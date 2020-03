Migliori Gel Mani 2020: alternative all’Amuchina, disinfettanti e igienizzanti, fai da te e da 500 ml

In questo momento di grande incertezza e paura per via del contagio da Coronavirus, tutti sono alla ricerca di soluzioni per disinfettarsi le mani, soprattutto quando si è fuori casa.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL MIGLIOR GEL PER LE MANI DEL 2020: ULTIMI PEZZI RIMASTI <<<

Vista la scarsità di Amuchina, le persone proprio in questi giorni hanno bisogno di alternative altrettanto valide ed efficaci per contrastare la proliferazione di germi e batteri.

All’interno di questo articolo sono classificati tutti i migliori gel mani del 2020, con particolare riferimento ad alternative (economiche) all’Amuchina, disinfettanti fai da te sicuri ed infine tutti i marchi top per flaconi da 500 ml.

Migliori Gel mani 2020: alternative all’Amuchina

L’Amuchina in questi giorni è stato l’articolo maggiormente richiesto dalla popolazione, tanto che, all’interno dei siti internet, talvolta ha raggiunto prezzi folli suscitando sdegno e forti polemiche.

Il giro di affari che ruota attorno a questo bene, nel solo mese di febbraio ha contato oltre un milione di pezzi venduti con un fatturato di ben 2,5 milioni di euro.

E’ importante non dimenticare che nel mercato degli igenizzanti esistono diverse alternative altrettanto valide e funzionali che tuttavia rispondono a dei prezzi assolutamente ragionevoli, nonostante il momento di grande incertezza e paura causato da questa epidemia.

Del brand SteriZar una valida soluzione è il gel Advanced Barrier Control, un prodotto eco friendly in quanto ecologico e biodegradabile, che è in grado di rispettare il ph della pelle assicurando un tocco soft ed evitando l’effetto appiccicoso e di secchezza sulla pelle.

A differenza di molti altri gel mani, all’interno del suo INCI non è presente l’alcool ed il tricosan, che è un agente chimico altamente dannoso per la cute.

Altro punto a favore di questo prodotto è la durata: una volta messo sulle mani crea un effetto barriera contro germi e batteri per circa sei ore, dunque non si rischia di doverlo applicare nuovamente dopo poco tempo.

Rispetto ad altri prodotti simili, è ancora facilmente acquistabile sia all’interno di negozi specializzati che su internet.

Un’altra valida soluzione alternativa all’Amuchina è anche il gel Igen Protect della Farmacia Uno; questo igenizzante ha una formulazione pensata per lasciare la pelle idratata e pulita da ogni traccia di batteri e germi ma allo stesso tempo non aggredisce lo strato più superficiale.

Grazie al suo contenitore piccolo e poco ingombrante può essere portato tranquillamente nelle lunghe ore fuori casa oppure in viaggio, per sopperire alla mancanza di acqua e sapone.

Questo prodotto è arricchito con sostanze idratanti di origine naturale e vegetale ad alto peso molecolare, come l’acido ialurinico, ideossietilcellulosa, e zuccheri, scelti per bilanciare l’effetto disidratante dato dall’alcool.

E’ facilmente reperibile online, al prezzo irrisorio di soli tre euro circa per 75 ml di prodotto confezionato; un assoluto affare se confrontato con le cifre folli proposte in questi giorni da alcune aziende del settore.

Migliori Gel per le mani 2020: disinfettanti ed igenizzanti

I disinfettanti e gli igenizzanti, pur essendo molto simili presentano delle sfumature di significato da tenere in grande considerazione, sopratutto in questi giorni di fermento a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Gli igenizzanti, come suggerisce la stessa parola, servono per rendere una superficie igienica

eliminando i batteri e le sostanze nocive presenti; la funzione di questi prodotti è quella di distruggere i microrganismi potenzialmente nocivi per la salute umana.

I disinfettanti hanno il compito di effettuare la pulizia in maniera più profonda, portando via quasi il 99% dei batteri.

Tra i migliori disinfettanti per le mani presenti in commercio spicca per importanza l’azienda Genera che ha proposto il prodotto KO Germs.

La particolare formulazione di questo gel disinfettante per le mani è pensata per ridurre in modo drastico ed in pochissimi secondi tutti gli organismi come germi e batteri presenti sulla superficie delle mani, ma studi di laboratorio hanno dimostrato una grande efficacia anche su

funghi e batteri Gram+ e Gram.

Di certo ciò che contribuisce in modo sostanziale, è l’elevata percentuale di alcool nella formulazione che tuttavia è ben bilanciato con gli altri ingredienti, evitando così di essere fastidioso sulla pelle.

Le molecole sono in grado anche di catturare gli odori, utilizzando pochissime gocce e grazie al suo formato tascabile è comodo da trasportare in borsa.

Klep è un altro dei migliori marchi da tenere in considerazione quando si tratta di igenizzanti ed disinfettanti.

Il SanyManiGel è un prodotto davvero valido ed efficace per contrastare germi e batteri; moltissimi clienti hanno potuto testare sulla propria pelle l’efficacia e la validità di questo prodotto rimanendone altamente soddisfatti.

Anche in questo caso la formulazione è pensata per asciugare in fretta, senza lasciare umidità sulla cute oppure l’effetto “appiccicoso”.

L’eccesso di prodotto tende ad evaporare in pochi secondi, ma allo stesso tempo tutta la flora batterica nociva viene totalmente distrutta dall’azione dell’alcool e di altri ingredienti presenti all’interno dell’INCI.

Migliori gel mani fai da te 2020: le soluzioni casalinghe

In questo momento di emergenza, la corsa all’acquisto di mascherine e gel disinfettanti per le mani, ha provocato una forte scarsità di questi beni, ragione per cui molte persone hanno tentato di aggirare l’ostacolo optando per soluzioni fai da te.

Purtroppo non tutti i consigli presenti sul web sono efficaci, anzi alcuni rischiano di essere assolutamente dannosi per la pelle a causa di possibili reazioni chimiche tra elementi.

La strada migliore da intraprendere è quella di seguire le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che per contrastare l’ondata di ricette potenzialmente pericolose, ha pubblicato un documento che spiega tutti i passaggi fondamentali per la preparazione di un gel disinfettante idoneo per le mani home made.

Per dare vita a 10 litri di soluzione gli ingredienti sono circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume indicato con l’aggiunta acqua sterile.

La raccomandazione dell’organizzazione è quella di impiegare solo acqua distillata oppure, in assenza di questa, bollita e successivamente fatta raffreddare.

Nella preparazione e nel mescolamento di tutti gli elementi devono essere usati attrezzi di plastica, metallo oppure legno ed i contenitori devono essere necessariamente di plastica oppure vetro, a seconda della disponibilità.

E’ meglio tenersi alla larga da tutte le ricette “fantasiose” che proprio in questi giorni stanno proliferano nei tantissimi siti e all’interno dei social network, per evitare di incorrere in rischi potenzialmente molto gravi per la salute.

In particolare il perossido di idrogeno in percentuale compresa tra il 5% ed 8%, rischia di causare dei problemi oculari a causa della sua elevata infiammabilità, mentre l’alcol isopropilico al 99,8% ha un effetto narcolettico, in grado di provocare sensazioni di vertigini e sonnolenza.

Migliori gel mani 500 ml 2020: i flaconi da mezzo litro

I flaconi di gel igenizzante sono senza dubbio un grande aiuto, sopratutto quando si passa molto tempo fuori casa e non si ha la possibilità di accedere ad acqua e sapone, tuttavia per rispondere alla praticità il quantitativo contenuto è davvero scarso.

A causa di ciò, molte persone prediligono rivolgere l’attenzione verso confezioni più grandi, come quelle da 500 ml.

Questo formato risulta essere anche utile per tutti gli esercizi commerciali, aziende sanitarie, bar e ristoranti, che vogliono mettere a disposizione dei gel mani peri loro clienti .

Uno dei migliori marchi in commercio è quello di PharmaQui, che oltre a proporre diverse soluzioni per combattere i germi ed i batteri, da qualche tempo ha messo sul mercato anche un gel disinfettante, battericida e virucida per le mani senza la necessità di risciacquo.

Grazie all’elevata presenza di alcool, ha la capacità di eliminare in modo efficace e duraturo la flora batterica presente sulla parte più superficiale della pelle, attivando allo stesso tempo anche i HIV, HBV, HCV.

Uno dei tanti elementi che lo rende particolarmente apprezzato dai consumatori è il fatto che si stende facilmente e riesce ad asciugare in maniera rapida, senza lasciare il fastidioso effetto appiccicoso; questo è dovuto ad una struttura molecolare particolare del gel che tende a rompersi nel momento del contatto con la cute, facilitando l’assorbimento e l’evaporazione del prodotto ed garantendo una totale disinfezione delle cute.

Il gel della PharmaQui si presta perfettamente per essere utilizzato in diversi campi, da quello farmaceutico, ospedaliero, a quello alimentare e collettivo, infatti è totalmente inodore ed ideale per tuti ph della pelle.

Un altro marchio molto valido, che propone nel mercato dei flaconi da 500 ml, è Anian: il gel igenizzante totale è un vero prodotto di punta dell’azienda, tanto da essere apprezzato non solo da privati ma anche da diverse società alimentari e sanitarie.

All’interno del suo INCI ha anche la presenza di Aloe Vera in elevata percentuale, che permette di lasciare la pelle delle mani fresca ed idratata, ma allo stesso tempo libera da tutte le forme di germi e batteri.

>>> ORDINA SUBITO IL MIGLIOR GEL PER LE MANI DEL 2020: CLICCA QUI E ACQUISTALO CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

Oltre ad ingredienti del tutto naturali, vi è anche la presenza dell’alcool, fondamentale per effettuare una pulizia duratura ed efficace della superficie della mani.

Questo prodotto è facilmente reperibile sul web al costo di 5€ circa, ma alcuni esemplari sono disponibili anche in alcuni negozi specializzati ed in farmacie particolarmente fornite.