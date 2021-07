Luiss Web Self Service: guida alle aree riservate, come accedere e cosa si può fare

La Luiss Guido Carli (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) è un’università privata fondata a Roma nel 1974. Da allora, l’Ateneo romano è riuscito ad affermarsi nel panorama dell’istruzione accademica quale ente accreditato per l’alta formazione. Il successo è stato raggiunto grazie alla ricca offerta formativa destinata ai suoi iscritti, che si avvale di docenti nazionali e internazionali di altissimo livello, corsi altamente specializzati e continuamente aggiornati e una solida rete di contatti internazionali per la mobilità professionale. L’ampio consenso ottenuto dall’Ateneo è dovuto anche alla possibilità per gli iscritti di beneficiare di numerosi servizi, ai quali è possibile accedere in completa autonomia, mediante apposite aree riservate presenti sul sito ufficiale della Luiss. Di seguito, illustriamo una guida di accesso alle aree riservate, come accedervi e cosa è possibile fare.

Luiss Web Self Service: guida alle aree riservate

Accedendo al sito ufficiale della Luiss, è possibile accedere a una serie di servizi, pensati apposta per agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e facilitare l’interazione degli studenti. Uno dei servizi online di punta offerti dalla Luiss è rappresentato dal Web Self Service. Questo servizio si presenta comodo, intuitivo e di rapido accesso, poiché mette a disposizione degli studenti gli stessi servizi offerti dagli sportelli Self Service che al contrario sono fisicamente installati presso gli edifici dell’Università, con la differenza che, con il servizio Web Self Service, si può accedere all’area riservata direttamente dai propri terminali (PC, tablet, smartphone, etc etc). Questo strumento consente a tutti gli studenti, soprattutto a quelli impossibilitati a recarsi presso i locali dell’Ateneo, di comunicare tempestivamente con il personale universitario e con i docenti.

Naturalmente, per accedere al Web Self Service e, più in generale, a tutti i servizi offerti dalla Luiss occorre essere immatricolati presso l’Ateneo ed essere in regola con il pagamento annuale delle tasse universitarie.

Il Web Self Service, non è l’unico strumento messo a disposizione degli studenti. Accedendo infatti alle aree riservate del sito ufficiale dell’Ateneo, è possibile usufruire di altri interessanti servizi. Vediamoli brevemente.

Per accedere alle aree riservate, è necessario collegarsi al sito ufficiale dell’Ateneo e, quindi, accedere ai Servizi Online (basterà cliccare sulla dicitura Servizi Web, collocata in fondo alla pagina). All’interno di questa sezione si accede dunque alle aree riservate, divise per settore e per grado di accesso, vi sono infatti aree destinate solo al corpo docente, al personale tecnico-amministrativo e quelle dedicate agli studenti. Per accedere a queste sezioni la Luiss Guido Carli ha creato un sistema unico di autenticazione per l’accesso ai servizi informatici che prevede l’uso di credenziali uniche di Ateneo, costituite: da un identificativo utente (Username o UserID) e una password. Le credenziali danno accesso a tutte le aree riservate e i servizi messi a disposizione dell’utenza, quali:

Esami a distanza . Tramite questo servizio è possibile sostenere gli esami pur non essendo in presenza. Per usufruire pienamente di questo strumento, il sistema richiede, oltre all’abilitazione attraverso le credenziali uniche di Ateneo, di scaricare un’app (da Apple Store o da Google Play Store ), chiamata Keyless . Questa applicazione deve essere installata sul dispositivo mobile o sul computer fisso, per il corretto funzionamento del sistema. Per chi non avesse molta dimestichezza o riscontrasse delle difficoltà, non c’è da preoccuparsi: nell’apposita sezione si trova un’ampia spiegazione, corredata da un tutorial

Area Riservata di Ateneo . Questo strumento consente di avere accesso a una serie di servizi mirati alla semplificazione delle procedure amministrative e per rendere più snella ed efficace la comunicazione da e per l’Ateneo

Web Mail Luiss . Si tratta della casella ufficiale di posta garantita a tutti gli iscritti e al personale in servizio alla Luiss (a tempo indeterminato o titolare d’incarico di collaborazione temporaneo)

Web Self Service. Come abbiamo detto, si tratta dell’unica area riservata, dedicata appositamente agli studenti

Vediamo adesso come accedere all’area Web Self Service e cosa è possibile fare una volta entrati.

Come accedere al portale Luiss Web Self Service e quali servizi sono disponibili online

Anche per accedere al Web Self Service occorre utilizzare le credenziali uniche di Ateneo che, come abbiamo detto, sono costituite dal proprio USER ID, (la matricola generata in fase di immatricolazione e valida per tutto il corso di studi), e la password (o PIN), personalizzata dopo il primo accesso.

Una volta entrati all’interno dell’area riservata agli studenti, è possibile: monitorare tutta la propria carriera accademica e la regolarità della propria iscrizione, apportare modifiche ai propri dati e/o correggere eventuali errori. Vediamo in dettaglio l’elenco completo delle operazioni che è possibile svolgere mediante il Web Self Service:

visualizzare e aggiornare i dati relativi ai recapiti e alla residenza/domicilio ,

consultare le rate universitarie versate e quelle ancora rimanenti,

visualizzare e stampare i certificati/modelli di autodichiarazione ,

visualizzare, compilare e modificare i piani di studio annuali,

visualizzare la propria carriera universitaria e il libretto con gli esami sostenuti e quelli ancora da sostenere,

consultare le sessioni degli esami con gli appelli disponibili per ogni singolo corso,

prenotare l’appello agli esami (la prenotazione è possibile fino a 5 giorni prima dell’appello),

consultare i bandi e le opportunità di mobilità internazionale .

Come ricordato anche sul sito dell’Ateneo – e lo ripetiamo anche qui – è importante ricordarsi di chiudere la sessione di lavoro, dopo aver terminato le operazioni necessarie, questo per una maggiore garanzia di protezione dei nostri dati, ma anche per evitare di sovraccaricare il servizio offerto dalla piattaforma.

Il Web Self Service costituisce sicuramente uno dei punti di forza dei servizi che l’Ateneo mette a disposizione dei suoi iscritti, poiché è uno strumento rapido e funzionale che consente agli studenti di comunicare efficacemente e in qualsiasi momento con l’Università. Inoltre, le attività che è possibile svolgere attraverso questa area agevolano tantissimo sia gli studenti sia il personale amministrativo che si trova sgravato da alcune incombenze che possono essere facilmente sbrigate dagli stessi interessati. Infine, soprattutto in questo periodo di difficoltà, dovuta all’emergenza sanitaria, uno strumento come il Web Self Service è stato per gli studenti un valido supporto nella continuità della carriera universitaria, anche a distanza.