Magic Mop: truffa o funziona, recensioni, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Magic Mop è la nuova e rivoluzionaria scopa 2 in 1 che vi consentirà di pulire eliminando polvere, germi, batteri e qualsiasi tipologia di sporco in ogni ambiente della vostra casa. La sua caratteristica principale è l’elevato potere assorbente, grazie alla spugna in PVA che può incorporare fino a 12 volte il suo peso senza sgoccialare, unito ad un’incredibile capacità ritentiva. Questo interessante accessorio per la pulizia è molto resistente ai grassi, agli olii, agli acidi e ai solventi organici.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI MAGIC MOP SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS <<<

Scopriamo a seguire qual è il suo funzionamento, come utilizzarlo grazie alle istruzioni d’uso presenti all’interno della confezione, il prezzo di vendita su Amazon e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce. Nell’articolo poi troverete le recensioni degli utenti che lo hanno provato e che hanno voluto lasciare la propria opinioni sul nuovo Magic Mop.

Come funziona Magic Mop: le istruzioni d’uso della nuova e innovativa scopa 2 in 1

Da alcune settimane è finalmente stata messa in commercio anche in Italia la nuova Magic Mop, un rivoluzionario accessorio che può essere sia scopa che mocio allo stesso momento in quanto funge sia da cattura polvere sia da sistema lava pavimenti. Questo articolo è infatti dotato di una rivoluzionaria e innovativa spugna ad alta densità in PVA, meglio noto come alcool polivinilico o acetato di polivinile, che presenta un elevato potere di assorbimento e un’eccezionale capacità ritentiva.

Magic Mop è perfetta su qualsiasi tipologia di pavimento: linoleum, piastrelle, pietra, parquet e come vi abbiamo anticipato, può essere utilizzata come scopa, con la modalità a secco grazie alla quale potrete catturare ogni tipo di sporco e polvere. Inoltre grazie al suo design leggero e alla maniglia snodabile, vi consentirà di raggiungere anche grandi altezze come i soffitti e potrete sfruttarlo anche per pulire i vetri o il box della vostra doccia in quanto elimina il calcare più ostinato lasciando igienizzati i vostri sanitari.

E’ utile anche raggiungere gli angoli più difficili come passare sotto i tuoi mobili e in fessure strette ed è semplicemente perfetto per i vetri così potrete dire finalmente addio agli aloni con una sola passata. Il suo utilizzo è davvero molto semplice e non dovrete far altro che seguire attentamente le istruzioni d’uso che trovate all’interno della confezione. Il kit del nuovo Magic Mop inoltre include: 1 secchio, 1 maniglia snodabile, 1 manico estendibile e un panno in PVA.

Recensioni Magic Mop: funziona davvero o è una truffa online? I commenti degli utenti

In questo paragrafo abbiamo pensato di raccogliere per voi, navigando in giro per il web, alcune delle recensioni lasciate dalle persone che hanno comprato e provato la fantastica Magic Mop ed hanno voluto dare la propria opinione sulla nuova scopa 2 in 1. Ecco un paio di testimonianze trovate sul sito ufficiale:

“Ho due bambini molto vivaci che fanno cadere qualsiasi cosa sul pavimento e per pulire poi dovevo spesso usare moltissima carta da cucina o strofinacci usa e getta, spendendo così tanti soldi. Una mia cara amica però mi ha parlato del nuovo Magic Mop descrivendolo come il miglior sistema per pulire i pavimenti e così ho deciso di provarlo. Sono rimasta davvero soddisfatta perché la spugna in PVA è ottima, lavabile e riutilizzabile ogni volta che ne ho bisogno. Adesso riesco a pulire facilmente e in poco tempo. La consiglio a tutti, soprattutto a chi ha figli in casa”. Simona, 38 anni; “Ormai da diversi anni mi sono trasferito in un appartamento dove vivo da solo. E dopo una settimana trascorsa soprattutto in ufficio a lavorare, non ho proprio nessuna voglia di faticare per pulire casa nel weekend. Mia madre ha così deciso di regalarmi Magic Mop e grazie a questo rivoluzionario sistema riesco ad avere sempre pavimenti puliti e limpidi. Mi bastano pochi minuti a settimana. Davvero un articolo fantastico”. Tommaso, 30 anni.

Magic Mop: quanto costa e dove acquistare la nuova scopa sul sito ufficiale

Ma dove è possibile acquistare la nuova Magic Mop? E’ la domanda che tutti vi siete posti finora ma non preoccupatevi perché in quest’ultimo paragrafo scopriremo la risposta. Per prima cosa è opportuno sapere che questo rivoluzionario accessorio non lo troverete nei normali negozi di articoli per la pulizia della casa e nemmeno in uno dei tanti portali di e-commerce come Amazon. Su internet infatti è facile imbattersi in prodotti simili ma che in realtà non sono altro che semplici imitazioni il cui funzionamento non è garantito e rischiate così di spendere il vostro denaro inutilmente.

L’unico e originale Magic Mop è stato messo in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice italiana. Per averlo dovrete quindi collegarvi al portale e compilare l’apposito modulo d’ordinazione inserendo tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono cellulare e il vostro indirizzo di posta elettronica.

>>> ORDINA SUBITO IL NUOVO MAGIC MOP SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA SPECIALE CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

E il prezzo? Se vi affrettate sul sito ufficiale potete trovare ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte un’interessante offerta di lancio grazie alla quale potrete acquistare Magic Mop a soli 59,90 euro, invece di 89,90 euro.

La spedizione vi arriverà comodamente all’indirizzo che avete indicato nel modulo nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita. Il pagamento può essere effettuato direttamente in contanti al corriere espresso o se preferite anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay.