pensare che la Lego accontenterà i fan e metterà sul mercato nuove scatole per costruire il bonsai più particolare di tutti. Occorrerà, però, attendere qualche mese, probabilmente fino al mese di maggio. Ricordiamo che lasciando la propria e-mail sul portale lego.com si potrà ricevere una notifica che avviserà della nuova disponibilità del set, dettaglio molto importante per non rischiare di arrivare tardi una seconda volta e mancare nuovamente l’acquisto dell’albero bonsai Lego al miglior prezzo presente sul mercato.

Se l’attesa vi sembra enorme avete due possibilità. Spendere di più del previsto e comprare il prodotto in uno dei siti citati nell’articolo oppure optare momentaneamente per l’acquisto di un altro set dedicato agli adulti e magari proprio alla botanica. Non solo l’albero bonsai, infatti, si può costruire mattoncino dopo mattoncino ma anche un delizioso e decorativo bouquet ricco di colori, forme diverse e fiori di vario tipo che non appassiranno mai. Insomma, la grande varietà di set e kit proposti dalla Lego consentirà a chiunque di scegliere un progetto che soddisfi la propria esigenza creativa in attesa che l’albero bonsai sia nuovamente sul mercato al costo più basso. Cosa aspettate? Visitate i portali online e fate la vostra scelta per iniziare il prima possibile a posizionare mattoncino su mattoncino e dare sfogo alla vostra passione.