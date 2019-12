Luminella: opinioni sulla lampadina, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Sul mercato esiste una lampadina in grado di garantire una buona illuminazione senza l’utilizzo di prese e di corrente: ci stiamo riferendo a Luminella, un prodotto ideale praticamente per ogni genere di occasione e che può essere tranquillamente tenuto all’interno della propria cantina oppure in garage. Un dispositivo, insomma, che si può avere sempre a portata di mano e che può tornare utile per qualsiasi esigenza o evenienza: ad esempio, è perfetto quando si verificano dei blackout.

Nonostante le sue dimensioni ridotte (può essere tranquillamente tenuto anche in borsa), è in grado di fare tantissima luce, in modo da illuminare tutta la stanza. Ma non solo: questa lampadina la si può portare anche in auto, durante un viaggio o un campeggio.

Come funziona Luminella: istruzioni per l’uso e a cosa serve

Descritte le caratteristiche principali di questo prodotto, andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio il suo funzionamento. Per prima cosa, per poter utilizzare questo strumento, è necessario procedere con l’installazione. Si tratta di un procedimento relativamente semplice. Ogni lampadina possiede un vano, in cui devono essere inserite tre batterie AAA. Una volta che vengono messe, si deve appendere la lampadina e tirare la corda. Il gioco è fatto, tutto qua: quando si tira la corda, infatti, il dispositivo si accende, emanando luce a tutto l’ambiente.

Il prodotto, infatti, è dotato di un potentissimo LED al suo interno, che garantisce una luce brillante e chiara per moltissime ore: il tutto usando solamente tre semplici batterie. E’ perfetto praticamente per ogni ambiente e, inoltre, non è affatto pericoloso: è adatto per illuminare il seminterrato, il garage, la soffitta e lo spazio attorno mentre si legge comodamente stando seduto su un divano o sdraiato a letto. E’ ottimo anche per le feste di compleanno o le cene che si fanno in giardino.

Ma non è finita qui. Il dispositivo, infatti, è stato realizzato utilizzando tecnologie di ultimissima generazione. Inoltre, non emana alcun tipo di odore né tanto meno sostanze nocive o pericolose per la salute delle persone. Ma l’aspetto fondamentale di questo prodotto è un altro: non richiede energia elettrica e nemmeno l’utilizza di una spina.

Ogni confezione che si riceva include due lampadine: una di colore verde, mentre l’altra fucsia. Come detto, ciascuna lampadina funziona esclusivamente con tre batterie di tipo AAA, che però non vengono comprese all’interno del pacco.

L’utilizzo di questo prodotto, che è adatto sia per ambienti aperti che per quelli chiusi, non presenta particolari controindicazioni o effetti collaterali, in quanto non sono nemmeno presenti cavi elettrici che potrebbero causare problemi. Il consiglio è quello di tenere sempre sotto controllo lo stato delle batterie, soprattutto nel caso in cui fossero esposte alla luce del sole.

La superficie di contatto non si surriscalda assolutamente: questo aspetto garantisce la massima sicurezza anche per i più piccoli. Per chi non avesse compreso al meglio il funzionamento di questo prodotto, sul sito ufficiale è presente un video realizzato proprio con lo scopo di spiegare nei minimi dettagli quelle che sono le caratteristiche di questa lampadina.

Nello specifico, in questo video viene spiegato che Luminella è una lampadina a led con un design gradevole e che non prevede l’utilizzo di fili o di spine. Inoltre, viene ribadito come il prodotto sia adatto praticamente per qualsiasi impiego, sia all’interno che all’esterno di una abitazione. Basta infatti solamente appenderla, tirarla e… il gioco è fatto! Un clic, due clic, tre click: niente di più semplice, veloce ed intuitivo. Può essere utilizzato praticamente da tutti: uomini, donne, giovani e meno giovani, addirittura anche dai bambini. É veramente qualcosa di facilissimo da usare.

Come detto, è adatto per qualsiasi ambiente: non avete più la luce in soffitta? Ecco che in vostro soccorso arriva Luminella e non servirà nemmeno un cavo nella luce. Lo stesso discorso può essere fatto anche per le scale completamente immerse nell’oscurità: basta un click, basta tirare solamente una volta per poter avere una splendida illuminazione duratura. In tutte le case, inoltre, esistono delle zone e degli angoli in cui la luce non riesce ad arrivare: il problema è risolto, grazie a Luminella. Così come per gli armadi al buio: basta tirare solamente una volta per riuscire ad illuminarli come se fosse giorno.

Anche il garage è un altro ambiente in cui la luce spesso e volentieri è poco o addirittura del tutto assente. Con Luminella basta un solo semplice click per avere tutto sotto controllo. Ma non è finita qui. Se i vostri figli dovessero aver paura del buio e non riuscissero a dormire con la luce spenta, ecco che la lampadina senza fili rappresenta la soluzione migliore per risolvere il problema grazie ad una luce notturna bella e allo stesso tempo anche sicura.

Inoltre, queste lampadine sono dotate anche di una innovativa e nuovissima superficie safe touch: in poche parole, questo dispositivo può essere toccato in qualsiasi momento, in quanto rimane assolutamente freddo al tatto anche se fosse accesa da tanto tempo, anche da più di 24 ore. In pratica non vi scotterete mai: aspetto, questo, fondamentale soprattutto per i bambini, che non rischieranno di bruciarsi toccando la lampadina che scotta.

Luminella è un prodotto ideale anche per chi ama andare in campeggio. Può capitare, infatti, di ritrovarsi in un luogo in cui la luce è del tutto assente, ma la potete portare con voi attraverso Luminella: il fascio di luce che viene generato è decisamente potente grazie alla tecnologia high power con un risparmio energetico decisamente elevato.

Infine, nel video viene mostrato anche una sorta di test di resistenza. Dopo aver montato il dispositivo inserendo le tre batterie, la lampadina resta accesa addirittura per più di cento ore! Il dispositivo, infatti, continua a fare luce in maniera sbalorditiva. In questo modo, si può in un certo modo trasformare la notte in giorno.

Opinioni Luminella: recensioni sulla lampadina

In giro per il web ci sono tantissime recensioni su qualsiasi tipo di prodotto, che si possono rivelare utili per comprendere se quel determinato articolo sia realmente valido oppure se si tratti una truffa. Leggere le testimonianze di persone che hanno avuto l’opportunità di provare direttamente il prodotto è l’occasione giusta per evitare rischi o fregature.

Partiamo dalla recensione di una ragazza, che rivela di aver acquistato più di una confezione di lampadine, in quanto utilizzano il prodotto di continuo. La donna spiega di aver deciso di comprarne diverse soprattutto perché in casa se le litigano. In particolare, lei stessa la utilizza quando deve salire in soffitta per prendere qualcosa. Il marito, invece, la usa quando deve uscire in cortile al buio. I figli, infine, si divertono ad utilizzarle in camera loro quando devono fare i compiti. La ragazza chiude la sua recensione, definendo la qualità del prodotto con l’aggettivo “ottima”.

Un ragazzo, invece, definisce Luminella come una “soluzione facile e comoda”. L’uomo, infatti, spiega che utilizza il prodotto soprattutto per il garage, che ha una illuminazione abbastanza scarsa, che non gli consente di fare i suoi lavoretti a dovere. Fortunatamente, però, le cose sono cambiate da quando ha acquistato la lampadine, grazie alla quale ha risolto il problema: ora infatti la appende e la sposta praticamente ovunque, dove vuole.

Scorrendo fra le varie recensioni che sono presenti su internet, se ne trova una scritta da parte di una ragazza, la quale dichiara che aveva deciso di acquistare questo prodotto perchè aveva organizzato la festa del figlio in giardino. Il problema, però, è che fuori in cortile non c’era nemmeno una luce e dunque si correva il rischio di non godersi la serata a pieno. Problema risolto a pieni voti grazie all’acquisto di Luminella, che ha permesso alla donna e al figlio di festeggiare nel migliore dei modi.

Sono veramente numerosi gli aspetti che vengono presi in considerazione e che sono particolarmente graditi da parte degli utenti che hanno potuto provare il dispositivo. In particolare, viene apprezzata soprattutto la semplicità del suo utilizzo. In poche parole, non si deve fare altro che tirare la corda, dopo aver inserito le batterie necessarie, per emanare un fascio di luce decisamente potente, in grado di illuminare praticamente qualsiasi ambiente.

Ma non solo. Un altro fattore decisamente apprezzato riguarda le dimensioni, decisamente contenute, che permettono di portare il dispositivo praticamente in qualsiasi luogo. Un ragazzo, ad esempio, ha spiegato di aver deciso di acquistare la lampadina per il campeggio: mai decisione fu migliore. Ha infatti passato la vacanza ottimamente, in quanto tutta la sua zona doveva alloggiava è stata illuminata grazie al dispositivo che aveva comprato.

Tra le tante recensioni positive, se ne trovano anche alcune che sottolineano invece i difetti che presenta questo prodotto. Nel dettaglio, un uomo si lamenta per il fatto che all’interno della confezione non c’erano le batterie, che dunque si è dovuto comprare da solo, perchè altrimenti l’acquisto della lampadina sarebbe stato del tutto inutile. Secondo la sua opinione, considerata comunque la cifra che si spende per acquistare il dispositivo, le batterie dovrebbero essere incluse nella confezione.

Non solo le recensioni. Anche i numeri, infatti, dimostrano il successo incredibile che sta ottenendo questo prodotto: negli ultimi tre mesi, infatti, sono stati venduti più di 500mila pezzi! Numeri assurdi, che testimoniano quanto questo articolo sia gradito.

Luminella: prezzo Amazon e sito ufficiale

Arrivati a questo punto, un aspetto che non può non essere preso in considerazione è quello relativo al prezzo di questo prodotto. Ma partiamo subito con il dire che questo prodotto può essere acquistato unicamente sul sito ufficiale: vi sconsigliamo vivamente di comprarlo su siti come ad esempio Amazon, e-Bay oppure altri portali di e-commerce. In giro, infatti, ci sono tantissime imitazioni di questo articolo, che però non garantiscono affatto le stesse prestazioni della versione originale. Dunque, per evitare il rischio di cadere in truffe, il suggerimento è quello di acquistare le lampadine unicamente sul sito ufficiale.

In che modo si deve procedere per effettuare un ordine? Non si tratta di qualcosa di eccessivamente complicato. Come detto, per prima cosa ci si deve collegare al sito internet dell’azienda che produce le lampadine: scorrendo verso il basso si può trovare un modulo di ordinazione che deve essere compilato in tutte le sue parti inserendo i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono e così via). E’ presente anche una sezione in cui si possono scrivere le note da fare leggere al corriere: questa parte può essere utile, ad esempio, per comunicare il numero o il nome da digitare sul citofono nel momento in cui viene effettuata la consegna.

Una volta compilato questo modulo, il gioco è fatto: nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi il prodotto arriverà a casa tramite un corriere. Un aspetto che ancora non abbiamo analizzato è quello relativo al prezzo. Quanto bisogna spendere per portarsi a casa questo dispositivo? Accedendo al sito internet ufficiale si può trovare una fantastica offerta, assolutamente da non perdere: una confezione, infatti, viene messa a disposizione a poco meno di 50 euro (49,90 euro per la precisione), con un risparmio praticamente di venti euro sul prezzo originale, che è pari a 69,90 euro. Ricordiamo, che ogni confezione che arriverà a casa include due lampadine: una di colore verde e l’altra fucsia.

Ma non è finita qui. L’azienda ha riservato per i propri clienti anche un’altra imperdibile offerta, rivolta in particolar modo a tutti coloro che desiderano acquistare più di una confezione di questo prodotto. Nello specifico, quattro lampadine Luminella (dunque due confezioni), vengono messe a disposizione ad una cifra pari a 74,90 euro. Ovviamente, quando si compila il modulo di registrazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza, si può facilmente scegliere di quale tipo di offerta si vuole usufruire. Nel kit che viene consegnato a casa non sono però comprese le batterie, che dunque dovranno essere acquistate a parte.

Ultimo, ma non meno importante fattore da prendere in considerazione è quello che riguarda il pagamento. Anche in questo caso si cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, dando la possibilità di scegliere fra due diverse modalità di pagamento: in anticipo, tramite carta di credito, oppure direttamente alla consegna, in contanti, al corriere quando effettua la consegna del pacco. Ricordiamo, infine, che il che la spedizione, così come la consegna, sono totalmente gratuiti.