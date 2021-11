Lezioni di padel a Milano: costo orario, circoli e maestri migliori

Il padel sta prendendo piede in tutta Italia. Una delle città in cui ha spopolato maggiormente è Milano, in cui sono sorti già numerosi circoli tra cui potersi sbizzarrire. Vediamo nel dettaglio come funziona il padel a Milano, quanto costa una lezione e quali sono i migliori circoli e maestri per imparare da zero o perfezionarsi.

Quanto costa un’ora di lezione di padel a Milano?

Di circoli di padel a Milano ce ne sono svariati, ma più o meno il costo di una lezione è sempre lo stesso. Il prezzo dipende da alcune variabili, ad esempio se è una lezione indoor o all’aperto, se si gioca nel weekend o un mezzo alla settimana, se la lezione si svolge di giorno o di sera e così via.

Ad esempio, se si desidera fare un’ora di lezione di giorno (tra le 8 e le 20) all’aperto, il costo si aggirerà intorno ai 24 euro l’ora. Se invece si vuole fare una lezione sempre in un campo scoperto, ma di sera (tra le 20 e mezzanotte) il costo sarà leggermente maggiore, quindi di circa 30 euro l’ora. Anche per quanto riguarda i campi al chiuso i prezzi variano a seconda della fascia oraria. Se infatti si desidera fare una lezione di un’ora di giorno (tra le 8 e le 18), dal lunedì al venerdì il prezzo è di circa 30 euro l’ora. Se invece si vuole fare lezione al chiuso, sempre di un’ora e in mezzo alla settimana, ma di sera (tra le 18 e mezzanotte), il costo si aggira intorno ai 36 euro l’ora. Infine, se si vuole fare una lezione di un’ora al coperto nel weekend, tra le 8 e mezzanotte, di solito il prezzo è di 36 euro l’ora.

Circoli di padel a Milano dove prendere lezioni: quali sono i migliori?

Tra le città in cui si può praticare il padel, Milano è sicuramente una delle più ricche di circoli. Si possono trovare sia spazi interamente dedicati a questa disciplina, sia circoli sportivi in cui è possibile praticarlo.

Tra i più gettonati per lezioni individuali e di gruppo c’è il Tennis Club Ambrosiano di Via Feltre. Ai clienti piace molto il fatto che sia vicino al parco e che gli istruttori siano competenti e pazienti.

Un altro circolo milanese di padel molto apprezzato è il City Padel Milano nella zona di CityLife. È facilmente raggiungibile con i mezzi e il personale è sempre disponibile, dai ragazzi della reception agli insegnanti per lezioni individuali professionali.

Anche il Padel Club di Linate è molto gettonato. Pur non trovandosi in una zona centrale è facile da raggiungere e ha ben cinque campi in cui poter giocare, indoor e all’aperto e prendere lezioni.

Un altro ottimo centro di padel a Milano è Padel4Fun in zona Corsico. Ha numerosi servizi come il ristorante, un ampio parcheggio e la sala per le feste.

Anche il Paradise Beach Arena di Sesto San Giovanni è molto apprezzato da chi ci è stato. C’è anche il ristorante, la pizzeria e il bar, oltre ad una graziosa area picnic per chi volesse fermarsi insieme agli amici dopo la lezione di padel per fare un pranzo diverso dal solito nelle giornate più soleggiate.

Migliori maestri per lezioni di padel a Milano

Abbiamo visto i migliori circoli di padel a Milano, ma si sa, a rendere davvero apprezzabile un centro sportivo è il personale, in particolar modo gli istruttori. Come molti altri sport, il padel si può praticare per gioco o per hobby, oppure lo si può imparare per bene. E quale modo migliore se non con un ottimo insegnante? Nei circoli sopra citati si possono trovare maestri di padel eccellenti, in grado di insegnare al meglio questa disciplina. Tuttavia, a Milano è possibile contattare insegnanti di padel bravissimi che non insegnano in un posto specifico. Tra questi c’è Anna Markovych, ex prima racchetta d’Ucraina che nasce come insegnante di tennis, ma che negli ultimi anni si è specializzata anche nel padel. Impartisce lezioni per gente di tutte le età, dai bambini agli anziani. È molto richiesta sia dai principianti che desiderano muovere i primi passi verso questa disciplina, sia da chi è già ad un buon livello, ma vuole migliorare la propria tecnica. Ha una lunga esperienza alle spalle, è paziente e ci tiene a far divertire i suoi allievi.

Un altro insegnante di padel su Milano molto richiesto è Andrea Guglielmo. Dà lezioni nella zona di Rho o a casa sua e tiene molto alla tecnica. Mette sempre a proprio agio gli allievi, soprattutto se sono alle prime armi. È un forte sostenitore della pratica come metodo di insegnamento piuttosto che della teoria, che rischia di annoiare e di non far capire bene i movimenti agli allievi. Insegna soprattutto agli adulti, sia principianti che ad un livello intermedio.

Tra i migliori insegnanti di padel a Milano c’è anche Adrian Infantes, che insegna allo Sporting Milano Beach Town. Gioca a padel da dieci anni ed è originario della Spagna, in cui ha imparato questa disciplina e ottenuto il tesserino. Ha giocato nella nazionale spagnola e oggi è insegnante di primo livello FIT. Tiene molto alla disciplina, ma ama anche far sorridere e divertire i propri allievi.

Valentina Beltrami è un’altra insegnante di padel molto apprezzata a Milano. Gioca dal 2015 e ha conseguito il diploma federale di secondo livello. Nasce come insegnante di tennis ed è anche preparatore fisico FIT di primo livello. Insegna al City Padel di Milano e insegna sia a principianti che a persone di livello intermedio.