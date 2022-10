Le migliori app per cambiare lo sfondo di una foto

È possibile cambiare sfondo alle foto gratis e ottenendo un risultato di qualità? Ecco quali sono le App più efficaci e facili da usare.

Modificare lo sfondo di una foto può diventare un gioco da ragazzi, affidandosi alle potenzialità di una App creata ad hoc per cambiare il background di un’immagine in modo totalmente automatico. Questo tipo di tool, facilmente reperibili sul Web, permette di eseguire una serie di rielaborazioni anche senza possedere specifiche competenze in materia, evitando di dover ricorrere a un costoso software di grafica.

Cambiare sfondo alle foto gratis è infatti una delle richieste più condivise da tutti coloro che, in ambito professionale o nel privato, hanno la necessità di estrapolare un particolare, di rimuovere gli oggetti in secondo piano e far risaltare il primo, oppure di unire i dettagli per creare una composizione grafica totalmente inedito.

Chi sta per avviare una piccola attività o vorrebbe dare vita a un suo brand, inoltre, ha certamente bisogno di strumenti free e facilmente accessibili per modificare un logo o crearlo da zero, occupandosi della progettazione grafica a trecentosessanta gradi e risparmiando risorse economiche che saranno molto utili in futuro.

In tutti questi casi, una App online in grado di cambiare lo sfondo facendo risparmiare tempo e denaro è sempre la scelta vincente, un prezioso alleato facilmente accessibile e alla portata di chiunque.

App per cambiare lo sfondo di una foto

Una delle migliori app per modificare lo sfondo di un’immagine è Bgremover.

È un pratico tool online che risponde a una delle richieste più frequenti che arriva dagli utenti della Rete, perennemente alla ricerca di soluzioni per intervenire sulle foto in modo automatico e rapido (basti pensare che “cambiare sfondo foto gratis” e “cambia sfondo foto App” sono tra le parole chiave più usate all’interno dei motori di ricerca).

In quali occasioni può essere utile affidarsi a Bgremover? Non capita raramente, ad esempio, di dover modificare il background di un ritratto personale da utilizzare per i documenti o per il Curriculum Vitae, oppure di voler realizzare un ingrandimento di una foto che raffigura anche persone e oggetti non proprio graditi.

Un altro scenario possibile è dato dal mondo degli eventi, dalle feste e dalle cerimonie, occasioni perfette per creare biglietti auguri o inviti personalizzati home-made, occupandosi personalmente di tutta la progettazione.

Modifica sfondo foto in pochi step

Il tool online Bgremover è davvero così facile da usare? La risposta è si, grazie alla tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale che elabora i dati dell’immagine in modo veloce e preciso, individuando in pochi secondi lo sfondo da rimuovere.

Una procedura completamente automatica che restituisce una nuova immagine senza sfondo, da scaricare scaricata in formato PNG su qualsiasi dispositivo.

Per cambiare lo sfondo di una foto con Bgremover occorrono pochi e semplici passaggi:

cliccare sul link https://it.depositphotos.com/bgremover.html ;

caricare un’immagine cliccando sull’apposito box, in formato JPG o PNG;

attendere la rimozione dello sfondo;

scaricare il nuovo file PNG generato sul computer.

Valore aggiunto dell’applicazione è la possibilità di perfezionare il risultato utilizzando un pratico set di pennelli, ragione in più per provare subito le potenzialità di Bgremover e ottenere un effetto grafico di qualità in pochi istanti.