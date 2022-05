Massaggiatore Koozoona: opinioni, truffa o funziona, prezzo e sito ufficiale

Può capitare a tutti di avvertire dei dolori o dei fastidi fisici nel corso o verso la fine della giornata. Spesso questi problemi sono legati allo stress, ai ritmi troppo alti che la vita odierna impone, ma anche a stanchezza o postura sbagliata. Cercando in rete tra i possibili rimedi a situazioni spiacevoli di questo tipo c’è chi si è imbattuto nel massaggiatore Koozoona. Si tratta di un piccolo dispositivo che, sfruttando la tecnologia EMS, agisce contro i dolori e le contrazioni muscolari. Diamo un’occhiata al sito ufficiale ed alle opinioni dei consumatori per scoprire se si tratta di una truffa o di un oggetto che può tornare utili e cerchiamo di capire qual è il suo funzionamento.

Cos’è e e come funziona il massaggiatore Koozoona

Il massaggiatore Koozoona è un dispositivo tascabile, quindi di dimensioni molto compatte, che può essere portato ovunque e che può rilevarsi come un valido alleato per combattere fastidi muscolari e dolori in varie zone del corpo, da quella lombare a quella cervicale. Il suo funzionamento si basa sulla tecnologia EMS: per alleviare le tensioni muscolari infatti sfrutta l’elettromagnetismo. È una tecnica ormai avallata da tantissimi studi ed ampiamente utilizzata anche in ambito sportivo.

L’utilizzo del massaggiatore è molto semplice: grazie al pad in gel può essere facilmente posizionato sull’area su cui si avverte il dolore o il fastidio muscolare; a questo punto non rimane altro da fare che avviare il massaggio scegliendo tra cinque diverse modalità e ben dieci livelli di intensità. Le varie possibilità di scelta tra modalità e forza del massaggio permettono a chiunque di individuare il trattamento più adatto alle proprie esigenze. I produttori consigliano di lasciar agire il dispositivo per un arco di tempo compreso tra i quindici ed i trenta minuti.

Oltre all’efficacia, di cui parleremo in modo più approfondito nel prossimo paragrafo, uno dei punti di forza del massaggiatore Koozoona è rappresentato dalla sua portabilità. Il dispositivo è davvero molto piccolo e può essere utilizzato davvero dovunque. È dotato di una batteria ricaricabile che permette di utilizzarlo per quattro ore e che può essere ricaricata tramite una normalissima porta USB. Un po’ come accade per i telefoni cellulari, ricaricarlo non sarà più un problema visto che con il suo cavetto basta avere a disposizione una presa o anche una semplice power bank.

Koozoona: il massaggiatore funziona davvero o una truffa?

Passiamo ora alla domanda cruciale: il massaggiatore Koozoona funziona o è una truffa? Quando in rete si trovano dei nuovi prodotti che hanno l’obiettivo di risolvere un qualche tipo di problema, dubbi di questo genere vengono sempre a galla. Per poter dare una risposta a questo quesito è possibile dare uno sguardo alle opinioni lasciate dai consumatori che hanno già avuto la possibilità di provare il dispositivo. In linea di massima le recensioni sono tutte positive: l’effetto sui muscoli e le dimensioni ridotte del massaggiatore sono le caratteristiche più apprezzate dagli utenti.

Una consumatrice amante dei viaggi afferma di portare il massaggiatore Koozoona sempre con sé durante i suoi spostamenti perché grazie a lui dopo ogni escursione e dopo ogni lunga camminata riesce a rilassare la sua muscolatura. Un utente molto sportivo dice di utilizzare regolarmente il massaggiatore dopo ogni suo allenamento perché riesce a distendere e rilassare i muscoli. Un altro utente dice che grazie a Koozoona riesce a calmare il mal di schiena che spesso si presentava la sera dopo una giornata di lavoro.

Bisogna poi sottolineare che non ci sono particolari controindicazioni e che l’utilizzo del dispositivo non comporta alcun effetto collaterale. Ovviamente per ottenere dei benefici è necessario impiegarlo nel modo corretto (ma come abbiamo visto in precedenza è davvero molto semplice); chiaramente il massaggiatore non va usato sopra ferite o sopra le cicatrici che non sono ancora completamente guarite e chi soffre di particolari patologie farebbe bene a chiedere al proprio medico di fiducia se è il caso di iniziare questo tipo di trattamento.

Massaggiatore Koozoona: come ordinarlo dal sito ufficiale e prezzo

Sul mercato è possibile trovare diversi dispositivi massaggianti, ma nessuno di loro ha la stessa efficacia del Koozoona. L’unico canale di acquisto che dà la certezza di comprare il massaggiatore originale è il suo sito ufficiale. Per effettuare l’ordine è sufficiente riempire il modulo inserendo i propri nome e cognome, numero di telefono (sarebbe meglio mettere il numero di cellulare), indirizzo, città, CAP e email; bisogna poi selezionare il metodo di pagamento preferito ed inserire le eventuali note per il corriere, prima di cliccare sul bottone giallo Completa l’acquisto.

Una volta inviato il modulo, si verrà ricontattati telefonicamente dal servizio clienti dell’azienda, con cui sarà possibile definire tutti i dettagli dell’ordine. La spedizione è gratuita ed il pagamento può avvenire in contrassegno: quando arriva il pacco basta dare i soldi in contanti al corriere. Chi ha qualche dubbio può comunque mettersi in contatto con il personale della ditta tramite il form presente nel sito ufficiale (in fondo alla pagina è presente il bottone Contattaci). Il prezzo di listino del massaggiatore è di 199 euro, ma in questo momento è possibile acquistarlo al prezzo promozionale di 59,99 euro.

Conclusioni: le caratteristiche del massaggiatore tascabile Koozoona

In conclusione possiamo riepilogare le caratteristiche principali del dispositivo. Il massaggiatore Koozoona, sfruttando la tecnologia EMS, riesce a rilassare i muscoli e ad alleviare contrazioni e dolori. Grazie al suo pad in gel può essere facilmente applicata sulla pelle di ogni parte del corpo. L’utilizzo è molto semplice ed il massaggio può esser modulato impostando una delle cinque modalità disponibili e scegliendo tra dieci livelli di intensità. I migliori benefici si ottengono mantenendo l’apparecchio in funzione sull’area dolorante per almeno 15/30 minuti.

All’interno del massaggiatore è presente una batteria ricaricabile tramite USB che ha un’autonomia massima di quattro ore. Le recensioni degli utenti che si trovano in rete sono molto positive, quindi non si può parlare di una truffa.

Non ci sono controindicazioni o effetti collaterali particolari collegati all’utilizzo del dispositivo. Il massaggiatore Koozoona si può comprare solo tramite il suo sito ufficiale riempiendo l’apposito modulo d’ordine, le spese di spedizione sono gratuite ed attualmente è disponibile al prezzo promozionale di 59,99 euro anziché 199 euro.