Maxi Snake Tubo: sito ufficiale, opinioni e prezzo Amazon

Tra le novità arrivate in commercio troviamo anche Maxi Snake, il nuovo e rivoluzionario tubo d’irrigazione estendibile della linea WSI che ha letteralmente cambiato il modo di annaffiare il giardino delle nostre abitazioni ma anche quello di lavare le macchine o le finestre esterne. Questo tubo si allunga in pochissimi secondi e può arrivare a raggiungere un’estensione che va dai 7,5 fino ai 22,5 metri e presenta un erogatore con ben 7 funzioni differenti.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL TUBO MAXI SNAKE SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO + SPEDIZIONE GRATIS + GARANZIA COMPLETA + PAGAMENTO CON CARTA O IN CONTANTI DOPO LA CONSEGNA <<<

Nell’articolo che segue vi parleremo quindi delle caratteristiche tecniche principali di questo innovativo tubo da giardino, le istruzioni per un uso corretto, qual è il suo prezzo di vendita e dove si può acquistare online sul sito ufficiale e su Amazon. Per verificarne l’effettivo funzionamento poi vedremo le recensioni e le opinioni degli utenti che hanno già avuto modo di provare il nuovo Maxi Snake.

Istruzioni Maxi Snake: caratteristiche e come usare in modo corretto il nuovo tubo da giardino

Siete stanchi dei tradizionali tubi in plastica che si rompono facilmente, sono difficili da trasportare in giro per il vostro giardino e non sapete mai dove riporli in quanto presentano dimensioni troppo ingombranti? Non vi preoccupate, adesso è finalmente sbarcato sul mercato la soluzione perfetta per voi che vi permetterà di risolvere tutte queste problematiche. Stiamo parlando del nuovo Maxi Snake, l’innovativo tubo d’irrigazione da giardino che si allunga con la pressione dell’acqua e si restringe in automatico quando la chiudi e in questo modo non dovrete più perdere tanto tempo ad attorcigliarlo e riporlo.

Attualmente è tra gli articoli più richiesti del settore visto il suo utilizzo davvero semplice e il materiale di ottima qualità e molto resistente che lo rende decisamente migliore rispetto ai tradizionali tubi di plastica. migliore dei tubi di plastica che invece sono estremamente facili da forare. Questo tubo infatti è stato realizzato con un rivestimento esterno altamente resistente a qualunque condizione climatica, alla pressione dell’acqua (fino a 45 chili) e a qualsiasi temperatura. Ma vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche del nuovo Maxi Snake:

Resistente a qualsiasi condizione climatica e ad una pressione dell’acqua pari a 45 chili.

Peso: 900 grammi che lo rendono leggero e facile da trasportare.

Speciale tecnologia: l’acqua non fuoriesce dalla guarnizione.

Rivestimento interno: (in elastomero) Si espande con la pressione dell’acqua.

Rivestimento Esterno: Materiale speciale resistente a tutte le temperature e ai raggi UV.

Connettore: tre volte più resistente rispetto quelli comuni.

Dimensioni: si allunga dai 7,5 fino a 22,5 metri.

Opinioni Maxi Snake: il tubo d’irrigazione funziona o è una truffa? Le recensioni dei clienti

Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo Maxi Snake è tra gli accessori più venduti e apprezzati del momento. Ma siamo sicuri che funziona davvero e non si tratta di una delle tantissime truffe online? Per scoprirlo vi basterà leggere alcune delle recensioni rilasciate dalle persone che lo hanno già acquistato e hanno voluto esprimere la propria opinione. I consumatori che lo hanno ordinato tramite la pagina del sito ufficiale si dichiarano abbastanza soddisfatti dell’acquisto e consigliano il prodotto, sottolineando soprattutto il buon rapporto qualità prezzo. Ecco un paio delle testimonianze dei clienti:

“Ho deciso di acquistare questo tubo da giardino per mia moglie che ama occuparsi del nostro giardino e delle sue tante piante. Da tempo però era stanca di lottare con il suo tubo pesante e invece fin dal primo utilizzo di Maxi Snake lo ha trovato davvero comodissimo e estremamente leggero da trasportare. Mia moglie lo usa ormai da un mese e non si è mai forato. Lo consiglierei a tutti questo tubo d’irrigazione estendibile”. Domenico D. “Questo tubo estendibile si è rivelato un ottimo acquisto e finalmente posso annaffiare il giardino e lavare la mia automobile con facilità e senza avere più problemi di spazio per riporlo visto che dopo che lo usi si restringe subito raggiungendo così dimensioni ridotte. Sono soddisfatta di essere andata oltre i miei dubbi ed essermi convinta a comprarlo. E’ fantastico e lo consiglio a tutti”. Valeria A.

Prezzo Amazon Maxi Snake: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

In questo paragrafo finale vediamo dove è possibile acquistare online il nuovo Maxi Snake e qual è il suo prezzo di vendita. Questo rivoluzionario tubo d’irrigazione non è disponibile nei negozi tradizionali che vendono articoli per il giardinaggio e il bricolage e non lo troverete nemmeno su Amazon. Il vero e originale Maxi Snake potrete ordinarlo soltanto sul sito ufficiale dell’azienda italiana che produce questo tubo speciale.

Una volta che lo avrete ordinato, compilando il modulo di registrazione con tutti i vostri dati anagrafici presente nella pagina iniziale del portale, la spedizione vi verrà recapitata comodamente a casa vostra in soli 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita per ogni parte d’Italia. Le modalità di pagamento sono due: direttamente in contanti tramite contrassegno al corriere espresso oppure anticipatamente in maniera sicura utilizzando la vostra carta di credito, PayPal o PostePay.

>>> SITO UFFICIALE MAXI SNAKE: CLICCA QUI E APPROFITTA DELLO SCONTO -40% CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA TOTALE E PAGAMENTO ALLA CONSEGNA <<<

Infine per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Maxi Snake è in vendita sul sito ufficiale ad un’offerta davvero imperdibile che vi permetterà di acquistarlo spendendo solo 59,90 euro, anziché 99,90 usufruendo così di uno sconto consistente.

Vi ricordiamo che nella confezione sono inclusi: