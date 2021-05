Lezioni di padel a Roma: prezzi, maestri migliori e circoli consigliati

Prendere lezioni di padel è il primo passo per poter affrontare entusiasmanti partite con gli amici in uno dei campi e circoli presenti a Roma. Anche se giocare a padel può sembrare semplice soprattutto se si sa già giocare a tennis, seguire i consigli di un maestro è fondamentale per perfezionarsi, evitare errori di postura, correggere la tecnica e approfondire le tattiche di gioco. In linea generale, è possibile richiedere di partecipare a lezioni singole in cui il maestro si concentrerà totalmente sull’unico allievo presente, oppure si potrà partecipare a lezioni multiple che variano da due persone fino a cinque o più. La tipologia di allenamento varia principalmente in base al livello del giocatore e agli aspetti che dovranno essere migliorati. La lezione singola, per esempio, consentirà di perfezionare la tecnica, di correggere gli errori e di ripetere automaticamente i colpi. In più, risulteranno più faticose e aiuteranno così a raggiungere un certo grado di preparazione fisica. La presenza di un secondo allievo permetterà, invece, di migliorare la tattica e la sintonia con il compagno di gioco che, però, dovranno partire dallo stesso livello. Gli allenamenti in tre sono dedicati principalmente ai principianti dato che il maestro potrà fare da quarto uomo nelle partite di prova mentre quattro o cinque allievi ci saranno solamente qualora si trattasse di familiarizzare con il gioco partendo dall’apprendimento dei gesti più semplici. Diversi allenamenti, dunque, ma quali sono i prezzi per le lezioni di padel a Roma con i migliori maestri e nei circoli consigliati?

Migliori maestri di padel e circoli dove prendere lezioni a Roma

I migliori maestri di padel si trovano nelle migliori scuole e nei circoli più in vista della capitale. Volendo affidarsi alle recensioni di chi ha già provato uno o più allenamenti è possibile affidarsi al portale superprof in cui si può visualizzare una selezione degli insegnanti valutati positivamente dagli allievi. In questo elenco troviamo Manuel, istruttore sportivo certificato da fit, primo livello padel; Giuliano, che propone lezioni di padel individuali e collettive per giocatori di qualsiasi età; Federico, istruttore riconosciuto fit e laureato in scienze motorie, preparatore fisico e istruttore di calci; Martina, istruttice di secondo livello di padel di serie B; Emanuele, laureato in scienze motorie e in attività motorie preventive e adattate. Insieme a questi istruttori citati, altri istruttori offrono i propri servizi offrendo la prima lezione di prova gratuita. Dalla seconda lezione in poi i costi saranno di 25/30 euro per un’ora di pratica. Cliccando sul profilo di interesse, si accederà alla scheda personale dell’istruttore per leggere le esperienze pregresse, le tariffe, la metodologia di insegnamento e scegliere, così, quello che potrebbe essere l’insegnante migliore in base alle proprie esigenze. Si potrà, inoltre, prenotare una lezione direttamente online.

Continuiamo la ricerca dei migliori maestri di padel a Roma facendo tappa in uno dei circoli che propone corsi con professionisti qualificati. Parliamo del Circolo Ondina Generali, sul Lungotevere delle armi, in cui lavorano professionisti dello sport che aiuteranno i principianti ad addentrarsi in questo sport e a chi già lo pratica a migliorare ulteriormente. Il riferimento principale è Andrea Serami, responsabile tecnico della squadra di padel.

La Paddlemania club è un altro centro di riferimento in cui, come il nome suggerisce, il padel è protagonista. Alcuni tra i migliori istruttori di Italia impartiranno delle lezioni che si potranno prenotare direttamente online accedendo al portale www.lapaddlemania.it. I maestri presenti nel club sono Giordano Orecchio, responsabile tecnico della struttura che vanta il vertice della Classifica Nazionale FIT; Juan Martinez, uno tra i primissimi allenatori di padel arrivato dalla Spagna; Andres Carlomagno, allenatore di numeri uno del mondo e di grandissimi sportivi italiani collabora con il club tre volte a settimane e Gianni Sartore, maestro ideale per chi sta approcciando al padel e desidera imparare i primi passi.

Il Club di Casal Bertone è un altro punto di ritrovo di istruttori qualificati a cui rivolgersi per imparare a giocare a padel. Si potranno conoscere i maestri esperti e qualificati ancor prima di recarsi sul campo attraverso le schede tecniche presenti sul portale di riferimento www.superpadel.it. Sebastiano Sorisio è stato uno dei pionieri del padel in Italia, prima da giocatore, ora da istruttore. Cura gli aspetti tattici, i gesti tecnici e la gestione dello scambio durante la lezione ed è anche un commentatore di Supertennis per il Word Padel Tour. Un altro allenatore è Gigi Piazzola, istruttore empatico che costruisce la lezione in base alle esigenze dell’allievo e crea un piacevole mix tra allenamento e divertimento. Ci sono, poi, Lorenzo Cavallotti, Rinaldo Rossi e Luca Mezzetti, istruttori altrettanto qualificati, ognuno con prerogative diverse ma con l’obiettivo in comune di insegnare il padel in modo tale da far appassionate ogni allievo al gioco. Altri insegnanti, tra i migliori della capitale, troviamo, poi, Nicola Carusi, Flavia Petruccioli, Francesco Leone, Augusto Avanzini, Alberto Tordi e Alessandro Carlucci. Divertimento, competizione, aggregazione saranno le caratteristiche delle lezioni con questi qualificati maestri di padel che hanno fatto di una passione il proprio lavoro.

Tanti maestri di Roma hanno le qualità e la professionalità giusta per insegnare a giocare a padel durante delle lezioni che entusiasmeranno e che permetteranno di vedere in tempi brevi i risultati del proprio lavoro. La capitale, però, è talmente grande che la lista dei club e dei circoli da provare per fare una lezione di padel è ancora molto lunga. Continuiamo, dunque, scoprendo altri luoghi consigliati in cui prendere lezioni di questo gioco divertente ed appassionante che ormai ha conquistato gli italiani.

Un’altra breve panoramica tra i circoli consigliati di Roma per prendere lezioni di Padel ha come tappa Cinecittà Bettini Padel, con 2500 mq di campi di padel illuminati a LED. Persone di ogni età possono prenotare i campi e le lezioni dei maestri in specifici giorni della settimana dedicati unicamente ai corsi per principianti. Da citare anche il Pala Loca Padel Club ad Ostiense (presenti eccellenti maestri di padel come Francisco Roldan Perez, Mauro Maria di Stefano e Daniel Nicodemi), dedicato sia ai professionisti che ai dilettanti, e il Tennis Sport Libero sul Lungotevere Dante, in cui ogni disciplina attiva è slegata da ogni fine di lucro. A Roma Nord segnaliamo le Officine dello Sport Don Orione, Circolo sportivo che si rivolge a diverse fasce di età. Il Bola Padel Club è un altro centro consigliato della capitale in cui si possono prendere lezioni di padel in base al livello di partenza. Tale livello viene appreso con una lezione privata con un allenatore qualificato oppure chiedendo alla segreteria di valutarlo dopo aver osservato una partita. Il club prevede la presenza di lezioni aperte in cui i registrati possono iscriversi liberamente ad un’ora di lezione con un maestro in modo tale da approfondire tecniche di gioco e la posizione da avere in campo. Naturalmente c’è anche la possibilità di seguire lezioni private per correggere errori e migliorare la propria tecnica.

Roma, dunque, pullula di circoli in cui prendere lezioni di padel, ma quali sono i costi a cui si va incontro?

Prezzi medi maestri di padel a Roma: quanto costa una lezione?

Professionisti privati possono chiedere per una lezione di padel circa 25 o 30 euro all’ora, come già accennato scoprendo i migliori maestri su Superprof. Nei circoli si mantiene la stessa cifra? In linea generale la media del costo di una lezione è di 27 euro a Roma ed include la presenza di un maestro e il campo occupato mentre l’affitto della racchetta e della pallina potrebbe essere aggiunto a parte. Ogni club ha un proprio listino e una lista di elementi inclusi nella lezione. Per questo motivo è consigliabile accedere al portale del circolo in cui si desidera andare, trovare il numero di telefono oppure l’indirizzo e-mail di riferimento e contattare direttamente i responsabili per chiedere nei dettagli i prezzi di una lezione di padel. Potrebbero esserci delle offerte per un pacchetto di più lezioni oppure degli sconti se si va in più persone, tutto dipende dalle direttive della direzione e l’unico modo per conoscere eventuali agevolazioni o, in linea generale, i costi è rivolgersi alla struttura. Un primo contatto, poi, è utile per verificare che il centro sia aperto e per chiedere dettagli sulle restrizioni legate al Covid 19. Ricordiamo che è possibile trovare lezioni scontate di padel su Groupon in modo tale da ottenere un notevole risparmio senza rinunciare ad approfondire la conoscenza con il padel facendosi aiutare da maestri competenti.

Una volta acquisite le basi di questo sport, sarà possibile dedicarsi alle partite con gli amici procedendo solamente con la prenotazione del campo il cui costo si aggira in media intorno ai 40 euro. Tutti i circoli citati nell’articolo presentano questa opzione e si potrà procedere, nella maggior parte dei casi, con la prenotazione online.

In conclusione, in qualunque quartiere di Roma si abiti, la possibilità di frequentare un circolo in un cui prendere lezioni di padel da un maestro altamente qualificato è elevata. La scelta è vasta, non rimane altro che prenotare la vostra prima lezione, gratuita in molti casi, e scoprire da vicino questa nuova realtà di uno sport adatto a tutti, divertente e appassionante.