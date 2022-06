Il miglior SUV elettrico economico: Dacia Spring

Il mondo della mobilità elettrica offre numerosi vantaggi in termini di guida e costi di gestione ma, generalmente, richiede uno sforzo economico maggiore nella fase di acquisto di un veicolo. Dacia, tuttavia, prova ad invertire la tendenza con il suo SUV elettrico economico Spring, perfetto per la città.

Il prezzo della Dacia Spring parte da 22.850€ nell’allestimento base, chiamato Comfort, che offre tutto l’occorrente per una piacevole esperienza di guida in città, assistente alla frenata di emergenza compresa. Con 1500€ in più si può ottenere il top di gamma con un sistema di infotainment più completo (Apple CarPlay e Android Auto), retrocamera di parcheggio e navigatore satellitare. L’optional da consigliare, se si prevede di ricaricare spesso l’auto fuori casa, è la presa per la corrente continua DC con connettore CSS Combo 2 da usare con le colonnine pubbliche rapide.

Il prezzo contenuto, insieme alle spiccate doti di SUV cittadino compatto, sta contribuendo alla diffusione di quest’autovettura elettrica sul mercato europeo. È degno di nota il risultato ottenuto dopo soli nove mesi dal lancio: più di 40.000 ordini.

L’anima economica del SUV elettrico di Dacia ovviamente si riscontra anche nei costi di manutenzione ridotti, nell’esenzione totale o parziale del bollo auto in base alle normative regionali, e per altri vantaggi come i parcheggi gratuiti sulle strisce blu, da verificare in base al comune di residenza.

Con gli ecoincentivi statali, il risparmio raggiunge cifre considerevoli: si possono risparmiare dai 4000€ ai 6000€, rispettivamente senza o con rottamazione di un vecchio veicolo. A conti fatti, la Dacia Spring in allestimento Comfort arriva a costare solamente 16.850€ mentre nella versione Comfort Plus il prezzo scende a 18.350€.

La compattezza di un crossover cittadino con linee da SUV

Il motore che spinge la Dacia Spring, ovviamente 100% elettrica, è da 33kW (45CV) e viene abbinato alla batteria da 27,4kWh agli ioni di litio. L’autonomia è di 305km con una sola ricarica, circa 30km al giorno per una settimana di percorrenza (omologazione WLTP). Non manca la modalità “ECO” che ottimizza i consumi riducendo leggermente la velocità massima disponibile, particolarmente adatta per l’uso cittadino.

Le performance di un’auto elettrica sono soddisfacenti e particolarmente divertenti nel traffico cittadino grazie all’accelerazione immediata e alla coppia del motore subito disponibile. La velocità massima di Dacia Spring è di 125km/h mentre il tempo di accelerazione per lo 0-50km/h è di 5,8 secondi.

La ricarica di questo SUV elettrico economico richiede poco tempo per essere completata, a differenza di auto più grandi e pesanti con batterie molto più capienti.

Le modalità di ricarica sono diverse, a partire dalla presa a muro di casa per arrivare alle colonnine di ricarica rapida in corrente continua, sempre più diffuse nelle città italiane.

Presa domestica a 2,3kW: 13 ore e 32 minuti

Wallbox a 3,7kW: 8 ore e 28 minuti

Wallbox a 7,4kW: 4 ore e 51 minuti

Ricarica rapida DC a 50kW: 56 minuti (0-80%)

Ovviamente, considerando i costi attuali delle colonnine di ricarica pubbliche, la ricarica più efficiente in termini economici è quella domestica, magari con la wallbox da installare a muro e un piccolo aggiornamento del contratto di fornitura elettrica in modo da caricare l’auto in circa 8 ore durante la notte e avere ogni giorno fino a 305km di autonomia per ogni esigenza, comprese le brevi gite fuori porta.