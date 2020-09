Mascherina Perfect Mask: recensioni mediche, truffa o funziona, prezzo Amazon e in farmacia

Siete stanchi di indossare mascherine protettive che vi irritano il viso e non vi permettono di respirare liberamente? Adesso potrebbe essere arrivata sul mercato la soluzione ideale per risolvere questa fastidiosa problematica. Si tratta di Perfect Mask, la rivoluzionaria mascherina che potrete indossare tutto il giorno e realizzata con un tessuto traspirante che vi consentirà di respirare senza alcuna difficoltà. Inoltre non causa alcuna irritazione alla parte del volto con cui entra in contatto.

Ma funziona davvero o è una truffa? Se volete scoprirlo, nell’articolo troverete tutte le informazioni utili sulla nuova mascherina protettrice, sulle sue caratteristiche principali, su quanto costa su Amazon o in farmacia e dove è possibile trovarla in vendita online sul sito ufficiale della casa produttrice italiana. Inoltre vedremo cosa dicono le recensioni mediche e quali sono le opinioni degli utenti che hanno già provato la nuova Perfect Mask.

Come funziona Perfect Mask: caratteristiche tecniche della nuova mascherina protettiva

E’ finalmente arrivata in commercio un nuovo e innovativo dispositivo protettivo: stiamo parlando di Perfect Mask, la rivoluzionaria mascherina che potrete indossare anche tutto il giorno e riuscirà a garantirvi una completa protezione sia per voi che per le persone che vi stanno intorno e non dovrete nemmeno rinunciare al comfort. Questo articolo infatti è stato progettato e realizzato dalla linea DCM con un tessuto traspirante e allo stesso tempo sicuro, che vi permette di respirare liberamente e non causa alcun tipo di irritazione o sfogo sulla parte del viso con cui la mascherina entra in contatto.

A differenza delle mascherine tradizionali che dopo un uso prolungato iniziano a perdere la loro forma originale e hanno una durata massima di circa una settimana, Perfect Mask invece potrete usarla a lungo (fino a 12 mesi) e senza avere alcun tipo di problema. Questa mascherina presenta un design elegante e il colore nero la rende perfetta per essere abbinata a qualsiasi capo di abbigliamento che indossate. I lacci laterali poi sono regolabili e per questo può essere usata sia dagli adulti che dai bambini. Potrete lavarla comodamente in lavatrice a 60° e dopo i lavaggi non perderà di efficacia e aderenza.

Come vi abbiamo già anticipato, Perfect Mask è stata realizzata con ottimi materiali che garantiscono non solo protezione ma anche estrema comodità nell’indossarla. Presenta poi un doppio strato fatto con tessuto in fibre di rame che rende la mascherina completamente traspirante. Ecco tutte le caratteristiche tecniche:

Taglia unica: 17x10cm

Tessuto in fibre di rame

Elastici regolabili

Design elegante e colore nero

Doppio strato per una doppia protezione

Lavabile in lavatrice fino a 60°

Riutilizzabile fino a 12 mesi

Recensioni mediche e opinioni Perfect Mask: funziona davvero o è una truffa?

Ogni volta che dobbiamo acquistare un qualsiasi prodotto online, è sempre opportuno informarsi bene sull’articolo che ci interessa e inoltre, per capire se funziona davvero e non si tratta di una delle tante truffe online, è molto utile andare a leggere i commenti rilasciati dai clienti che hanno già avuto la possibilità di provare Perfect Mask.

Prima di vedere le testimonianze delle persone, vi diciamo subito che la rivoluzionaria e innovativa mascherina è stata testata in laboratorio da esperti e specialisti del settore che hanno così iniziato a consigliarla ai propri pazienti, condividendo sul web le proprie recensioni mediche. A seguire vi riportiamo un paio di opinioni che gli utenti hanno lasciato nei vari forum:

“Finalmente ho trovato la mascherina perfette per me. La nuova Perfect Mask è realizzata con un tessuto traspirante che mi permette di poter respirare liberamente ed inoltre non causa alcuna irritazione sul mio viso. A differenza delle altre mascherine presenti sul mercato, questa è pensata per tutte le persone che hanno difficoltà respiratorie o problemi di allergia. Consigliatissima”. Antonietta N. “Ero alla ricerca di una mascherina che consentisse di respirare in sicurezza e che fosse realizzata con materiale ipoallergenico. Una mia amica mi ha consigliato di acquistare la nuova Perfect Mask e devo dire che fin dalla prima volta che l’ha indossata, l’ho trovata confortevole e posso portarla anche per molte ore perché non mi provoca alcun fastidio. La consiglio davvero”. Pamela L.

Prezzo Amazon Perfect Mask: quanto costa in farmacia e dove acquistare sul sito ufficiale

La nuova Perfect Mask difficilmente la troverete in vendita nelle farmacie o parafarmacie e non è disponile nemmeno su Amazon in quanto all’interno dello store del colosso americano potrete imbattervi soltanto in articoli simili ma non quello originale. L’unica e originale mascherina Perfect Mask potrete acquistarla esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che la produce.

Collegandovi al portale per averla dovrete compilare correttamente il modulo d’ordinazione che trovate scorrendo la pagina iniziale e una volta completato l’acquisto, la spedizione contenente il kit con le vostre mascherine vi verrà recapitata comodamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi e non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che è totalmente gratuita.

Le modalità di pagamento sono due: anticipatamente tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay oppure in contanti al corriere tramite contrassegno.

Infine per quanto riguarda il prezzo, se vi collegate al sito ufficiale potrete usufruire di un’incredibile offerta speciale che vi permetterà di acquistare un kit contenente ben 4 mascherine e una confezione omaggio di gel disinfettante pagando soltanto 59,90 euro.