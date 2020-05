Monopoli Online App in italiano: come giocare da Android e iPhone in multiplayer, prezzo e guida

Con l’applicazione del Monopoli online potrete comunque divertirvi come se foste tutti insieme davanti ad una pizza e una birra a passarvi i dadi, ma senza dover litigare fra voi per la pedina a forma di fiaschetta o quella a forma di fungo. L’applicazione per smartphone, infatti, permette di intrattenersi con il gioco di società più famoso del mondo sia da soli che in compagnia con i propri parenti e amici in multiplayer, ad un prezzo senza dubbio vantaggioso e in maniera facile e semplice. Vediamo adesso come.

Piccola premessa prima di cominciare ad addentrarci nel gioco: l’applicazione con il gioco del Monopoli, si trova nel marketplace, anche nella versione italiana, con il nome internazionale, scritto con la y finale, cioè come Monopoly.

Monopoli Online: come giocare dall’applicazione in italiano “Monopoly” da smartphone Android

Con più di 100000 download, Monopoly, l’applicazione del gioco del Monopoli per giocare online, si conferma punta di diamante nel settore dei giochi da tavolo.

Con la certificazione PEGI 3, è una delle prime scelte per ogni famiglia: con quattro stelle su cinque a fronte di 23603 recensioni è davvero degno di grande considerazione! La maggior parte dei feedback sono del tutto positivi, con cinque stelle di gradimento, ma alcuni hanno riscontrato soprattutto negli ultimi tempi delle problematiche fastidiose e, in alcuni casi, il blocco dell’app a partita non ancora terminata: che sia vittima anche Monopoly dell’alto traffico di visitatori dovuto al lockdown?

Può darsi, senza dubbio però non è un buon motivo per smettere di giocare.

Gli aggiornamenti di questa versione Anrdroid, soprattutto in tempi in cui il traffico online è in aumento e i feedback negativi possono essere dietro l’angolo, sono davvero frequenti, vi basti pensare che l’ultimo è avvenuto il 7 aprile di questo anno, il 2020.

Anche per questo motivo, al fine di garantire il corretto funzionamento di tutta l’esperienza di gioco, è necessario avere un sistema Android aggiornato alla versione 5.0 o a quelle successive.

Una volta scaricato il gioco con l’applicazione di Monopoly, vi basterà avvertire i vostri amici ed invitarli a fare ugualmente.

Giocare in multiplayer, infatti, è possibile: oltre alla versione offline che permetterà di giocare insieme ai propri familiari e ai cosiddetti congiunti nel corso di questi pomeriggi di quarantena, è possibile anche attivare una partita in multiplayer sia con altri account online, a noi perfettamente sconosciuti, che creando delle vere e proprie rimpatriate di gioco con il gruppo di amici, costruendo partite online con i propri contatti fino ad un massimo di quattro giocatori. Ogni giocatore sceglierà una pedina fra le quattro argentate a forma di pinguino, cane, tirannosauro e macchina d’epoca alle quali, compiendo ulteriori acquisiti in app per una spesa di ognuno compresa fra i 2, 29 euro e i 34, 99 euro, potranno aggiungersi altre pedine. Allo stesso modo si potranno scegliere nuovi edifici e modificare l’interfaccia della città nei contorni della quale ci troviamo a gareggiare, a seconda dei gusti personali di ogni giocatore.

Dopo il lancio dei dadi, ogni giocatore sarà costretto a rimanere con gli occhi puntati sullo schermo per vedere la propria pedina muoversi ad alta velocità, gustando il momento di ansia che precede la scoperta della casella nella quale si è capitati.

Dopodiché l’allegro omino con i baffi bianchi e la bombetta vi mostrerà come costruire case e alberghi, comprando, vendendo e scambiando le vostre proprietà per arricchirvi e infine vincere la partita!

Anche in questo caso tutte le opportunità di gioco saranno esplicate utilizzando schermate visivamente identiche alle carte che avreste pescato nella versione cartacea e poi, come sempre, la scelta sarà vostra.

Come giocare dall’applicazione in italiano di Monopoli da iPhone

Su Apple Store viene presentato come “il gioco da tavola più amato” e, molto probabilmente, è davvero così. Numero uno fra quelli consigliati per le famiglie, l’app online di Monopoly è presente sia in Apple Store sia in versione per iPhone che per iPad.

La versione per iPhone rende Monopoli un gioco accessibili a tutti a partire dai quattro anni di età.

La valutazione che il pubblico ne fa è di 4, 2 stelline su cinque a fronte di 2220 valutazioni.

Anche in questo caso, come per Android, è possibile giocare offline da soli, offline con più giocatori passando il telefono di mano in mano a seconda di chi è il protagonista del turno o online in multiplayer e, soprattutto, online con i propri amici lontani.

L’interfaccia, così come le pedine, sono uguali a quelle descritte nel paragrafo precedente, essendo una unica applicazione, quella di Monopoly, realizzata per entrambi i sistemi.

Secondo i giocatori è un gioco “bello e fedele all’originale”, “fatto con una grafica molto bella” e l’unica pecca sarebbe quella di non poter salvare le partite per poi riprenderle in un secondo momento. Anche con il sistema di iPhone, iOs, purtroppo negli ultimi tempi è stato riscontrato che specialmente per quanto riguarda il gioco online in multiplayer, l’applicazione si blocca spesso, ma niente paura: gli sviluppatori di Monopoly di Marmalade Game Studio hanno sempre risposto, cercando ogni volta di migliorare, laddove non fosse necessario o possibile risolvere il problema in toto, le falle riscontrate dagli utenti.

Il gioco su iPhone, anche quello in multiplayer online, resta comunque una vera e propria esperienza: la città in 3D, che talvolta muta forma e diventa simile alle città che noi tutti conosciamo con nuove espansioni di gioco, prende vita e ciò rende la partita standard ancora più inclusiva del gioco da tavolo.

Gli utenti insoddisfatti, invece, vedono questi problemi di rete come una caratteristica davvero molto penalizzante dell’applicazione, dato che oltre alle estensioni a pagamento, l’intero gioco, anche al primo download, richiede una spesa di 4, 49 euro, come vedremo fra poco.

In realtà esistono, per compensare la spesa, molte altre applicazioni di gioco che sono state sviluppate esattamente come Monopoli e non richiedono alcuna spesa per il download, ma solo chi è cresciuto con Monopoli è in grado di comprendere quanto, anche attraverso uno schermo e con gli amici presenti, ma lontani, il solo Monopoly originale possa rappresentare casa propria.

Così, con l’applicazione online per giocare a Monopoli anche in multiplayer, potrete essere sicuri di affidarvi a quel ricordo di voi di quando eravate bambini.

Giocare a Monopoli online: i prezzi e la guida per l’applicazione del gioco Monopoly in italiano di Android e iPhone nel 2020

Siamo certi che non sia necessario spiegarvi in questa sede come funzioni il gioco del Monopoli, il grande classico di tutti i giochi da tavola prodotto da Hasbro che ci accompagna fin dalla più tenera età.

Ovviamente, una volta entrati nell’applicazione online sia per Android che per iPhone del gioco, quindi nel vivo di Monopoly, ci accorgeremo del valore aggiunto che soltanto le fattezze virtuali riescono a dare.

Marmalade Game Studio, il produttore dell’applicazione Monopoly online, sia per iOs che Android, fa in modo che la città del vostro gioco preferito possa prendere vita: per questo al centro della strada che costeggia il tabellone, la città che vive e che è il soggetto protagonista di tutto quello che sarà il vostro percorso di gioco, è stato disegnata in 3D “per offrire un’esperienza di gioco facile e interattiva”, come viene presentato nella descrizione dell’app prima dell’acquisto.

Una unica nota dolente, infatti, in alcuni casi è proprio il fatto che questa app non sia scaricabile gratuitamente, ma soltanto previo pagamento. Sia su App Store che Google Play, infatti, il prezzo è di 4, 49 euro: questo è anche l’unico difetto lamentato dai giocatori che hanno deciso di scaricare Monopoly.

Questa spesa, però, che aumenterà nel caso in cui siate decisi a comprare pacchetti in più come nuove pedine o nuovi edifici, garantisce il massimo della sicurezza e il minimo dei fastidi assicurando, come specificato nella descrizione stessa dell’app Monopoly sia su sistema iOs che su sistema Android, una esperienza “premium” approvata dalla stessa casa produttrice dei giochi in scatola, Hasbro, priva dei cosiddetti pay to win e di pubblicità.

La qualità è, senza dubbio, davvero pregiata e una partita online vi farà ricordare con nostalgia i bei momenti insieme ai propri amici e familiari che, attenzione, potranno essere replicati anche virtualmente. Abbiamo già anticipato, infatti, che oltre al gioco individuale che si può effettuare anche offline, l’applicazione di Monopoly online nella sua ultima versione acquistabile nel 2020 permette di creare partite in multiplayer contro giocatori scelti random in rete dal gioco stesso online nel vostro stesso momento oppure di creare delle vere e proprie partite private con i vostri amici e parenti online.

Se temete, poi, che giocare a Monopoli con i vostri contatti possa rubare troppo tempo al vostro smart working, dovete assolutamente provare la cosiddetta “modalità rapida” del gioco che vi permetterà di concludere una partita allo stesso modo avvincente, in soli venti minuti”. Ma perché riservare così poco tempo al gioco più avvincente di sempre?