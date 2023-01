Manifest 4 Seconda Parte e Manifest 5: news e cast della nuova stagione, quando uscirà?

Gli appassionati di serie TV conosceranno senz’altro Manifest, la serie televisiva statunitense, targata NBC, la cui prima stagione è uscita in Italia, per la prima volta, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Ricca di misteri e di elementi paranormali, la serie Manifest ha riscosso un buon successo di pubblico tanto da spingere la produzione a realizzare altre stagioni della serie televisiva. Ad oggi, l’ultima stagione che i fan hanno potuto vedere sulle piattaforme di streaming è la prima parte della quarta stagione, alla quale seguiranno, come comunicato dall’Ufficio Stampa di produzione, la seconda parte della 4 stagione e una possibile 5 stagione.

Vediamo quindi tutte le informazioni utili sulle stagioni 4 (parte II) e 5 della serie Manifest, le date di uscita, il cast e le novità attese.

Manifest 4 parte II e Manifest 5: informazioni e date di uscita

Manifest è una serie che racconta le vicende vissute da un gruppo di passeggeri in volo su un aereo di linea, l’828 della compagnia Montego Air che dalla Giamaica sarebbe dovuto atterrare a New York.

Inspiegabilmente, però, l’aereo scompare dai radar per un periodo di 5 anni, passato il quale i protagonisti del viaggio fanno ritorno a casa dove trovano, con grande inquietudine, un mondo totalmente cambiato rispetto a quello che avevano lasciato. Così, tra percezioni spazio temporali distorte, avvenimenti inspiegabili (apparentemente) e intricate vicende personali, i nostri personaggi cercheranno di comprendere cosa sia loro successo, salvando, in alcuni casi, la loro vita e quella dei loro cari.

Le vicende si sviluppano in un susseguirsi di colpi di scena fino alla prima parte della quarta e (al momento) ultima stagione, andata in onda proprio all’inizio dello scorso anno, per un totale di 10 episodi. A dire la verità, già la prima parte della quarta stagione è stata un vero e proprio fuori programma, dal momento che NBC aveva cancellato la serie facendo terminare la storia alla fine della terza stagione, lasciando i fan a bocca asciutta e desiderosi di capire che cosa fosse successo ai loro protagonisti preferiti.

Cavalcando il sentimento dei fan più accaniti, è stata la piattaforma Netflix a “rilevare” la serie, ospitando sul proprio canale a pagamento la quarta stagione che è stata però divisa in due parti, come abbiamo visto.

La scelta di “spaccare” la stagione in due parti è avvenuta essenzialmente per due ordini di motivi: il primo ha riguardato prevalentemente l’esigenza di creare la giusta suspence (l’hype, come direbbero gli esperti del settore) negli spettatori che hanno seguito le vicende dei protagonisti fin dagli esordi della prima stagione, mentre la seconda motivazione pertiene a questioni legate alla produzione. La serie, infatti, avendo corso il rischio concreto di chiusura, poteva non essere accolta nuovamente con lo stesso calore e, pertanto, i produttori hanno deciso di testare il pubblico proponendo solamente una prima parte della stagione.

Tuttavia, la prima parte della stagione 4 ha ripagato ampiamente le aspettative dei fan che, adesso, aspettano la seconda parte della stagione.

Stando ai rumors che si susseguono sui forum di settore e sulle fan page della serie l’uscita della seconda parte dovrebbe essere prevista sicuramente per la seconda parte del 2023. Considerando che la prima parte della quarta stagione è stata distribuita a partire dal 4 novembre 2022 è verosimile immaginare che la seconda parte dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2023.

Non c’è una data certa, dunque, tuttavia il 2023 è designato come l’anno di uscita della nuova stagione.

Il finale dell’attesissima seconda parte, non solo sarà decisiva per comprendere il destino dei protagonisti e rispondere ai molti interrogativi rimasti ancora in sospeso, ma sarà anche fondamentale per capire la direzione che prenderà la storia e se, eventualmente, fosse già in cantiere anche una 5 stagione della serie.

La prospettiva di una quinta stagione della serie era piuttosto concreta, soprattutto perché il creatore di Manifesti, Jeff Rake, aveva dichiarato in più occasioni di possedere una storia che sarebbe andata avanti per almeno 6 stagioni.

Pertanto è stato ragionevole pensare che oltre a Manifest 4 ci sarebbe stato anche un Manifest 5. Tuttavia, è notizia recente (fine novembre scorso) che purtroppo la quinta stagione di Manifest 5 non avrà luogo e pertanto non c’è una data di uscita da segnalare poiché la stagione si concluderà con Manifest 4 parte II.

Cast e novità delle nuove stagioni di Manifest

Dal momento che la quinta stagione di Manifest non è più prevista, il secondo capitolo della quarta stagione sarà perciò quello conclusivo. In altre parole, non solo la seconda parte prevista per il 2023 concluderà la stagione in corso, ma costituirà anche il finale dell’intera serie.

Benché Jeff Rake avesse previsto una storia comprensiva di 6 stagioni, in verità Manifest sarà composto in totale da 4 stagioni. Il creatore della serie statunitense ha infatti dichiarato che, rispetto al progetto iniziale, ogni episodio ha poi preso delle pieghe inaspettate che hanno provocato un ripensamento in termini di lunghezza della serie, inoltre, le successive vicissitudini legate alla produzione hanno poi comportato inevitabilmente a una contrazione delle stagioni televisive.

Per tutte queste ragioni il secondo capitolo della quarta stagione sarà risolutivo. Sappiamo con certezza che anche la seconda parte di Manifest 4 sarà composta da 10 episodi che, sommati ai 10 del primo capitolo, fanno sì che la quarta stagione sia la più lunga di tutta la serie.

Come è ovvio che sia, ancora non circolano troppe informazioni certe sugli sviluppi che prenderà la trama, inoltre non è stata ancora diffusa nessuna anticipazione certa sulle sorti che toccheranno ai personaggi. Però, la storia riprenderà da dove è rimasta in sospeso e cioè dal sacrificio di Zeke. I protagonisti devono trovare una soluzione all’enigma perché in gioco non c’è solo la salvezza delle vite dei personaggi, ma quella del mondo intero.

Infine, come hanno annunciato i produttori, rispetto alle serie precedenti, questa volta l’impianto narrativo sarà più incentrato sul gruppo dei passeggeri e sulla vicenda che li ha interessati, ma non mancherà di fare la conoscenza con aspetti del tutto inediti di alcuni di essi.

Ancora una volta è sicuramente confermato l’intero cast, a cui ormai siamo affezionati e che abbiamo potuto apprezzare nelle scorse stagioni. Con certezza, dovremo infatti rivedere i personaggi interpretati dagli stessi attori:



Jared Vasquez / interpretato da J.R. Ramirez

Ben Stone / interpretato da Josh Dallas

Michaela Beth Stone / interpretata da Melissa Roxburgh

Cal Stone / interpretato da Ty Doran

Olivia Stone / interpretata da Luna Blaise

Angelina / interpretata da Holly Taylor

Zeke Landon / interpretato da Matt Long

Robert Vance / interpretato da Daryl Edwards

Saanvi Bahal / interpretata da Parveen Kaur

Il ricco cast inoltre si compone di ulteriori personaggi ricorrenti, quali:

Drea Mikami / interpretata da Ellen Tamaki

Emmett / interpretato da Brendan Burke

Kate Bowers / interpretata da Andrene Ward-Hammond

Naturalmente non compariranno gli interpreti dei personaggi che sono cresciuti o morti nel primo capitolo, come: Jack Messina (Cal bambino); Athena Karkanis (Grace Stone). Quanto a Matt Long, interprete di Zeke, la sua presenza sarà fortemente condizionata dai suoi impegni lavorativi: l’attore ha infatti formato un contratto per la realizzazione di un’altra serie televisiva intitolata Getaway, la quale potrebbe tenerlo lontano dal capitolo conclusivo della serie Manifest. Tuttavia, gli impegni dovrebbero consentirgli di girare le riprese di entrambe le serie.