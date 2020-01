Luce Guardia: opinioni, prezzo, come funziona, istruzioni e sito ufficiale

La sicurezza della propria casa e del proprio giardino è una priorità per tutti, in particolare nelle ore notturne, quando il buio può facilitare l’azione di intrusione ed effrazione da parte di malintenzionati. In questo articolo parleremo proprio per questa ragione di Luce Guardia, una luce di sicurezza al led molto potente che sta rivoluzionando i sistemi di sicurezza in tutta l’Italia, garantendo a chi l’acquista performance luminose a prova di ladro. Vi daremo tutte le informazioni che riguardano questo prodotto, il suo prezzo, il modo in cui funziona, le istruzioni per l’utilizzo e su come acquistarla attraverso il sito ufficiale.

Luce Guardia: cos’è, come funziona e quanto costa

Luce Guardia è un faro che emana luce a led particolarmente brillante e potente, adatta a fugare le ombre dalle aree di buio intorno alla propria casa, nel giardino e nel garage oppure in magazzini e depositi e a tenere dunque lontane potenziali minacce alla sicurezza del proprio domicilio o dalla propria azienda. Luce Guardia si presenta come strumento di sicurezza particolarmente efficace perché, a differenza della maggior parte delle luci di sicurezza che le fanno concorrenza, è dotata di un sensore di movimento che la attiva al passaggio di persone o cose (con spegnimento automatico) e può effettuare la rotazione del faro di 360°, inseguendo, letteralmente, movimenti sospetti e illuminando ciclicamente le zone interne ed esterne di interesse, senza rimanere fissa in un punto. Luce Guardia è inoltre dotata di sensore crepuscolare: si accende spontaneamente quando cala l’oscurità e non c’è quindi bisogno che ad accenderla e spegnerla provveda il proprietario della casa o dell’azienda in cui viene installata. Luce Guardia per funzionare non ha bisogno di cavi o fili, è completamente wireless, e può essere installata sia all’interno che all’esterno, non temendo condizioni atmosferiche anche avverse poiché interamente impermeabile.

Le caratteristiche del prodotto permettono di rilevare immediatamente l’alta qualità dei materiali con i quali è realizzato: Luce Guardia infatti è costituita da 2 lampade Led da 450 lumen l’una e si configura, di conseguenza, come una luce con una potenza del 300% superiore rispetto a tutte le altre luci di sicurezza attualmente in commercio. Il sensore di movimento di cui è dotata le permette di attivarsi ogni qualvolta si effettui un passaggio entro 10 metri di distanza dalla sua posizione e di spegnersi autonomamente 20 secondi dopo il transito. Inoltre, Luce Guardia possiede un sensore di luce integrato che ne produce l’attivazione solo al calare del buio: durante il giorno, infatti, la luce resta spenta, consentendo notevole risparmio energetico. Inoltre Luce Guardia ha una durata straordinaria: un set di batterie può arrivare a consentire fino a 3000 accensioni e spegnimenti, garantendo sempre la massima luminosità.

La leggerezza e la praticità di installazione rendono Luce Guardia un accessorio di sicurezza davvero interessante e facile da utilizzare: si presta infatti ad essere collocata in una grande varietà di contesti normalmente poco luminosi, come soffitte, cantine, ripostigli, guardaroba, seminterrati ma anche officine, depositi, rimesse, garage, all’interno di automobili o furgoni, ecc.

Si può quindi essere indotti a pensare che un prodotto così efficace e qualitativamente performante possa avere un costo piuttosto elevato: niente di più lontano dalla realtà! Uno dei maggiori asset di questo innovativo sistema di luci di sicurezza è proprio il prezzo assolutamente conveniente. Luce Guardia è infatti acquistabile esclusivamente sul sito internet ufficiale dell’azienda produttrice usufruendo di una straordinaria offerta commerciale: 2 set Luce Guardia possono infatti essere acquistati al prezzo incredibile di 59,90 euro al posto dei 79,90 euro di listino, godendo quindi di uno sconto del 50%. Ma come fare per ordinare Luce Guardia? Anche in questo caso la risposta è estremamente semplice: occorre compilare il form d’ordine sul sito ufficiale indicando nome, cognome, telefono cellulare ed indirizzo di consegna (completo di numero civico e cap), indirizzo e-mail ed eventuali note per il corriere. La spedizione è a costo 0, completamente gratuita, e la consegna avviene entro 24-48 ore dall’ordine. Il pagamento si effettua alla consegna, direttamente al corriere, in contanti o carta di credito. L’azienda che produce Luce Guardia mette in atto la politica del “soddisfatti o rimborsati”: i clienti che non si ritengono soddisfatti delle prestazioni della luce di sicurezza possono infatti rispedirla al mittente e ricevere indietro i soldi spesi per l’acquisto.

Le istruzioni che consentono il montaggio e l’installazione di Luce Guardia sono contenute all’interno della confezione della luce di sicurezza e permettono di installare il prodotto in pochi e facili passi: il fatto che il faretto non necessiti di cavi o fili rende le operazioni di istallazioni estremamente veloci e fai-da-te, poiché non c’è bisogno dell’intervento di un elettricista o di altri professionisti del settore illuminotecnico.

Luce Guardia: opinioni dei clienti e sito ufficiale

Come abbiamo più volte affermato nel paragrafo precedente Luce Guardia si presenta sotto tutti gli aspetti come uno strumento di sicurezza economico, efficace e funzionale e dunque ideale per tutelare e proteggere sé stessi e le proprie proprietà da malintenzionati. Ma cosa ne pensano i consumatori che l’hanno già acquistata e installata? Sono soddisfatti o meno della performance di questo prodotto? Per scoprirlo è sufficiente fare qualche ricerca in rete, in forum dedicati proprio a Luce Guardia e a prodotti affini, in cui i consumatori si confrontano ed esprimono opinioni e pareri rispetto ai loro acquisti in questo settore. Ebbene, Luce Guardia non delude le aspettative: l’indice di soddisfazione dei clienti è infatti molto alto e circa 96 acquirenti su 100 si dichiarano pienamente soddisfatti dell’acquisto. Molte persone sono entusiaste della potenza con cui Luce Guardia illumina giardini e recessi bui, sia fuori che dentro casa: tanti infatti hanno installato la luce di sicurezza nel vialetto tra il cancello e la porta di casa, nel giardino, in garage o nel ripostiglio e non sono rimasti delusi dalla brillante luce emanata e dal perfetto funzionamento del sensore luminoso crepuscolare. La maggior parte dei clienti, inoltre, loda la facilità di installazione del prodotto, che può essere montato in breve tempo anche da chi non possiede particolari doti artigianali, e dalla sua longevità: le batterie di Luce Guardia ne garantiscono il funzionamento puntuale e senza perdita di potenza per anni.

Luce Guardia è particolarmente gradito sia a chi vive in zone isolate o in abitazioni circondate da ampio giardino o corte interna sia a chi vive in spazi meno grandi, come appartamenti, e dalle persone anziane poiché, con l’affievolirsi della vista nel tempo, una luce che si accende al proprio passaggio rappresenta un grande aiuto ed evita spiacevoli incidenti e cadute. Anche numerose persone che vivono da sole hanno promosso a pieni voti Luce Guardia: una piccola accortezza luminosa che aiuta a sentirsi più sicuri fuori e dentro casa. Diversi sono inoltre i consumatori che rilevano l’alta qualità del manufatto, che si distingue da molti altri faretti di sicurezza simili disponibili sul mercato che presentano però caratteristiche tecniche e qualitative molto inferiori. Rispetto a questa questione infatti sono molti i clienti di Luce Guardia a mettere altri potenziali acquirenti in guardia: sono presenti sul mercato tante imitazioni di questo innovativo faretto di sicurezza che possono indurre i clienti in errore. Le truffe non mancano, infatti, e sono davvero numerosi i siti web che propongono in vendita finte luci di sicurezza Luce Guardia, in realtà molto meno potenti, dotate di tecnologia più scadente quando non del tutto difettose. Per tutti questi motivi si invitano i potenziali acquirenti di Luce Guardia a diffidare di prodotti a marchio Luce Guardia in vendita su siti di e-commerce – anche importanti, come Ebay o Amazon – e altri siti web, in particolare cinesi: capita spesso infatti che il prodotto che viene recapitato in seguito all’acquisto sia una “bufala”, un finto faretto Luce Guardia che magari non funziona ma che è costato quanto l’originale. Chi desidera mettere le mani su un vero faretto Luce Guardia deve fare riferimento esclusivamente al sito internet ufficiale dell’azienda produttrice.

Luce Guardia è un prodotto brevettato e acquistabile esclusivamente mediante l’ordinazione online attraverso il modulo d’ordine di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Ogni altra Luce Guardia che trovate in vendita su siti internet diversi da quello dell’azienda produttrice è falsa e la fregatura è assicurata! Dal momento che l’investimento è assolutamente accessibile – ricordiamolo, con l’offerta speciale in atto al momento si possono acquistare due faretti led Luce Guardia a soli 59,90 euro – è imprudente e sciocco farsi abbindolare da imitazioni di bassa lega che nella totalità dei casi deluderanno le vostre aspettative, rischiando anche di mettere a repentaglio la vostra sicurezza e quella dei vostri cari.

Quindi, se volete “gettare luce” sulla vostra casa, il vostro giardino e il vostro garage o magazzino, acquistate Luce Guardia sul sito ufficiale e godetevi, nella massima sicurezza, gli spazi della vostra vita, anche quando cala la luce del sole. La consegna del prodotto è totalmente gratuita e se la performance di questo innovativo faretto led vi delude potete rispedirlo al mittente e chiedere il rimborso, che vi verrà corrisposto nei tempi e nei modi previsti dall’accordo commerciale.