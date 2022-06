Oggi il marketing si fa in maglietta a maniche corte: ecco perché

Le t-shirt personalizzate, a dispetto del trascorrere degli anni e dell’era digitale in cui stiamo vivendo, rappresentano sempre e comunque una soluzione vincente per fare branding. Nonostante il loro carattere vintage, o forse proprio grazie a quello, le magliette a maniche corte sono parte integrante di qualunque campagna di marketing, a condizione che si sia in grado di sfruttarle a dovere. Ci sono molti buoni motivi per richiedere la creazione di t-shirt personalizzate in molte circostanze, perfino se l’azienda non fa merchandising di altro genere?

Una strategia di branding oculata

Le magliette hanno tutte le caratteristiche per poter essere ritenute parte integrante di un piano di comunicazione e di branding ben definito. I consumi attuali non hanno un mero valore materiale e oggettivo, e ciò è vero a maggior ragione per il settore della moda. Per esempio, nel momento in cui si decide di portare in mano una it bag o di mettere ai piedi un paio di sneakers si desidera comunicare, attraverso dei valori ben precisi, un messaggio che sottolinea da una parte il riconoscersi del marchio e dall’altra parte un legame con lo stesso. questo è ancora più vero in presenza di un capo personalizzato o su cui sono impressi un’identità visiva e il logo.

Ambasciatori di un marchio

Grazie alle magliette personalizzate online di Stampasi si può fare marketing con successo, e il motivo è presto detto. Coloro che le indossano, infatti, diventano veri e propri ambasciatori del marchio. Il successo fatto rilevare dal micro influencer marketing è la testimonianza più evidente di come la fiducia viaggi in parallelo con le relazioni personali. Così, se una persona vede un proprio amico o comunque una persona che conosce con addosso una maglietta personalizzata, tutto ciò si trasforma in una forma di pubblicità efficace e diversa dal solito. La soluzione più originale per qualunque marchio.

Perché i gadget promozionali sono ancora utili

Al pari di tutti gli altri gadget promozionali, le t-shirt personalizzate sono efficaci in una prospettiva pubblicitaria dal momento che hanno la capacità di favorire una percezione migliore e al tempo stesso sono in grado di amplificare il ricordo. Questo è uno dei motivi per i quali, pur non essendo interessati a fare altro merchandising, si dovrebbe comunque prendere in considerazione la stampa di magliette personalizzate nel contesto di una strategia di comunicazione e di branding. Le t-shirt possono prendere il posto di molti altri gadget e si prestano a essere distribuite in occasione di presentazioni aziendali, conferenze stampa ed eventi, ma anche in ricorrenze speciali come, per esempio, le festività di Natale. Così, chi riceve in dono una maglietta personalizzata può contare anche su un ricordo fisico del contatto con il marchio. Per altro, più il ricordo si dimostra gradevole più la maglietta sa rievocare le sensazioni piacevoli provate.

Come sfruttare le t-shirt personalizzate

Come si può fare per personalizzare una t-shirt, dunque? Per esempio con i colori aziendali, ma anche con il pay-off o con il logo. Le magliette customizzate possono essere caratterizzate anche da un valore celebrativo e venire impiegate per ricorrenze particolari: si pensi, magari, a un anniversario aziendale. Tutte le finalità promozionali possono essere raggiunte con più facilità grazie a una campagna di comunicazione e di marketing che si basi anche sulle magliette personalizzate. Nulla vieta, poi, di puntare su versioni speciali, con una grafica e un design specifici, studiati per l’occasione.

Guida alla creazione della t-shirt personalizzata

La fase di progettazione e di ideazione di una t-shirt personalizzata deve essere curata con la massima attenzione. Sono molteplici gli aspetti che devono essere valutati: per esempio la grafica, che non può non essere coerente e in linea con l’identità visiva del marchio. Occorre tenere conto, poi, delle caratteristiche della t-shirt che si deve personalizzare. Le magliette destinate ai promoter, per esempio, sono ben differenti da quelle che vengono concesse in omaggio ai clienti di un negozio. Infine, c’è da pensare alla tecnica di stampa che deve essere utilizzata, tenendo conto che le modalità di realizzazione possono influire sulla longevità del tessuto e sulla sua resistenza ai lavaggi nel corso del tempo.

I servizi di stampa online

Al giorno d’oggi il mercato propone una vasta gamma di servizi online che permettono non solo di ottenere delle t-shirt personalizzate, ma anche di decidere tutti i dettagli in merito: per esempio il numero di t-shirt che devono essere stampate, il formato ideale per la grafica, e così via. Il suggerimento è di puntare su magliette che possano piacere a tutti e che chiunque potrebbe indossare. Quando le t-shirt sono destinate ai clienti, per altro, non è detto che la presenza del solo logo aziendale sia sufficiente. Conviene aggiungere, allora, una frase inspirational, ovviamente con un font adeguato, e magari un elemento visivo intrigante, capace di suggerire passioni e abitudini della clientela di riferimento. Per ottenere un endorsement è necessario generare valore.

Le t-shirt personalizzate come divise

Vale la pena di citare anche le magliette brandizzate destinate a essere indossate dallo staff di un negozio o di qualunque esercizio commerciale. In questo caso non si tratta di semplici divise, ma di indumenti che contribuiscono a rendere più stabile lo spirito di gruppo. Risorse di branding, insomma, con la necessaria dose di gamification. Si crea, così, un circolo virtuoso che porta a legami proficui in grado di accrescere il livello di produttività dei lavoratori.

Stampasi.it, le t-shirt personalizzate e i gadget promozionali

Dal lontano 2007, Stampasi.it è un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano comprare capi di abbigliamento e gadget personalizzati, prodotti che hanno proprietà di marketing e commerciali note a tutti. Il marchio StampaSì è una realtà molto nota nel settore della personalizzazione degli articoli, anche grazie al know how che è stato sviluppato in tanti anni di attività, sempre all’insegna dell’innovazione, della professionalità e della qualità. Qualità che è resa possibile da uno staff attento a tutte le richieste della clientela, con competenza e cortesia, pronto a soddisfare qualunque tipo di esigenza.