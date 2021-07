Mini Wash Ultra Lavatrice Portatile: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parliamo dell’innovativa Mini Wash Ultra, la pratica e utile lavatrice portatile che vi consentirà di poter lavare tutti i vostri capi d’abbigliamento, vestiti e intimo, anche quando siete fuori casa per una bella vacanza con la vostra famiglia o con gli amici o quando dovete partire per motivi di lavoro. Adesso non avrete più problemi e non sarete costretti a spendere soldi in una lavanderia.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI LA NUOVA MINI WASH ULTRA SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma siamo certi che questa piccola lavatrice portatile funziona davvero e non è una delle molteplici truffe che si possono trovare in giro per il web? Per verificarlo, abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni e opinioni che i clienti che l’hanno già provata, hanno voluto condividere online nei vari forum e sul portale ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre scopriremo quali sono le sue caratteristiche tecniche principali, le istruzioni per un corretto utilizzo, il prezzo di vendita su Amazon e come ordinare sul sito ufficiale della linea Italoshop.

Istruzioni Mini Wash Ultra: caratteristiche e come usare la nuova lavatrice portatile

Siete pronti per partire per una meritata vacanza in famiglia con il vostro camper o in un bell’appartamento sul mare o in montagna, ma non avete a disposizione una lavatrice per poter lavare i vostri abiti? Adesso non dovrete più preoccuparvi di questo, in quanto è arrivato in commercio un accessorio perfetto per voi e che risolverà tutti i vostri problemi. Stiamo parlando di Mini Wash Ultra, la rivoluzionaria e pratica lavatrice portatile dalle dimensioni ridotte che potrete portare sempre con voi e vi permetterà così di lavare i vostri vestiti.

Questa innovativa lavatrice è infatti dotata di ventose sulla parte posteriore grazie alle quali potrete inserirla facilmente in un secchio o in una bacinella e tramite la rotazione della turbina alternata agli ultrasuoni si può creare un movimento circolare nell’acqua tale da pulire in circa 30 minuti. Dopo averla usata, si spegnerà automaticamente e potrete poi riutilizzarla dopo 3 minuti. Le sue turbine ad alta frequenza e ultrasuoni puliscono alternativamente, rimuovono lo sporco e svolgono la pulizia con efficacia. Le dimensioni compatte e il suo peso leggero, rendono Mini Wash Ultra perfetta da mettere nello zaino o da portare con sé in valigia.

Questa lavatrice portatile è raccomandata per lavaggi fino ad un massimo di 1 kg di biancheria, è adatta per piccoli indumenti e non può essere usata con capi d’abbigliamento pesanti come jeans e maglioni. Ma come funziona nel dettaglio Mini Wash Ultra? Stando a quanto riportato sulle istruzioni d’uso, per prima cosa dovrete prendere un secchio o una bacinella, dopodiché dovrete collegare le ventose e fissare sul bordo del contenitore la lavatrice portatile. Versate un litro di acqua circa, inserite nel secchio gli abiti da lavare e il detersivo che preferite e collegate Mini Wash Ultra alla presa della corrente.

Opinioni e recensioni Mini Wash Ultra: la lavatrice portatile funziona o è una truffa?

Mini Wash Ultra è la lavatrice portatile più innovativa e pratica che potrete trovare attualmente in commercio. Sono infatti moltissime le persone che hanno già avuto la possibilità di acquistarla e si sono dette soddisfatte dall’utilità e la facilità di utilizzo di questa piccola lavatrice. Tra i molteplici utenti che hanno già acquistato e provato questo interessante articolo, abbiamo selezionato per voi alcune delle loro recensioni rilasciate sul sito ufficiale della casa produttrice:

“Finalmente ho trovato una mini lavatrice portatile che posso portare sempre con me durante i miei viaggi di lavoro. Grazie a questo incredibile e pratico accessorio posso lavare tutti i miei indumenti, soprattutto quelli intimi. Funziona perfettamente e possono lavare fino ad un 1 kg di biancheria, senza problemi. Ottimo prodotto”. Federico T. “Mini Wash Ultra è una lavatrice portatile utilissima e posso dirmi davvero soddisfatta di averla acquistata. La lavatrice possiede delle turbine ad alta frequenza e ultrasuoni che riescono a pulire perfettamente tutti gli indumenti, rimuovendo lo sporco a fondo. La portiamo sempre con noi quando andiamo in campeggio per l’estate. Consigliatissima”. Arianna D.

Prezzo Amazon Mini Wash Ultra: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

La nuova e pratica Mini Wash Ultra, a differenza di prodotti simili, non è disponibile nei normali negozi specializzati nella vendita di elettrodomestici e non lo troverete nemmeno nello store di Amazon. Se desiderate acquistare questa innovativa lavatrice portatile mini, potrete farlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale di ItaloShop dove vi sarà richiesto di compilare un modulo d’ordinazione inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenz ecc..) e il vostro numero di telefono (meglio se cellulare).

Il pagamento potrete effettuare in due modalità: anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay, oppure direttamente in contanti tramite contrassegno al corriere espresso quando vi consegnerà il vostro pacco.

La spedizione poi vi verrà recapitata comodamente presso l’indirizzo che avete comunicato nel modulo e la consegna, che sarà gratuita per i clienti, avverrà nel giro di 2-3 giorni lavorativi, e l’acquisto sarà sicuro al 100%.

Infine per quanto riguarda il prezzo, ancora per diversi giorni sul sito ufficiale troverete un’interessante offerta di lancio riservata alla clientela dall’azienda produttrice e che vi permetterà di acquistare la vostra Mini Wash Ultra ad un costo conveniente pari a soli 79,90 euro, anziché 119,90, ma affrettatevi in quanto sono rimasti disponibili ancora pochi pezzi.