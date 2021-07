Muro Adesivo 3D Wall: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Sul mercato è arrivato il nuovo Muro Adesivo 3D Wall Bianco, un moderno pannello autoadesivo da parete con effetto 3D e carta da parati in gomma a forma di mattoni bianchi. Realizzato con materiale impermeabile a prova di umidità, questa innovativa piastrella è diventata uno degli articoli più richiesti e venduti del momento.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO MURO ADESIVO 3D WALL SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma siamo sicuri che funziona e non si tratta di una truffa? Nell’articolo cercheremo di capire cosa ne pensa la maggior parte della clientela che ha già avuto modo di acquistare questi pannelli e applicarli sulle pareti della loro abitazione. Inoltre vedremo quali sono le loro caratteristiche principali, le istruzioni per un corretto montaggio, il prezzo su Amazon e come ordinare tramite il sito ufficiale.

Muro Adesivo 3D Wall: istruzioni e caratteristiche tecniche dei nuovi pannelli autoadesivi

Capita spesso di voler rinnovare l’aspetto della propria casa ma senza dover per forza rompere pareti e sollevare polvere. Per questo molte persone rinunciano a cambiare look per evitare di chiamare una squadra di operai e pagare un prezzo troppo elevato. Tuttavia in commercio è presente, da diverso tempo, una soluzione molto più semplice e soprattutto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza ad un costo moderato. Si tratta di ricorrere a rivestimenti in finti mattoni o pietra che garantiscono un look originale alla vostra casa.

Tra i vari prodotti disponibili sul mercato, oggi vogliamo parlarvi di Muro Adesivo 3D Wall, l’innovativa piastrella adesiva da parete con effetto 3D, ideale per decorare la vostra casa in modo originale. È composta da moderni mattoni bianchi, realizzati in morbida schiuma di PE. Realizzato con materiali di altissima qualità, queste piastrelle sono resistenti all’acqua, all’umidità e si puliscono molto facilmente con un semplice panno umido.

La loro istallazione è semplice e non dovrete far altro che seguire le istruzioni d’uso presenti nella confezione e posizionare i pannelli sulle pareti che desiderate e in pochi minuti avrete una casa dall’aspetto originale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche di Muro Adesivo 3D Wall:

Materiale: schiuma di PE

Colore: Bianco

Stile: Moderno stile semplice

Misure: ogni pannello misura 77×70 cm (per una copertura totale di 230cm x 70cm)

Facile da pulire e impermeabile

Recensioni Muro Adesivo 3D Wall: funziona davvero o è una truffa online?

Ma cosa ne pensano i clienti che hanno già avuto modo di acquistare e testare il funzionamento dei pannelli autoadesivi della linea Italoshop? A seguire abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle loro opinioni e recensioni che abbiamo trovato in giro per i vari forum online e sul sito ufficiale. Grazie alle loro testimonianze possiamo avere la certezza che Muro Adesivo 3D Wall funziona davvero e non è l’ennesima truffa presente sul web. Ma vediamo alcuni dei loro commenti:

“È un ottimo prodotto. Ho ricoperto la parete della cucina e devo ammettere che ne sono soddisfatto. Visivamente sembra un muro vero e proprio ma non si sporca ed è facile da pulire. Consigliatissimo”. Marco V. “Prodotto fantastico! All’inizio pensavo fosse l’ennesima truffa, ma dopo l’installazione, fatta praticamente da sola, il risultato è stato molto soddisfacente! Sono pratici e conferiscono luminosità alla stanza e inoltre sono molto belli anche dal punto di vista estetico. Ottimo acquisto devo dire, sono contenta”. Stefania M.

Muro Adesivo 3D Wall: prezzo Amazon e come acquistare sul sito ufficiale

Se dopo aver letto questo articolo vi siete convinti anche voi ad acquistare i nuovi pannelli Muro Adesivo 3D Wall, ma non sapete dove trovarli in vendita non vi preoccupate in quanto a seguire vi daremo tutte le informazioni utili. Per prima cosa vi diciamo subito che questo prodotto non lo troverete disponibile nel vasto store di Amazon o nei normali negozi che vendono articoli simili. L’unico modo per acquistare Muro Adesivo 3D Wall è tramite il sito ufficiale della linea Italoshop.

Per averi questi pannelli autoadesivi dovrete compilare il modulo d’ordinazione che trovate nella pagina iniziale del portale, inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Una volta inviato l’ordine, un operatore dell’azienda produttrice vi contatterà per confermare il buon esito dell’operazione e poi la spedizione vi verrà recapitata a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi. La consegna sarà totalmente gratuita in tutta Italia, isole comprese.

>>> SITO UFFICIALE MURO ADESIVO 3D WALL: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA 100% E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Ma quanto costa Muro Adesivo 3D Wall? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare ben 3 pannelli – che offrono una copertura totale di 230cm x 70cm – ad un prezzo speciale di soli 59,90 euro.

Le modalità di pagamento sono due: anticipatamente tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay in modo veloce e sicuro, oppure direttamente in contanti al corriere espresso tramite contrassegno.