Lorenzo Musetti: carriera, profilo Instagram, fidanzata, che età ha, classifica ATP, tornei vinti in carriera e notizie

Lorenzo Musetti è la giovane stella del tennis italiano che sta dimostrando un passo alla volta le sue potenzialità e la sua voglia di affermarsi tra i grandi nomi del tennis nazionale e internazionale. Una passione, quella per il tennis, che Lorenzo eredita dal padre e che lo accompagna fin dalla sua primissima infanzia. Il divertimento si è presto trasformato in un lavoro che ama e che sta dando tante soddisfazioni nonostante sia solo all’inizio di un percorso che ha già portato il giovane Lorenzo all’interno della Top 100 e che ora punta all’obiettivo successivo, la Top 10 dei campioni. Le qualità non mancano così come la determinazione e l’impegno costante, fattori che permettono di distinguere un atleta professionista vincente da un giocatore che non riesce ad emergere. E Lorenzo Musetti ha già iniziato a salire i gradini della scala verso il successo conquistando in poco tempo il pubblico italiano e gli Australian Open. Scopriamo, allora, la sua carriera con i trofei vinti, la classifica ATP, il profilo Instagram, la fidanzata, l’età del giovane campione e ultime notizie sul ragazzino di Carrara dal promettente futuro nel mondo del tennis.

Lorenzo Musetti: carriera, trofei vinti e classifica ATP

Lorenzo Musetti nasce a Carrara nel 2002 e all’età di quattro/cinque anni inizia a frequentare i primi corsi di tennis. Con il duro lavoro e una vera passione per il tennis è passato a giocare da uno scantinato a casa della nonna al torneo degli Australian Open allenandosi con determinazione in un circolo a conduzione familiare, con tre campi e una piccola palestra. Seguito dal suo allenatore Simone Tartarini in tutti i suoi spostamenti di circolo, il loro primo incontro è stato nel Circolo Tennis Spezia nel 2011 dove Lorenzo partecipò ai campionati a squadre. Il rapporto è cresciuto nel tempo e Simone è diventato come un secondo padre per Lorenzo. Il ragazzo ha confessato di sperare che il suo allenatore potesse diventare per lui ciò che Massimo Sartori è stato per Andreas Seppi. A partire da quel primo incontro le soddisfazioni non sono mancate. Le vittorie sono arrivate ben presto sia a livello individuale che indossando la maglia della nazionale nelle categorie under 12 e under 14. Musetti ha giocato la Winter Cup e la Summer Cup, si è aggiudicato un numero elevato di match nel Circuito ITF Junior under 18 e nel 2018 ha vinto ha vinto il Trofeo Città di Firenze e il Trofeo Bayer Internazionale under 18 di Salsomaggiore (categoria Grade 2). Nello stesso anno è riuscito a conquistare il sesto titolo nell’Allianz Kundler German Juniors (categoria Grade 1) a Berlino e a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon. Un’altra impresa del 2018 è stata il raggiungimento della finale agli US Open Juniores dopo ben 18 anni dall’ultimo tennista italiano che è riuscito a raggiungere tale traguardo, Andrea Gaudenzi.

Anche il 2019 è stato un anno importante per lo sviluppo della carriera di Lorenzo Musetti. Trionfa nell’Australian Open Juniores sconfiggendo in finale Emilio Nava diventando, così, il primo tennista italiano a vincere e conquistare lo Slam under 18 di Melburne e il quinto uomo ad essersi aggiudicato un Major a livello giovanile. Ricordiamo che Lorenzo nel 2019 ha ancora 16 anni ma riesce a vincere il primo incontro a livello professionistico a Barnstaple sconfiggendo lo statunitense Felix Corwin. Nello stesso anno gli viene concessa due volte la Wild Card, una prima volta per partecipare ad un incontro Challenger a Bergamo e la seconda per partecipare al torneo di Sophia-Antipolis dove vince il suo primo incontro Challenger contro un tennista egiziano diventando il primo giocatore nato nel 2002 a vincere una gara di tale livello.

Un’altra tappa fondamentale nella carriera di Lorenzo è il torneo di Milano dove si arrende solamente in semifinale uscendo sconfitto in due set da Hugo Dellien. Non passa troppo tempo dalla conquista di un nuovo traguardo, il primo titolo a livello professionistico nel Futures M15 di Adalia seguito immediatamente da un secondo titolo consecutivo ottenuto sconfiggendo il russo Ronald Slobodchikov. Arriva, così, al Challenger di Ortisei dove si ferma ai quarti di finali. Chiuso il 2019, si apre un nuovo anno di possibilità. Il 2020 inizia con le qualificazioni agli Australian Open per proseguire con il Challenger di Quimper, di Cherbourg e di Bergamo. Lorenzo è il primo tennista italiano nato nel 20o2 a disputare un incontro nel circuito maggiore nel torneo ATP 500 di Dubai prima di ottenere la seconda semifinale Challenger al Torneo di Trieste.

Nel 2020 il giovane tennista di Carrara si qualifica agli Internazionali di Italia dove raggiunge il terzo turno per poi conquistare il primo titolo Challenger negli Internazionali di Forlì. Ottimo risultato anche la semifinale raggiunta nella prima edizione del 250 a Pula, in questo caso Lorenzo si è dovuto ritirare per un infortunio al braccio. Arriviamo al 2021 segnalando la partecipazione al Challenger di Biella dove si arrende solo in finale contro Soonwoo Kwon e l’importante qualificazione alla semifinale di un Torneo ATP 500 ad Acapulco.

La crescente carriera di Lorenzo lo ha portato a raggiungere il primo dei suoi obiettivi, rientrare nei primi 100 della classifica ATP. Il 22 marzo 2021, infatti, è salito alla posizione numero 94, risultato che lo ripaga del lavoro e dell’impegno messo finora sul campo e negli allenamenti preparatori.

Età, profilo Instagram e fidanzata di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è nato il 3 marzo 2002, ha da poco compiuto 19 anni ed è già considerato uno dei talenti italiani degli ultimi anni. Gioca un tennis aggressivo, colpisce di rovescio ad una mano e ci ha regalato tante giocate spettacolari ma è un ragazzo con i piedi per terra che, nonostante i grandi sogni da realizzare, ama la musica, si diverte a cucinare e a seguire i social. Il suo account Instagram lore_musetti ha 75,9 mila followers tra cui Fabio Fognini e Novak Djokovic. I post raccontano la sua vita, il suo amato tennis e raccolgono i momenti più importanti della sua carriera, gli incontri speciali, le sconfitte e le vittorie grazie alle quali sta costruendo il suo brillante futuro. Non si intravede la presenza di alcuna fidanzata a conferma delle parole rilasciate a La Repubblica in un intervista da Lorenzo stesso a fine 2020 “Non sono fidanzato. Non ho molto tempo per una relazione al momento. Il tennis assorbe molto. Credo di essere abbastanza giovane per poter aspettare“. Nonostante sia seguitissimo su Instagram, Lorenzo rimane il ragazzo maturo e responsabile che era già a 16 anni quando in una intervista disse “Sono diventato famoso e la gente mi cerca di più anche se credo sia importante rimanere umili anche se hai pressioni di vario genere“.

L’idolo di Lorenzo Musetti è Roger Federer – li accomuna il rovescio ad una mano – e la passione per il tennis la dimostra anche con i tatuaggi sul suo corpo, una racchetta e un cardiogramma sul braccio sinistro. Il sogno è facile da capire, diventare il numero uno e vincere Wimbledon.

Ultime notizie su Lorenzo Musetti

Si è appena conclusa l’avventura a Miami per la giovane stella del tennis italiano Lorenzo Musetti, fermato al terzo turno da Marin Cilic, tennista con più esperienza che con la sua freddezza è riuscito a sconfiggere Musetti in due set. La prova di Lorenzo è stata comunque soddisfacente nonostante gli errori dovuti ad un comprensibile nervosismo causato dalla stanchezza e dalla consapevolezza di non giocare al meglio. Il livello di competizione era il più alto mai affrontato, lo scontro era contro i grandi del tennis che non cedono neanche davanti alle difficoltà ma che, anzi, le rivoltano a loro favore. L’esperienza servirà a Lorenzo per migliorare i difetti e per abituarsi a questi livelli di gioco in modo tale da farsi trovare preparato nelle prossime occasioni. Tornato a casa, il giovane talento ha subito ripreso gli allenamenti per prepararsi adeguatamente ai prossimi impegni. Il primo appuntamento da affrontare sarà il Torneo di Cagliari mentre successivamente ci sarà il torneo di Monte Carlo per cui ha richiesto una Wild Card.

Sicuramente, gli italiani continueranno a seguire le prodezze del giovane di Carrara e otterranno grandi soddisfazioni assistendo a partite con giocate avvincenti che sottolineeranno la continua crescita di Lorenzo. Il futuro azzurro del tennis è in buone mani grazie anche alla presenza di un altro italiano, Jannik Sinner, il diretto rivale di Lorenzo Musetti. La stima e il rispetto che c’è tra i due unita alla sana competizione potrà solamente giovare ad entrambi ed essere un ulteriore motivo per migliorare il proprio gioco dimostrando chi riuscirà a raggiungere il livello più alto.

Una carriera con tante soddisfazioni, l’amore per il tennis e la voglia di vincere hanno portato Lorenzo Musetti ad emergere nel panorama del tennis italiano. Ma il percorso compiuto finora è solo l’inizio di una lunga strada in cui i traguardi da raggiungere sono tanti, un piccolo passo alla volta, con umiltà e dedizione. L’amore del pubblico italiano è già stato conquistato, un posto nel tavolo dei nomi dei grandi italiani anche, non rimane altro che aspettare e vedere fino a che punto Lorenzo Musetti riuscirà ad alzare alta verso il cielo la sua racchetta.