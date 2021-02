Mysticurls: opinioni di parrucchieri, truffa o funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vogliamo parlarvi del nuovo Mysticurls, l’innovativo e tecnologico arricciacapelli automatico che vi permetterà di avere finalmente dei ricci perfetti e splendenti in modo semplice e veloce. Realizzato con ceramica e tormalina, questo incredibile accessorio vi offre la possibilità di modellare la vostra chioma come preferite, in quanto riesce a raccogliere perfettamente ogni ciocca all’interno della camera.

Ma quali sono le opinioni dei parrucchieri e cosa ne pensano le donne che hanno già acquistato il nuovo Mysticurls? Grazie alle loro testimonianze possiamo verificare se questo arricciacapelli funziona davvero o se si tratta di una truffa. Inoltre nell’articolo troverete tutte le informazioni sull’accessorio, le sue caratteristiche tecniche, il prezzo su Amazon e come si può acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Caratteristiche Mysticurls: come funziona il nuovo arricciacapelli in ceramica e tormalina

Siete stanche di dover sempre andare dal vostro parrucchiere per riuscire ad avere sempre i vostri ricci lucenti e sistemati e siete alla ricerca di un accessorio che vi aiuti a gestire la vostra chioma anche quando siete a casa? Adesso in commercio è arrivato il vostro nuovo alleato: si tratta dell’innovativo Mysticurls, l’arricciacapelli automatico della linea kalaishop che vi offre tutto l’aiuto di cui avevate bisogno.

Dotato di una camera in ceramica e tormalina, questo incredibile accessorio vi consentirà di modellare la vostra chioma come desiderate, garantendovi dei ricci perfetti e splendenti in pochissimo tempo e con estrema facilità. Mysticurls riesce infatti a raccogliere automaticamente nella camera in ceramica la ciocca di capelli che volete sistemare e in pochi secondi otterrete lo stesso risultato che vi garantisce il vostro parrucchiere di fiducia.

Potrete scegliere tra diverse tipologie di riccio: ondulati e adatti alla vita di tutti i giorni, dei bellissimi boccoli o anche dei fantastici tirabaci che vi aiuteranno ad essere sempre alla moda e piena di stile nelle occasioni più glamour. Mysticurls non tira e non strappa i capelli grazie alla sua tecnologia anti-nodi e non li brucia proprio grazie al rivestimento in ceramica. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche:

Camera di ceramica per una finitura perfetta;

Sistema di calore professionale per un’arricciatura rapida;

3 diversi programmi di temperatura per ogni tipo di capelli: 200 °C, 220 °C e 240 °C;

4 programmi di tempo secondo il tipo di riccio, con segnali acustici indicatori: 8 s, 10 s, 12 s e 0s (illimitato);

Selettore della direzione del riccio per una finitura naturale:destra, sinistra o aleatorio;

Modo stand-by dopo 20 minuti di inattività;

Spegnimento automatico.

Ma come funziona? L’utilizzo di Mysticurls è molto semplice e vi basterà seguire due semplici step: inserite una ciocca di capelli nell’apertura di Mysticurls, tenete premuto il pulsante fino al segnale acustico, poi fate scorrere Mysticurls ed ecco che otterrete i vostri ricci perfetti.

Mysticurls funziona o è una truffa? Le recensioni degli utenti e le opinioni dei parrucchieri

Dopo aver visto nel dettaglio come funziona e come usare al meglio Mysticurls, in questo paragrafo vedremo cosa ne pensano le donne che hanno già usato questo innovativo arricciacapelli. Prima di andare a leggere le loro recensioni, vi diciamo che questo accessorio è stato provato e testato anche dagli esperti del settore e sono molte le opinioni positive dei parrucchieri che hanno iniziato a consigliare questo arricciacapelli alle proprie clienti così che possano ottenere ottimi ricci anche a casa. Ma vediamo alcune delle testimonianze che abbiamo trovato sul web:

“Sono un parrucchiere ed ho avuto la possibilità di provare sulle mie clienti il nuovo Mysticurls e devo dire che si tratta di un arricciacapelli davvero ottimo. Riesce a realizzare ricci perfetti e lucenti e il rivestimento in ceramica e tormalina è ottimo e permette di non bruciare i capelli, proteggendoli. Lo consiglio alle mie clienti e a tutte le donne che vogliono riuscire ad avere una chioma riccia perfetta anche a casa”. Stefano E. “Devo ammettere che ero scettica inizialmente ma mi sono dovuta ricredere dopo aver provato sulla mia chioma il nuovo Mysticurls. Finalmente posso avere anche a casa dei ricci perfetti come quando vado dal mio parrucchiere. E’ un arricciacapelli davvero ottimo e molto semplice da usare. Inoltre non brucia la chioma come altri accessori simili presenti in commercio. Consigliatissimo”. Ludovica G.

Prezzo Amazon Mysticurls: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Le recensioni delle clienti e le opinioni positive dei parrucchieri confermano che il nuovo Mysticurls funziona davvero e non è l’ennesima truffa che circola su internet. Ma scopriamo ora quanto costa e dove acquistare online l’innovativo arricciacapelli della linea kalaishop. Per prima cosa, è importante sapere che questo accessorio per capelli non è in vendita nei normali negozi e non è presente nemmeno nello store di Amazon. L’unico e originale Mysticurls è possibile acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Sul portale troverete un modulo d’ordinazione che dovrete compilare con i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Completata la procedura, la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 24/48 ore lavorative e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costa il nuovo Mysticurls? Se vi affrettate sul sito ufficiale troverete una promozione davvero super conveniente che vi permetterà di acquistare l’arricciacapelli automatico ad un prezzo speciale di soli 79,99 euro, invece di 109,99 euro con un risparmio di ben 30 euro. L’offerta è limitata e valida fino ad esaurimento delle scorte.