Le migliori auto diesel sul mercato per qualità prezzo

Negli ultimi tempi, sempre più persone hanno deciso di acquistare auto a diesel. In effetti, con l’aumento del costo della benzina e il rincaro del metano, le auto diesel sembrano essere diventate le vetture più economiche in circolazione. Non tutti però, sanno quali sono le migliori auto diesel presenti sul mercato.

A questo proposito, ecco una panoramica completa in merito ai modelli migliori per rapporto qualità prezzo, analizzando quelle che sono le loro caratteristiche principali e perché vale la pena comprarli.

Migliori auto diesel: ecco i modelli più gettonati

In primo luogo, occorre analizzare quelli che sono i modelli più gettonati dagli appassionati di motori. Nella fattispecie, verranno presi in considerazione quelle che sono 5 automobili dalla qualità eccezionale e dal prezzo equivalente.

Dacia Sandero Stepway

Ebbene, tra le prime scelte rientra sicuramente la Dacia Sandero Stepway. Questa Automobile ha un aspetto accattivante e affascinante, non sfigurando dinanzi ai SUV top di gamma. Tuttavia, questa è un auto low cost, il suo prezzo d’acquisto è davvero molto basso. Se presa con alimentazione a diesel, la Dacia Sandero può rivelarsi un affare in piena regola, in quanto consuma poco. Nel dettaglio, il motore diesel percorre 26 km/l. La vettura ha 5 porte e può contare su spazi interni molto ampi. Per questa ragione, rappresenta la scelta ideale per una coppia o una piccola famiglia. Per quanto riguarda la potenza, il motore di tale automobile ha 4 cilindri con una cilindrata pari a 1461 cm3.

Skoda Octavia

Un’altra tra le migliori auto diesel presenti sul mercato è la Skoda Octavia. Questa berlina targata Skoda è un modello elegante e potente, adatto a chi vuole guidare un’auto di classe ma capace di raggiungere alte velocità. Inoltre, questa vettura può essere scelta anche da chi vuole viaggiare in totale comodità. Difatti, occorre considerare che il bagagliaio di quest’auto a 5 porte è grande circa 600 litri. Una vera e propria enormità, che può soddisfare le esigenze non solo di coppie ma anche famiglie. Per quanto riguarda i consumi, la versione a diesel si stima che offra circa 27 km per litro, un grande vantaggio rispetto ai 21 km per litro della versione a benzina. Per la potenza invece, la Skoda Octavia è disponibile con motore 2.0 TDI EVO SCR da 150 cavalli. Come detto in precedenza, con tale motorizzazione la potenza è assicurata e i consumi ridotti: un binomio da prendere in larga considerazione!

Migliori auto diesel: Mercedes Classe A

Il Mercedes Classe A è un must per chi vuole ottenere una vettura elegante e unica nel suo genere. Secondo alcuni esperti e appassionati poi, questo modello è uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. In media, questa vettura consuma 3 litri di carburante per percorrere 100 km circa, un risultato straordinario, davvero uno dei migliori del mercato.

Sia interni che esterni sono curati nei minimi dettagli, con aspetti che faranno rimanere a bocca aperta chi ama lo stile della casa automobilistica tedesca. In particolare gli interni sono da apprezzare per i due monitor tecnologici che affiancati offrono strumenti utili per una guida sicura e ottimizzata. Il bagagliaio di quest’auto è grande 310 litri, un buon compromesso per chi vuole viaggiare comodo e in totale relax. Il motore diesel della Mercedes Classe A è un 2.0 disponibile in tre varianti: da 109, 136 e addirittura 160 cavalli, vi consigliamo di non perdere la recensione di Target Motori sul Mercedes Classe A.

Seat ATECA

La Seat ATECA è un modello molto gettonato da coloro che vogliono ottenere un SUV diesel in grado di consumare poco sia in strade urbane che extraurbane. Questa Automobile è disponibile con motorizzazione 2.0 TDI da 150 cavalli che sfrutta alimentazione diesel. Il consumo medio di quest’auto si attesa intorno ai 4.6 litri per 100 chilometri. Inoltre, tale auto permette al guidatore di godere di tecnologia all’avanguardia.

All’occorrenza è possibile anche richiedere un cockpit virtuale al posto del classico cruscotto, personalizzabile secondo le proprie esigenze. Da non dimenticare il cambio a doppia frizione, vera caratteristica innovativa per quello che è il primo SUV Seat. Il modello è a 5 porte e si sposa alla perfezione anche con le esigenze di una famiglia viste le sue ampie dimensioni.

Migliori auto diesel: Ford Focus ST

Questa è la soluzione ideale per chi vuole un’automobile sportiva, performante e molto bella da vedere. La Ford Focus ST è tra i modelli più costosi della gamma Focus. Tuttavia, vale la pena fare un piccolo sforzo per acquistarla. Gli interni di quest’auto ricordano quelli di un veicolo da corsa e sono decorati in pelle recaro, con il simbolo ST in bella mostra. In più, la potenza è straordinaria, visto il motore 2.0 EcoBlue da 190 cavalli. I consumi per l’uso della ST in città sono di 5 litri per 100 chilometri. Tuttavia, i consumi si abbassano fino a 2,8 litri per 100 chilometri se si percorrono strade extraurbane a scorrimento veloce. Come si può intuire, il rapporto qualità prezzo è incredibilmente vantaggioso, dunque vale la pena acquistare tale modello se si vuole risparmiare sui costi del carburante.