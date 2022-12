Minimal e colorato: l’arredo bagno è la vera tendenza del 2023

Negli ultimi anni il bagno è diventato l’ambiente della casa preferito dalla maggior parte delle persone, è la stanza in cui ci si prende cura della propria persona, in cui la routine è diventata una dolce coccola.

Scopriamo insieme come creare il bagno che possa soddisfare tutte le esigenze, sia funzionali che estetiche, seguendo piccoli consigli di chi è intenditore come Idroclic, azienda leader del settore, che ha vissuto in prima persona l’evoluzione di questo ambiente prima tanto sottovalutato e che, ad oggi, rappresenta la vera chicca di ogni casa.

Quali soluzioni di design preferire

Se nel 2022 ha predominato lo stile minimal nordico e quindi linee essenziali, per lo più spigolose e colori neutro, nel 2023 si prediligono i colori e le forme sinuose. Per un relook della stanza più importante si dovranno prediligere:

composizioni in altezza

mobili sospesi

materiali innovativi e di design

forti contrasti.

Le composizioni ideali per ogni tipo di bagno

Che sia di grande, media o piccola quadratura nel nostro bagno sono indispensabili i mobili sviluppati in altezza per donare un impatto dinamico da un punto di vista ottico ma soprattutto per rendere questo ambiente funzionale. Sono da preferire i mobili sottolavabo, dai diversi design, da coordinare con la colonna bagno preferibilmente sospesa. Questa diventa essenziale per riporre asciugamani o prodotti di cosmesi. Lo specchio è un elemento indispensabile, ad oggi il trend più in voga è lo specchio retroilluminato che lascerà stupito qualsiasi ospite oltre che rappresentare una fonte di luce estremamente rilassante.

Doccia o vasca? il 2023 sceglie la cabina doccia dotata di ogni comfort, come multi getto, getto a pioggia, cromoterapia, casse bluetooth e molto altro per far vivere l’atmosfera di una spa.

Arredamento sospeso: il vero must have del 2023

Per ottimizzare gli spazi e rendere funzionale il nostro bagno saranno indispensabili i mobili sospesi che saranno l’elemento assolutamente necessario in ogni bagno che voglia essere unico. È l’ideale per conferire eleganza, garantendo comodità e funzionalità. In diversi materiali e colori il settore dell’arredamento offre una vasta scelta per poter dare vita ad uno stile unico a seconda del proprio gusto. Questi si distinguono da altri per la loro compattezza e capienza nonostante non risultino visivamente ingombranti.

Dare spazio allo spazio è la vera scoperta del 2023!

L’eco friendly sposa il design scegliendo materiali innovativi

La sostenibilità è un tema ormai affermato in tutte le aziende produttrici di arredamento ed ecco che oltre alla funzionalità, la bellezza e la comodità nel 2023 non si potrà fare a meno di rendere il proprio bagno sostenibile e al tempo stesso dal design moderno. Per questo tra i materiali utilizzati sono presenti finiture che si dimostrano innovative e resistenti.

I materiali da preferire sono:

legno

gres porcellanato

piastrelle in ceramica

queste rappresentano scelte di design che possono valorizzare il nostro ambiente dando la possibilità di accostare qualsiasi scelta cromatica senza rinunciare allo stile e alla sostenibilità.

Basta colori neutri: facciamo spazio ai colori forti

La scelta ricade sulla rubinetteria e sui sanitari, ma anche le pareti subiscono una rivoluzione l’importante è mantenere fede allo stile scelto, senza cadere nell’eccesso.

Esistono due principali filoni:

Tonalità sgargianti: possono essere un’ottima soluzione per creare un’atmosfera rilassata e creare un clima positivo nel nostro bagno. Questa può essere una soluzione non solo per le pareti ma soprattutto per ogni accessorio del bagno. Quali scegliere? le palette da seguire sono quelle del verde, dell’azzurro e del rosa, sia chiaro che antico per chi vuole creare un’atmosfera più romantica e vintage.

Black&White: il classico intramontabile che nel 2023 verrà riscoperto anche per i sanitari e la rubinetteria. Il contrasto più elegante di sempre continua a predominare proponendo contrasti diventati un must have per gli interior design. È la scelta audace che donerà al bagno uno stile chic senza tempo. Che sia una parete scura, preferibilmente in marmo o gres porcellanato, in contrasto con i sanitari e l’arredo bianco o il contrario non importa, basta che sia evidente il contrasto.

Ora che hai scoperto quali sono gli elementi fondamentali da considerare per rivoluzionare il tuo bagno rendendolo, a tutti gli effetti, la stanza più importante della casa ti sveliamo un’ ultima regola da rispettare: la “regola dei tre colori”