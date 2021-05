Master in Psicologia giuridica, dello sport e del lavoro: quali sono i migliori?

Dopo il conseguimento di una Laurea in Psicologia sono davvero numerose le opportunità di perfezionamento scientifico e di alta formazione che possono aprire le porte a sbocchi professionali di assoluto prestigio. Andiamo a vedere quali sono i migliori Master in Psicologia giuridica, dello sport e del lavoro, accessibili anche ai laureandi in psicologia a Roma e Milano nel 2021.

Master in Psicologia Giuridica Civile e Penale a Roma

L’Università Europea di Roma, in collaborazione con l’Istituto Skinner (il primo Istituto italiano in materia di Psicoterapia di carattere cognitivo-comportamentale), offre un Master Universitario di II Livello in Psicologia Giuridica in Ambito Civile e Penale – Adulti e Minorile. Il master, giunto ormai alla decima edizione, prevede una durata di un anno e consente di sviluppare competenze scientifiche, operative e professionali nella valutazione degli elementi psicologici rilevanti per l’azione giudiziaria nell’ambito del diritto penale, civile, minorile, della magistratura ecclesiastica e amministrativa, o in consulenza e redazione di pareri extra-processuali.

La psicologia giuridica è una disciplina che nasce dall’interazione tra la psicologia ed il diritto e può essere suddivisa in quattro aree principali: psicologia giudiziaria (analizza sotto il profilo psicologico gli attori del processo), psicologia criminale (si occupa delle vittime, degli autori del reato e di tutto il contesto dell’azione criminale), psicologia forense (approfondisce tutte le variabili psicologiche utili ai fini della valutazione giudiziaria), psicologia rieducativa (studia la funzione rieducativa della pena ed i fattori psicologici di cui tener conto ai fini di una corretta rieducazione). Ampio spazio sarà dedicato anche all’ambito penale minorile, ovvero alla consulenza tecnica nei casi di violenza e abuso dei minori, adozione, separazione e divorzio.

In tempi brevi con un apposito bando dovrebbero essere comunicate ufficialmente le date e tutte le informazioni necessarie su frequenza, durata, requisiti di iscrizione e programma delle lezioni dell’edizione 2021-2002. Pertanto, si consiglia a tutti coloro che sono interessati di tenere d’occhio il sito ufficiale dell’Università Europea di Roma e dell’Istituto Skinner.

Master in psicologia dello sport a Milano

A Milano, invece, avrà luogo un importante Master in Psicologia Sportiva, grazie alla collaborazione di Psicosport, una realtà in evoluzione continua grazie all’esperienza di campo di un team selezionato di psicologi e campioni del mondo dello sport. Si tratta del primo Master in Psicologia dello sport ad essere stato introdotto in Italia, che da sempre forma psicologi dello sport in grado di entrare sin da subito nel mondo del lavoro per affiancare atleti, squadre, staff tecnici e dirigenziali, genitori, medici e fisioterapisti. Nello sport moderno “il mental training” è importante quanto il tradizionale allenamento fisico, di cui rappresenta il necessario completamento.

Oltre alle lezioni in calendario, il programma presenta una serie di sessioni di coaching individuale ed offre la possibilità di fare esperienza pratica tramite tirocini presso società sportive convenzionate. I moduli didattici sono distribuiti nei fine settimana in maniera tale da aiutare chi è già inserito nel mondo del lavoro e per consentire agli studenti di continuare il regolare percorso accademico. Non mancherà l’approfondimento dei principali elementi di comunicazione, marketing e self-marketing, di cui tutti gli sportivi al giorno d’oggi non possono fare a meno.

La ventottesima edizione del Master in Psicologia Sportiva organizzato da Psicosport si terrà da settembre a dicembre 2021. Alla luce delle misure di contenimento della pandemia, non ci sarà alcun obbligo di presenza ma sarà possibile assistere ai nove moduli formativi (“orientarsi nello sport tra performance e benessere”, “a colloquio con l’atleta”, “lo psicologo nelle prime fasi ciclo di vita dell’atleta”, “join the flow”, “la gestione dell’atleta infortunato”, “gli attori del contesto sportivo”, “lo sport a supporto del benessere psicologico”, “outplacement, bilancio di competenze e fine carriera”, “personal branding”) anche in modalità live streaming, con la possibilità di interagire in tempo reale con i docenti.

Psicologia del lavoro: il master all’Università Valdese di Roma

Per quanto riguarda, infine, l’ambito dello psicologia del lavoro, negli ultimi anni ha avuto grande successo il Master “Esperto di Sviluppo delle Risorse Umane HR Specialist”, riservato ai laureati di I e II Livello. Nelle passate edizioni le lezioni si sono svolte presso l’Università Valdese di Roma, tre sabati al mese, sono state tenute da un gruppo di docenti della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione, un’associazione senza fini di lucro composta da professionisti con molti anni di esperienza professionale alle spalle ed iscritti all’Albo degli Psicologi.

Il Master fino ad ora è stato articolato in quattro laboratori, con l’obiettivo di approfondire tutte le competenze richieste ad un esperto di sviluppo delle risorse umane, in particolar modo le quattro aree professionali maggiormente coinvolte nei processi di sviluppo organizzativo: People Management & Organization, Recruitment &Selection, Performance & Development, Learning & Training.

Anche in questo caso, con ogni probabilità a causa dell’emergenza sanitaria, la pubblicazione del bando per il nuovo anno accademico è leggermente in ritardo ed è fortemente raccomandato seguire eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale dell’Università Valdese di Roma e della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione.