Miglior Broker Forex 2020: classifica dei migliori broker italiani, affidabili e performanti

In questo articolo illustreremo la classifica dei migliori broker Forex italiani del 2020, indicando quelli più performanti e affidabili ai quali rivolgersi per far fruttare al meglio i propri investimenti.

Prima di addentrarci in questa materia, però, è necessario spendere qualche riga per spiegare che cos’è il mercato Forex: esso è il mercato delle valute e rappresenta quindi uno dei bacini di liquidità piè estesi al mondo. Sono dunque moltissimi trader che si sono dedicati al mondo Forex perché le occasioni di guadagno sono plurime ed il mercato è in continuo movimento. Ovviamente le operazioni speculative possibili in ambito Forex non sono prive di rischi e proprio per questo, per chi non è esperto in materia o è addirittura alle prime armi, è necessario rivolgersi ad un broker esperto, che conosca bene l’ambiente e che possa gestire le transazioni con scioltezza e fare fruttare al meglio gli interessi degli investitori privati che si affidano a lui in cambio del riconoscimento di una commissione.

I broker utilizzano strumenti appositi, soprattutto per il trading online, ed è necessario che il cliente si informi fin da subito su quanto i valori di spread e altri fattori possano influire sulla commissione prevista. Inoltre, i trader seri propongono sovente al cliente un conto demo illustrativo prima di iniziare ad investire denaro vero, onde testare nuove strategie di investimento senza rischi. Il broker Forex, insomma, è una sorta di parter in affari a cui fare riferimento per veicolare i propri investimenti finanziari nel migliore dei modi: è dunque evidente che sia necessario appoggiarsi a professionisti seri ed accreditati. L’attività del broker è regolamentata da una specifica normativa europea e chi la esercita, in Italia, può farlo sono su autorizzazione della Consob. Vediamo ora quali sono i migliori broker Forex a cui affidarsi nel 2020.

I migliori Broker Forex Italiani 2020: classifica dei più affidabili e gratuiti

Tra i Broker Forex italiani più accreditati, affidabili e ai quali rivolgersi senza investimento inziale oneroso nel 2020 troviamo subito eToro, una piattaforma fondata nel 2007 e da allora in continua espansione. eToro permette agli utenti di usufruire dei servizi di Social Trading eCopy Trading che consentono agli investitori meno esperti di interagire con professionisti del settore (detti Top Trader), ricavandone opinioni e copiando automaticamente le operazioni degli investitori più performanti.eToro non opera soltanto sul mercato delle valute, rispetto al quale possono essere fatte operazioni su 47 coppie di valute, ma anche sul mercato azionario, su quello delle materie prime, degli indici, degli ETF e delle criptovalute. La piattaforma è regolamentata da Cyprus Security e Exchange Commission (CySEC) e si distingue per la semplicità e intuitività di fruizione, le funzionalità social di cui abbiamo parlato, la policy di responsabilità che sottende le funzioni di trading responsabile e contenimento del rischio, la sicurezza informatica rispetto ai dati sensibili (come i numeri di conto!) dei clienti, l’assistenza personale, attiva 24 ore su 24 5 giorni alla settimana, la formazione attraverso strumenti e corsi mirati e la trasparenza, dal momento che le commissioni e le tariffe dei broker non possono differire rispetto a quelle dichiarate.

Altro broker Forex che si distingue per professionalità e performance e considerato tra i migliori del 2020 è Trade.com, piattaforma su base europee che ha moltissimi trader italiani. Trade.com permette agli investitori di usufruire, mediante negoziazione, di oltre 2000 asset: sulla piattaforma è infatti possibile investire sulle criptovalute, sulle materie prime, sul mercato azionario e delle valute, sugli indici. Ciò che nel tempo ha avvicinato molti trader a questa piattaforma è il valore di spread particolarmente basso che essa assicura nonché una particolare attenzione rispetto all’aspetto formativo del trading, con veri e propri corsi completi di materiale didattico e webinar per educare trader consapevoli. Chi crea un account sulla piattaforma Trade.com può usufruire illimitatamente di un conto demo e scegliere il profilo più adatto alle proprie esigenze d’investimento: Micro, Silver, Gold, Platinum eExclusive. I profili variano sia per il depositoiniziale (a partire dai 100,00 dollari del profilo Micro fino ai 100.000,00 dollari del profilo Exclusive) e i servizi fruibili di conseguenza, con uno spread applicato sempre minore. I broker Forex su Trade.com possono inoltre fare affidamento ad account manager e analisti a costo 0.

iqOption è un’altra piattaforma italiana tra le migliori nel 2020 alla quale affidarsi per investire al rialzo il proprio capitale. iq Option consente di effettuare operazioni su 57 coppie di valute mediante CFD con investimenti a partire da 1,00 euro. La leva finanziaria applicabile può raggiungere il rapporto massimo di 1:30 ed è possibile fare trading non soltanto sul mercato delle valute ma anche sulle criptovalute, le azioni, ETF e mercato delle materie prime. Sulla piattaforma di iq Option possono essere reperiti lo storico delle quotazioni, analisi dettagliate degli andamenti e sono operativi molti altri strumenti “strategici” necessari per studiare gli investimenti migliori. Il sito mette a disposizione anche widget appositi, lo storico degli indicatori, calendari economici e finanziari e una news feed sempre aggiornata rispetto agli andamenti dei mercati internazionali. iqOption ha alle spalle una nutrita community di traders che si confronta e consiglia online. La gestione ed il contenimento del rischio sono uno degli asset chiave della piattaforma, con strumenti ad hoc come Stop Loss/Take Profit, il Trailing Stop e la protezione del saldo negativo. Gli utenti possono aprire gratuitamente un profilo sulla piattaforma e fare pratica su un conto demo. La quota minima per iniziare a “fare sul serio” è di 10,00 euro.

Miglior Broker Forex Italiano 2020: classifica dei più performanti e intuitivi

Le piattaforme che mettono a disposizione degli investitori gli strumenti necessari per effettuare trading online sul mercato delle valute Forex nel 2020 sono moltissime. In questo paragrafo continueremo la carrellata iniziata in quello precedente, concentrandoci sui broker più performanti e dotati di piattaforme intuitive nell’utilizzo. Partiamo quindi con Markets.com, un vero e proprio colosso del trading, considerato tra i migliori broker Forex del nostro Paese. Su questa piattaforma il trading può svolgersi su 50 coppie di valute. Market.com mette a disposizione degli investitori strumenti utili come grafici e quotazioni in tempo reale. Questo broker è uno dei più convenienti in termini di spread, fissato a 2 piip su Euro/Dollaro, Sterlina/Dollaro e su molte altre coppie. Market.com non applica inoltre commissioni ed è possibile usufruire di un conto demo illimitato per impratichirsi e fare sperimentazioni strategiche a rischio 0. Il broker è regolarmente autorizzato dalla Consob e regolamentato da CySEC.

Anche la banca Fineco offre un servizio di trading online che permette di operare in particolare nel campo delle azioni e obbligazioni, DailyOptions, Futures, Knock Out, Opzioni, ETF, Super CFD, CFD Forex, CW CFS e molti altri. Per avere accesso alla piattaforma di trading di Fineco è sufficiente entrare nel proprio profilo (è quindi necessario essere clienti della banca e avere un conto aperto) e selezionare la voce “Web Trading” oppure, se si preferisce, utilizzare la versione Powerdesk, al costo di 19,95 euro mensili o la app per dispositivi mobili. Il trading online può essere fatto su 50 coppie di valute e lo spread è molto contenuto (1 piip sulla coppia Euro/Dollaro). Il broker Fineco garantisce anche strumenti sofisticati di protezione e controllo (come Stop Loss automatico e Profit&Loss) e consente di gestire le operazioni 24/7.

Una vera e propria autorità tra i broker Forex italiani 2020 – dal punto di vista della reputazione e della performatività – è Avatrade, che si articola in molteplici piattaforme in base ai prodotti finanziari di investimento (AvaOptions, AvaTradeGo, MetaTrader4, Metatrader5, ecc.) e offre la chance di fare trading sia su Forex che sulle criptovalute mediante CFD, sulle materie prime, sugli indici, sulle opzioni e sulle obbligazioni. Avatrade consente di effettuare operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non applica alcuna commissione e il broker guadagna sullo spread, permette di sfruttare la leva finanziaria entro i limiti previsti dalla legge italiana e di esercitare la tecnica scalping sul mercato Forex. Il broker in questione ospita ogni giorno migliaia di transazioni sul mercato delle valute, il che permette di poter “sfruttare” la liquidità in circolazione, calcolata in circa 5.000 miliardi di dollari. Per investire con il trading online di Avatrade occorre aprire un conto online e installare la piattaforma nella versione desktop o la app per device mobili (oppure utilizzare la piattaforma direttamente da browser) e si può contare su una versione demo illimitatata per fare un po’ di esercizio speculativo prima di dedicarsi agli investimenti in denaro veri e propri. Concludiamo la classifica con 24Option, uno tra i più accreditati broker italiani nel 2020. 24Option mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per fare trading online sul Forex ma anche sul mercato delle materie prime, delle azioni e degli indici, appoggiandosi alla piattaforma MetaTrader4 (sviluppata da Avatrade). 24Option offre assistenza garantita in lingua italiana sia al telefono che online via chat oppure via mail. La piattaforma offre ai clienti molti strumenti di formazione, calendari economici e vari strumenti per analizzare dal punto di vista tecnico i mercati. Per iniziare a operare con questo broker è necessario effettuare un deposito preliminare minimo di 250,00 euro e i profili che possono essere scelti sono quello Base, Oro, Platino e Vip, che comportano quote di deposito iniziale dal valore crescente. Anche questo broker è regolamentato da CySEC e autorizzato da Consob.