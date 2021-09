Lumus Pulse PRO: truffa o funziona, prezzo Amazon, sito ufficiale, istruzioni e controindicazioni

Siete stanche di gambe e braccia pelose e non volete più sentire dolore con la ceretta tradizionale? Adesso in commercio è arrivato il nuovo Lumus Pulse PRO, l’innovativo epilatore con luce pulsata che vi libererà dai peli in eccesso in modo istantaneo e senza provare alcun fastidio. Dopo aver effettuato diversi test ed aver ottenuto buoni risultati, la casa produttrice ha deciso finalmente di lanciare questo incredibile accessorio sul mercato, soddisfacendo così le esigenze di molteplici donne che da tempo richiedevano un depilatore facile da usare e indolore.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI LUMUS PULSE PRO SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma scopriamo a seguire quali sono tutte le sue caratteristiche tecniche, le istruzioni per un uso corretto, le possibili controindicazioni, il prezzo di vendita su Amazon e come è possibile ordinare il nuovo Lumus Pulse PRO tramite il sito ufficiale della linea b-good. Inoltre vedremo cosa ne pensano le clienti che l’hanno già provato, analizzando le recensioni che hanno lasciato sul web nei vari forum online.

Istruzioni Lumus Pulse PRO: caratteristiche e controindicazioni del nuovo epilatore

Il nuovo Lumus Pulse PRO è il rivoluzionario epilatore della linea b-good che funziona con la luce pulsata, una tecnologia estremamente sicura e di ultima generazione che consente alle donne di poter finalmente sfoggiare delle gambe e delle braccia perfettamente lisce in qualsiasi occasione. Adesso non sarete più costrette a prendere appuntamento dall’estetista per fare la ceretta.

Questa tecnologia ad alta gamma indebolisce il bulbo pilifero grazie all’aumento della temperatura che genera calore e in questo modo i peli superflui vengono eliminati in modo rapido, indolore e il trattamento è pensato per durare a lungo nel tempo. Si può applicare a qualsiasi area del vostro corpo: da schiena, gambe, ascelle, braccia, petto, ecc. Questo epilatore non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale sul proprio corpo, in quanto contiene sostante nocive e la luce pulsata non provoca danni.

Ma come funziona l’innovativo Lumus Pulse PRO? L’utilizzo di questo epilatore con luce pulsata è davvero molto semplice e vi basterà seguire i seguenti passaggi: per prima cosa accertatevi che la zona che volete depilare sia bella pulita e asciutta, dopodiché dovrete selezionare il livello di intensità che preferite – questo dipende dalla tipologia di pelle, dal colore del vostro pelo e dall’area del vostro corpo scelta. Prima di iniziare la depilazione è importante indossare degli occhiali protettivi e poi posizionate l’epilatore in modo tale che la luce colpisca in verticale la pelle.

Opinioni e recensioni Lumus Pulse PRO: funziona davvero o è una truffa?

L’epilatore Lumus Pulse PRO è uno degli accessori più richiesti del momento e sono già moltissime le donne che hanno avuto la possibilità di acquistarlo e provarlo sul proprio corpo. Ma siamo sicuri che funziona davvero e non si tratta di una truffa? Per verificarlo, in questo paragrafo analizzeremo le recensioni rilasciate dalle clienti, in cui hanno sottolineato sia i punti di forza che i difetti di questo accessorio. Ecco alcuni dei commenti che abbiamo trovato sul web nei vari forum online:

“Sentivo spesso la mia ragazza che si lamentava ogni volta che doveva fare la ceretta, perché durante le sedute prova spesso fastidio e dolore. Per questo motivo ho deciso di regalarle, per il suo compleanno, il nuovo Lumus Pulse PRO ed è rimasta molto sorpresa da questo epilatore con luce pulsata. Finalmente riesce a depilarsi in modo rapido e senza provare alcun tipo di dolore. Consigliatissimo”. Federico B. “E’ incredibile come Lumus Pulse PRO sia in grado di rimuovere anche i peli più difficili da raggiungere e senza irritare la vostra pelle. Finalmente posso dire addio a ceretta e rasoi e depilarmi è diventato semplicissimo. Lo consiglio a tutte le donne”. Paola G.

Lumus Pulse PRO: prezzo Amazon e come acquistare online tramite il sito ufficiale

Il nuovo Lumus Pulse PRO è un prodotto originale della linea b-good e per questo motivo non è possibile trovarlo in vendita nei normali negozi specializzati in prodotti per la cura e il benessere del corpo e difficilmente è disponibile nello store di Amazon. Se volete ricevere questo innovativo epilatore con luce pulsata, dovrete collegarvi solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

>>> SITO UFFICIALE LUMUS PULSE PRO: CLICCA QUI E ORDINA SUBITO AL MIGLIOR PREZZO CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA 100% SODDISFATTI O RIMBORSATI E PAGAMENTO IN CONTANTI <<<

Per averlo, dovrete compilare l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché un operatore vi contatterà per confermare il buon esito del vostro acquisto e la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costa Lumus Pulse PRO? Attualmente l’azienda produttrice propone alla propria clientela un’offerta di lancio davvero super conveniente che vi consentirà di acquistare questo epilatore con luce pulsata al prezzo speciale di soli 89,99 euro, invece di 129,99 usufruendo così di un ottimo sconto. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in contanti o se preferite anche in anticipo tramite la carta di credito, Pay Pal o Postepay.