MagLux Occhiali Ingrandenti LED: opinioni, istruzioni, funzionano o truffa, dove trovarli

MagLux è il nuovissimo e innovativo sistema in grado di unire una montatura di occhiali dal design alla moda con lenti d’ingrandimento ad alta nitidezza che ti aiuteranno a vedere subito tutto più chiaro, nitido e grande. Le luci LED incorporate ti permettono di svolgere tutti quei piccoli lavori di precisione o per leggere quando la luce non è sufficiente. Scopriamo adesso quali sono le loro principali caratteristiche, come funzionano, le istruzioni d’uso, il prezzo e dove è possibile trovarli in vendita online sul sito ufficiale e su Amazon. Inoltre vediamo alcune delle opinioni lasciate dagli utenti che li hanno già testati restandone molto soddisfatti.

Come funzionano i nuovi occhiali ingrandenti MagLux: caratteristiche e istruzioni d’uso

Dopo aver letteralmente conquistato gli Stati Uniti, sono sbarcati anche in Italia i nuovi occhiali MagLux ingrandenti con luci LED dal design unisex e alla moda. Se hai voglia di tornare a vedere finalmente tutto di nuovo chiaro, luminoso e nitido, allora dovreste provate questo rivoluzionario sistema che combina una bella montatura a lenti che riescono ad ingrandire qualsiasi cosa e vi aiuteranno così a svolgere ogni tipo di lavoro di precisione. Questi speciali occhiali sono molto leggeri e presentano su entrambi i lati una luce LED di precisione che rende tutto ancora più chiaro e luminoso, specialmente quando ci sono condizioni di scarsa illuminazione.

Le lenti sono in grado di ottenere fino al 160% di ingrandimento che permette di avere una visuale più lineare, grande e trasparente. Inoltre i nuovi MagLux si possono indossare anche sopra i vostri occhiali da vista tradizionali o se avete le lenti a contatto. Sono utili per fare svariati lavori a casa vostra tra cui: cucire, fare lavori di precisione, cambiare una lampadina, fare piccole riparazioni, leggere, scrivere email o messaggi sul cellulare, compilare moduli, consultare una mappa stradale e molto altro ancora.

E usarli è davvero semplicissimo. Vi basterà togliere gli occhiali dalla custodia, pulire delicatamente con l’apposito panno che trovate nella confezione e poi dovrete solo indossarli. Una volta utilizzati, è consigliabile sempre riporli nuovamente nell’astuccio per evitare di graffiarli e rovinarli. Per averli infine non è necessaria alcuna prescrizione specialistica ma li potete acquistare tranquillamente.

Opinioni e recensioni MagLux Occhiali Ingrandenti LED: i commenti degli utenti online

Come vi abbiamo detto in precedenza, i nuovi occhiali ingrandenti MagLux sono stati tra gli articoli più venduti in America e anche in Italia sono già moltissime le persone che hanno deciso di acquistarli e ne sono rimasti molto soddisfatti. Alcuni di loro hanno anche deciso di lasciare una recensione sul sito ufficiale dell’azienda che li produce per dare un proprio giudizio sul prodotto. A seguire trovate diverse testimonianze degli utenti che li hanno già testati e li consigliano:

“Questi incredibili occhiali riescono a rendere tutto molto più luminoso e visibile. Le luci a LED ai lati e l’effetto ingrandente poi permettono di svolgere al meglio i piccoli lavori in casa, come riattaccare un bottone o inserire il filo nell’amo quando devo cucire. Insomma sono davvero soddisfatta dell’acquisto e li consiglio vivamente a tutti”. Linda C. “Nonostante possiedo già degli occhiali da lettura, ho deciso di acquistare i nuovi MagLux perché mi sono sembrati molto utili e così è stato. Quando infatti non riesco a trovare i miei occhiali, uso questi per leggere e sono comodissimi. Un secondo paio poi ho deciso di lasciarlo a lavoro perché ogni tanto mi servono per compilare moduli che sono difficili da leggere ad occhio nudo”. Stefano Z. “Da quando li ho acquistati, li uso praticamente ogni giorno e per fare qualsiasi cosa tra cui leggere, cucire oppure quando devo scrivere i messaggi sul cellulare e per molte altre cose ancora. Con i nuovi MagLux infatti vedo tutto molto più nitido e grande e sono soddisfatta di averli comprati”. Bruna C.

MagLux Occhiali Ingrandenti LED: prezzo e dove acquistare sul sito ufficiale

Se volete acquistare anche voi un paio di occhiali ingrandenti MagLux, è importante sapere che questo innovativo sistema non lo troverete disponibile nei tradizionali negozi di ottica o in uno dei tanti portali di e-commerce online come Amazon. Sul web infatti è facile imbattersi in articoli simili ma che rappresentano delle banali imitazioni e non è garantito il funzionamento. Gli unici ed originali occhiali MagLux sono infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda americana che li produce.

Collegandovi sul portale troverete, scorrendo in basso nella pagina iniziale, un modulo d’ordinazione che dovrete compilare molto attentamente inserendo tutti i vostri dati anagrafici specificando così il vostro nome, cognome, il vostro indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono (meglio se cellulare) e se volete anche la vostra mail. C’è poi uno spazio dove potrete aggiungere ulteriori indicazioni per il corriere magari indicando il nome sul citofono, se diverso da quello già inserito nel modulo, o il nome di un vostro vicino a cui lasciare il pacco se non siete a casa alla consegna. Completato il vostro ordine, gli occhiali ingrandenti MagLux vi arriveranno direttamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita in tutta Italia (isole comprese).

Ma qual è il prezzo di questo innovativo articolo? Sul sito ufficiale sono disponibili due offerte davvero incredibili e molto convenienti ma che saranno valide ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Le promozioni sono le seguenti:

2 MagLux + 2 custodie e 2 panni pulenti – 64,90 euro

2 MagLux + 2 custodie + 2 panni pulenti e 4 batterie LR44 – 74,90 euro

Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti direttamente al corriere espresso il giorno della consegna e sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o Postepay.