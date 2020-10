Menopause Energy: opinioni mediche, truffa o funziona, ingredienti, controindicazioni, prezzo in farmacia, Amazon e sito ufficiale

Menopause Energy è il nuovo rivoluzionario integratore contro i disagi scatenati dalla menopausa, che si propone come una soluzione super efficace ai problemi delle donne che si trovano in questa particolare fase della vita. In questo articolo andremo a scoprire tutto ciò di cui avrete bisogno per capire di cosa si tratta e se Menopause Energy funziona davvero oppure è una truffa: vi forniremo le opinioni mediche, l’elenco e la descrizione degli ingredienti, le controindicazioni e gli effetti collaterali e infine il prezzo e l’eventuale disponibilità in farmacia, su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Recensioni mediche Menopause Energy: funziona davvero o è una truffa?

Cominciamo a scoprire se Menopause Energy funziona davvero oppure è una truffa in base alle opinioni mediche che sono state fornite dal Dott. Biondi, specialista in problemi della menopausa. Come riportato dal sito ufficiale della casa produttrice, che ha ricevuto l’ok dei medici per la vendita libera dell’integratore, le dichiarazioni del Dott. Biondi sono del tutto positive e non lasciano dubbi sulla sua reale efficacia.

Queste sono le opinioni mediche sull’integratore Menopause Energy:

“Menopause Energy è il primo integratore 100% naturale che affido alle mie pazienti senza rischi né controindicazioni per la salute“;

“Attacca tutti i peggiori sintomi della menopausa, senza effetti collaterali“;

“L’integratore è italiano e composto da ingredienti naturali e certificati provenienti dalla nostra terra“;

“Menopause Energy semplifica la vita delle donne in menopausa, lo consiglio ad occhi chiusi“.

Ci sembra ovvio, dunque, che Menopause Energy funziona e non è una truffa, come certificano i medici e le pazienti che già lo hanno provato, riscontrando netti miglioramenti sin dalla prima assunzione.

Ingredienti Menopause Energy, posologia e consigli per l’assunzione

Menopauuse Energy è un integratore per donne in menopausa naturale al 100%, con ingredienti che provengono dall’Italia e frutto di un’attenta ricerca da parte dei migliori specialisti del nostro paese.

Questi sono gli ingredienti di Menopause Energy:

Trifoglio Verde : ha l’effetto di regolare la temperatura corporea percepita e combattere le vampate di calore tipiche della menopausa;

: ha l’effetto di regolare la temperatura corporea percepita e combattere le vampate di calore tipiche della menopausa; Soia : il suo modo di agire stabilizza l’umore ed evita sbalzi tempestivi, grazie agli isoflavonoidi;

: il suo modo di agire stabilizza l’umore ed evita sbalzi tempestivi, grazie agli isoflavonoidi; Vitamina C : non può mancare un sano apporto della vitamina C di miglior qualità sul mercato, che agisce come antiossidante;

: non può mancare un sano apporto della vitamina C di miglior qualità sul mercato, che agisce come antiossidante; Erba medica e salvia: in un’azione naturale e combinata, questi due ingredienti aiutano a combattere i problemi della menopausa in modo naturale ed efficace.

Si raccomanda di seguire la posologia raccomandata sulla confezione, senza esagerare nel caso in cui non si riscontrino subito miglioramenti: l’effetto non è immediato, bisogna attendere circa un’ora dall’assunzione prima di cominciare a sentire i primi benefici dell’integratore per la menopausa, e soprattutto si raccomanda di assumerlo ogni giorno con continuità (sempre seguendo la posologia raccomandata) per avere effetti sempre migliori sullo stato di salute.

Menopause Energy, le controindicazioni: quali sono gli effetti collaterali?

Sono molte le donne che, davanti alla descrizione medica di Menopause Energy, rimangono sbalordite ed incredule, andando perciò a cercare il minimo dettaglio che possa andare contro la reale efficacia di questo integratore.

Le notizie positive, tuttavia, non sono terminate e riguardano in questo caso gli effetti collaterali dell’integratore. Ebbene sì: Menopause Energy non comporta controindicazioni né rischi per la salute, perché è composto da soli ingredienti naturali. Ovviamente, in caso di particolari patologie o allergie, si consiglia di contattare preventivamente il proprio medico di base.

Dove trovare Menopause Energy: prezzo in farmacia, sul sito ufficiale e su Amazon

Chiudiamo la panoramica su Menopause Energy con le modalità di acquisto e i prezzi attualmente in vigore. Chiariamo, innanzitutto, che l’integratore non è in vendita in farmacia e neppure su Amazon, dal momento che la casa produttrice ha deciso di vendere il prodotto in esclusiva tramite il sito ufficiale, dove attualmente è presente un’offerta lancio.

Il prezzo di Menopause Energy con l’offerta disponibile sul sito ufficiale (solo fino ad esaurimento scorte) è il seguente:

49 euro per 2 confezioni (anziché 98 euro, per uno sconto del 50%);

69 euro per 3 confezioni;

89 euro per 4 confezioni;

109 euro per 5 confezioni.

Come potete vedere, le prime due confezioni le pagate 24,50 euro l’una (con l’attuale offerta a metà prezzo), mentre dalla terza in poi c’è un’ulteriore offerta speciale che vi consente di aggiungere fino a tre confezioni in più a 20 euro l’una. La spedizione, inoltre, è gratuita al 100%. Sono accettati pagamenti in contanti alla consegna tramite corriere, o in alternativa a mezzo di carta di credito, PayPal e PostePay.

Vi consigliamo di diffidare di imitazioni e acquistare solo tramite il sito ufficiale. E soprattutto vi raccomandiamo di affrettarvi, perché l’offerta è valida solo fino ad esaurimento scorte. Dopo di che, il prezzo raddoppierà come da listino ufficiale.