Magnet Driver: istruzioni, recensioni, prezzo Amazon, conviene o è una truffa?

Magnet Driver è un potente anello magnetico inserito in un attacco brevettato. Scopriamo quindi di cosa si tratta, come si utilizza, le recensioni, il prezzo su Amazon e se conviene o si tratta di una truffa.

Istruzioni per usare Magnet Driver nel modo corretto

Magnet Driver è un innovativo sistema ideato per chi ama il fai da te. Si tratta di un anello magnetico adattabile a qualsiasi vite e cacciavite. Sulla base di quello che si legge sul sito ufficiale l’operazione di avvitamento diventa abbastanza semplice, grazie a questo strumento peraltro dotato di un’ottima potenza magnetica.

Per capire come utilizzare Magnet Driver potete visionare il video presente sul sito ufficiale del prodotto, in cui si mostrano i molteplici campi di impiego.

Uno dei problemi più frequenti di quando si mette una vite consiste nel fatto che non rimane ferma nel momento in cui si intende fissarla. Grazie all’anello Magnet Driver invece la vite da fissare non si sposterà più, rendendo più semplice qualsiasi operazione di bricolage sia quando si usa il cacciavite sia quando si usa il trapano.

Recensioni su Magnet Driver

Prima di acquistare un prodotto tutti ormai vogliono conoscere le opinioni di chi lo ha già provato e grazie al web è molto più semplice scoprirle.

Nel caso di Magnet Driver vi sono diverse recensioni. Le valutazioni sono in genere entusiaste. Le punte sono considerate perfette per lavorare anche con una sola mano, agevolando il fissaggio delle viti. Sono poche le recensioni negative e riguardano il fatto che le calamite interne agli anelli tendono a staccarsi dopo diversi utilizzi. Tuttavia questo aspetto può dipendere anche dal modo di utilizzare il prodotto.

Complessivamente le opinioni su Magnet Driver sono positive. Tale ragione potrebbe essere un’occasione in più per effettuare l’acquisto.

Prezzo su Amazon di Magnet Driver

Se intendete acquistare Magnet Driver potete trovarlo su Amazon. È la stessa azienda a metterli in vendita sul noto sito ecommerce americano.

Il prezzo di Magnet Driver su Amazon varia a seconda del numero e della tipologia di accessori presenti. Con 21,30 euro potere acquistare Magnet Driver B50 contenente 5 Magnet drivers, in diversi colori per diverse dimensioni, adattabili a qualsiasi cacciavite o trapano. Il costo della spedizione è gratuita sul primo ordine idoneo.

La confezione da 3 punte più 3 punte per inserimento delle calamite potete acquistarla sempre su Amazon a 16,90 euro più 2,99 euro di spese di spedizione.

Con 89,90 euro e 2,99 euro di spese di spedizione è disponibile anche il set DDN contenente 10 bit a doppio lato con 20 opzioni per l’avvitamento. I 7 driver magnetici e il nuovo Magnet Driver Evo 25 permettono una capacità di lavoro con una sola mano. L’Evo 25 presenta un elastomero flessibile che consente di lavorare senza danneggiare il legno. Le funzionalità aggiuntive permettono di fissare la punta al trapano o di magnetizzare la vite evitando che cada. Oltre ai bit in questo set vi è anche un braccialetto da polso che può contenere fino a 13 bit. I driver di colore diverso sono adattabili a diverse misure e grazie proprio al colore consentono di fare delle facili prove, perché identificherete quello giusto con semplicità.

Oltre che su Amazon Magnet Driver può essere anche acquistato sul sito ufficiale dell’azienda.

Magnet Driver conviene o è una truffa?

Dalle varie recensioni presenti nel web Magnet Driver è ritenuto un prodotto valido da diversi utenti, mantenendo le promesse.

Alla domanda se conviene o è una truffa possiamo affermare quindi che questo prodotto conviene perché è efficiente. Così come è anche buono il rapporto qualità prezzo.

Se Magnet Driver viene però acquistato su Amazon bisogna fare attenzione se il prodotto sia quello originale. Nello store americano è la stessa azienda a vendere ma si possono trovare anche prodotti con lo stesso nome, ma che non sono quello autentico. Quindi prestate attenzione che il marchio sia quello originale e registrato. Tutto il resto è solamente un’imitazione.

Bisogna prestare attenzione anche a siti ecommerce non attendibili. In questo caso potrebbe pure trattarsi di una truffa e non del vero e originale Magnet Driver.