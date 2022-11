Mondiali di Calcio Femminile 2023: date, girone Italia, diretta tv in chiaro e favorite

Nel recente campionato europeo di calcio femminile svoltosi in Inghilterra, UEFA Women’s EURO England 2022, ha visto salire, nei tifosi italiani e non solo, un’interesse per il football in rosa. Il calcio al femminile ha convinto anche i più intransigenti appassionati calciofili. Il mondo sportivo attende con trepidazione il prossimo campionato mondiale, FIFA Women’s World Cup Australia New Zeland 2023, che sarà un torneo itinerante tra l’Australia e la Nuova Zelanda .

Tutte le date dei Mondiali di Calcio Femminile 2023 e dove si svolgono

Il mondiale di calcio femminile 2023 si svolgerà dal 20 luglio al 20 agosto tra l’Australia e la Nuova Zelanda. La città scelta per la finale per il titolo mondiale è Sydney, in Australia. Le semi-finali si svolgeranno a Sydney e ad Auckland, nella Nuova Zelanda. A ospitare la finale per il 3° e 4° posto sarà Brisbane, capitale del Queensland, regione dello stato australiano. Si partirà il 20 luglio con gli ottavi. Ecco gli otto gruppi:

Gruppo A Nuova Zelanda Norvegia Filippine Svizzera



Le partite si svolgeranno in Nuova Zelanda:

Nuova Zelanda – Norvegia : 20 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Auckland Filippine – Svizzera : 21 luglio 2023 , ore 17:00 UTC+12 – città: Dunedin Nuova Zelanda – Filippine : 25 luglio 2023 , ore 17:30 UTC+12 – città: Wellington Svizzera – Norvegia : 25 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+12 – città: Hamilton Svizzera – Nuova Zelanda : 30 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Dunedin Norvegia – Filippine : 30 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Auckland



Gruppo B Australia Repubblica d’Irlanda Nigeria Canada



Gli incontri si svolgeranno in Australia.

Australia – Irlanda : 20 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Sydney Nigeria – Canada : 21 luglio 2023 , ore 12:30 UTC+10 – città: Melbourne Canada – Irlanda : 26 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+8 – città: Perth Australia – Nigeria : 27 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Brisbane Canada – Australia : 31 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Melbourne Irlanda – Nigeria : 31 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Brisbane



Gruppo C Spagna Costa Rica Zambia Giappone



Le partite saranno svolte in Nuova Zelanda.

Spagna – Costa Rica : 21 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+12 – città: Wellington Zambia – Giappone : 22 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Hamilton Spagna – Zambia : 26 luglio 2023 , ore 17:00 UTC+12 – città: Auckland Giappone – Costa Rica : 26 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+12 – città: Dunedin Giappone – Spagna : 31 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Wellington Costa Rica – Zambia : 31 luglio 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Hamilton



Gruppo D Inghilterra Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo B Danimarca Cina



Le partite saranno svolte in Australia.

Inghilterra – Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo B : 22 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+10 – città: Brisbane Danimarca – Cina : 22 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+8 – città: Perth Inghilterra – Danimarca : 28 luglio 2023 , ore 18:30 UTC+10 – città: Sydney Cina – Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo B : 28 luglio 2023 , ore 20:30 UTC+9:30 – città: Adelaide Cina – Inghilterra : 1º agosto 2023 , o re 20:30 UTC+9:30 – città: Adelaide Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo B – Danimarca : 1º agosto 2023 , ore 19:00 UTC+8 – città: Perth



Gruppo E U.S.A. Vietnam Olanda Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo A



Le partite saranno svolte in Nuova Zelanda.

Stati Uniti – Vietnam : 22 luglio 2023 , ore 13:00 UTC+12 – città: Auckland Paesi Bassi – Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo A : 23 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+12 – città: Dunedin Stati Uniti – Paesi Bassi : 27 luglio 2023 , ore 13:00 UTC+12 – città: Wellington Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo A – Vietnam : 27 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+12 – città: Hamilton Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo A – Stati Uniti : 1º agosto 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Auckland Vietnam – Paesi Bassi : 1º agosto 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Dunedin



Gruppo F Francia Giamaica Brasile Vincitrice Play-off del Gruppo C



Le partite saranno svolte in Australia.

Francia – Giamaica : 23 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Sydney Brasile – Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo C : 24 luglio 2023 , ore 20:30 UTC+9:30 – città: Adelaide Francia – Brasile : 29 luglio 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Brisbane Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo C – Giamaica : 29 luglio 2023 , ore 20:30 UTC+8 – città: Perth Vincitrice FIFA Play-off del Gruppo C – Francia : 2 agosto 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Sydney Giamaica – Brasile : 2 agosto 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Melbourne



Gruppo G Svezia Sudafrica Italia Argentina



Le partite saranno svolte in Nuova Zelanda.

Svezia – Sudafrica : 23 luglio 2023 , ore 17:00 UTC+12 – città: Wellington Italia – Argentina : 24 luglio 2023 , ore 18:00 UTC+12 – città: Auckland Argentina – Sudafrica : 28 luglio 2023 , ore 12:00 UTC+12 – città: Dunedin Svezia – Italia : 29 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+12 – città: Wellington Argentina – Svezia : 2 agosto 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Hamilton Sudafrica – Italia : 2 agosto 2023 , ore 19:00 UTC+12 – città: Wellington



Gruppo H Germania Marocco Colombia Corea del Sud



Le partite saranno svolte in Australia.

Germania – Marocco : 24 luglio 2023 , ore 18:30 UTC+10 – città: Melbourne Colombia – Corea del Sud : 25 luglio 2023 , ore 12:00 UTC+10 – città: Sydney Germania – Colombia : 30 luglio 2023 , ore 14:00 UTC+9:30 – città: Sydney Corea del Sud – Marocco : 30 luglio 2023 , ore 19:30 UTC+10 – città: Adelaide Sud Corea del Sud – Germania : 3 agosto 2023 , ore 20:00 UTC+10 – città: Brisbane Marocco – Colombia : 3 agosto 2023 , ore 18:00 UTC+8 – città: Perth



Girone dell’Italia Femminile ai Mondiali 2023

Le nostre ragazze affronteranno le squadre del Gruppo G del FIFA Women’s World Cup 2023, rappresentate dalle selezioni nazionali di:

Svezia;

Sudafrica;

Argentina.

La prima partita si svolgerà ad Auckland e le altre due rimanenti a Wellington. Le Azzurre potranno calcare il terreno australiano solo se passeranno gli ottavi. Alla fine del sorteggio per i mondiali, secondo la c.t. della nazionale italiana, Milena Bertolini, la favorita di questo girone è la Svezia. Questo è stato il suo commento: “Sarà un girone difficile, dove la grande favorita è senza dubbio la Svezia. Sono le vicecampionesse olimpiche e come sempre hanno una squadra forte fisicamente e dotata di grande talento. Per centrare almeno il secondo posto sarà fondamentale lottare fino all’ultima partita”.

Diretta tv Mondiali Femminili di Calcio 2023: in chiaro o pay tv?

Ancora non ci sono notizie chiare e definitive riguardo le dirette tv del Mondiale femminile 2023. Ci sono problemi ancora da risolvere per quanto riguarda i diritti televisivi. La Rai, istituzionalmente, garantirà la visione in chiaro di tutte le partite delle Azzurre. In più, trasmetterà gli incontri più importanti come le due semifinali e la finale per il titolo mondiale.

Sky, pay tv per eccellenza, se confermerà quanto fatto per il FIFA Women’s World Cup France 2019, acquisterà i diritti per la trasmissione completa del torneo, visibile a pagamento con l’abbonamento Sky Calcio.

Tutte le partite del mondiale in diretta, sempre con abbonamento o on-demand, saranno visibili anche su Dazn.

Nazionali favorite: chi vincerà il Mondiale di calcio femminile 2023?

L’Italia è passata dal 15° posto nel ranking FIFA, occupato nell’europeo in Inghilterra, al 14° posto attuale. Troppo distante, comunque, per aspirare a un dignitoso piazzamento nel mondiale. Le nazionali che potrebbero contendersi la vittoria, quindi, si riducono a un gruppo di sei, sette squadre. Nella prima fascia di probabili aspiranti al titolo di campione del mondo abbiamo:

U.S.A.

Inghilterra

Spagna

e nella seconda fascia:

Germania

Francia

Svezia

in ulteriore aggiunta, tra le favorite, possiamo menzionare anche l’Olanda.