Moda Estate 2021: tendenze donna e uomo, costumi da bagno e abbigliamento

La pandemia mondiale da cui ancora stiamo cercando di uscire ha influenzato tutti gli ambiti possibili ed immaginabili. Oltre alle relazioni sociali, il lavoro, la salute e le mete delle vacanze, questa situazione così particolare ha avuto forti ripercussioni anche sulla moda. Questo anno e mezzo chiusi in casa, con forti limitazioni sotto tutti i punti di vista, ha condizionato senza dubbio le collezioni primavera-estate 2021 degli stilisti che hanno sfilato alle fashion week fashion week di Londra, Milano, Parigi e New York.

La voglia di evadere, partire e di essere ovunque tranne che tra le mura domestiche si è sicuramente tradotta in capi d’abbigliamento, accessori e swimwear da viaggio o adatti all’aria aperta, che sia mare, piscina o campagna. Il comfort a cui ci siamo abituati, tuttavia ci ha fatto affezionare ad un’idea di comodità a cui non siamo pronti a rinunciare: outfit comodi, larghi e leggeri dai toni neutri a cui bastano uno o due accessori per risultare chic ed eleganti. O ancora, per chi dovesse continuare lo smart-working, “abbellire” in qualche modo quello che è l’outfit domestico con abiti da camera comodi, raffinati e velatamente sensuali. Infine, per chi torna in ufficio, maxi borse da lavoro e slippers senza tacco formali, comode ed essenziali.

Vediamo quali sono i trend donna dell’estate 2021, sia di abbigliamento che dei costumi da bagno.

Moda Estate 2021: abbigliamento donna

Come abbiamo detto, anche le donne quest’anno non sono pronte a rinunciare alla comodità, ovunque si trovino. Comfort, infatti, può fare rima anche con eleganza e raffinatezza. Tra i trend che seguono questa linea c’è sicuramente il completo oversize, morbido e leggero a cui basta abbinare, ad esempio, un accessorio gioiello per renderlo elegante ed adatto ad occasioni più formali.

Un’altra tendenza di quest’estate sono i colori pastello, chiari e delicati. Dai top ai pantaloni, dai costumi da bagno agli smalti per le unghie: questa è indubbiamente un’estate color pastello.

I colori sono chiari, sì, ma le stampe più sono eccentriche, geometriche ed originali e meglio è. Via alle fantasia giocose e divertenti: ora che possiamo uscire, è giusto anche farsi notare tra la folla.

Un must che è molto di tendenza in questa stagione calda è indubbiamente la lingerie in vista. Che sia il pizzo del reggiseno che sbuca dal vestito o un abito trasparente che lascia poco spazio all’immaginazione, non importa. Quel che conta è eliminare il preconcetto che far vedere la lingerie sia volgare.

Un materiale che sta spopolando sia per quanto riguarda lo swimwear che gli abiti, i top e i pantaloni è l’uncinetto. Colori chiari e bianco in primis, ma anche nero o rosso: la lavorazione all’uncinetto è un must-have a cui sempre più donne e ragazze si stanno convertendo, in città, in campagna, al mare ed in piscina.

Per quanto riguarda gli accessori, sono sempre più usate le maxi borse. Che siano pochette oversize o maxi bag da lavoro o da viaggio, la scelta delle donne è sempre più quella di indossare una maxi borsa che possa contenere più cose possibili, sempre legato al discorso della comodità e dell’efficienza.

La questione “maxi” tocca anche i gioielli: orecchini e collane, più sono grandi e meglio è! Meglio osare sugli accessori che sui look per quest’estate 2021. E poi, in video call saltano subito agli occhi e rendono interessante anche il più sobrio dei look e dei make up.

Moda Costumi Donna Estate 2021

Anche per quanto riguarda i costumi da indossare in spiaggia o in piscina ci sono alcuni trend dell’estate 2021 a cui è impossibile resistere.

Uno di questi è sicuramente lo slip sgambato anni ’80, che oltre ad essere sexy e a rendere qualsiasi bikini sensuale ed originale, valorizza anche la figura: aiuta infatti a slanciare la gamba, rendendola otticamente più lunga e ad evidenziare il punto vita.

Un altro must-have per quanto riguarda i costumi da bagno è il cosiddetto cut-out, ovvero i costumi interi “tagliati”, anche in modo irregolare, in modo da sembrare una via di mezzo tra bikini ed intero. Possono essere tagliati in modo da mostrare una porzione di pancia, della schiena o del decolléte. Ottimi anche da indossare sotto a gonne o pantaloni, magari ad un aperitivo in spiaggia.

Un trend molto in voga quest’anno in spiaggia è quello dei costumi dal taglio vintage anni 50: coulotte non sgambate, bottoni, passamanerie e pois o righe per quanto riguarda le fantasie.

Infine, ma non meno importante, l’intramontabile costume intero, magari in qualche stampa originale ed eccentricao dai colori molto accesi. Anche questo molto cool se indossato al posto di un top o di una t-shirt sopra a dei jeans o ad un paio di shorts.

Moda estate 2021: abbigliamento uomo

Anche l’uomo vuole la sua parte. I trend dell’estate 2021 non si limitano all’universo femminile. Sono molte, infatti, le tendenze moda uomo, sia per quanto riguarda l’abbigliamento che lo swimwear e gli accessori.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, neanche l’uomo, come la donna, rinuncia alla comodità quest’estate. Accessori comodi, efficienti e confortevoli vanno per la maggiore quest’anno: tasche ovunque, dai pantaloni alle magliette, marsupi di varie forme e colori e tessuti tecnici che facciano respirare la pelle.

Un altro trend maschile (ma come abbiamo visto, anche femminile) sono i colori chiari pastello. Proprio così: t-shirt, tute e costumi pastello faranno risaltare anche l’abbronzatura degli uomini quest’anno, per un risultato sexy ed originale.

Per chi è sempre pronto all’azione e non vuole rinunciare al mood “avventura” neanche in città, il camouflage è l’ideale. Sui bermuda, sulle t-shirt, sulle giacche ma anche in diverse tonalità. Oltre al classico verde oliva è molto “in” anche in grigio o sui toni dell’azzurro.

Moda Costumi Uomo Estate 2021

Per quanto riguarda i costumi, anche gli uomini farebbero bene a seguire i trend dell’estate 2021. Uno dei più irresistibili è indubbiamente il look surfista californiano anni 90 con pantaloncini un po’ più lunghi del solito e in colori accesi e super estivi.

Per chi ama lo stile rétro ed intellettuale un’altra tendenza di quest’estate è il costume vintage anni 50 a righe, perfetto da indossare in barca o in piscina, magari leggendo un libro sotto il sole.

Un intramontabile trend che quest’anno va per la maggiore è il costume con stampa floreale che richiama molto lo stile Miami 1980. Qui ci si può sbizzarrire con i colori e il tipo di fiori, l’importante è che risalti l’abbronzatura!