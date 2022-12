Un Natale all’insegna della dolcezza

Una celebre frase recita così: “A Natale siamo tutti più buoni”, forse è così perché lo spirito delle feste riempie l’atmosfera di qualcosa di speciale, o forse è così perchè siamo circondati da bontà culinarie che ci addolciscono la pancia e l’anima. Il Natale è un’occasione per riunirsi con amici e parenti e cosa c’è di meglio che farlo intorno ad una bella tavola imbandita?! Le feste, infatti, sono sinonimo di convivialità e non c’è nulla di meglio che un buon pranzo o una cena per celebrare le ricorrenze legate al Natale.

Sono tantissimi i piatti della tradizione natalizia partendo dagli antipasti e concludendo con un delizioso dessert. Quest’ultimo deve essere la giusta conclusione di un pasto e accompagna, di solito, momenti di gioco e conversazione. Esiste una lista molto vasta di tipici dolci natalizi in quanto ogni paese ha sviluppato una propria tradizione culinaria inerente il periodo delle festività, d’altronde la cucina non è altro che una trasposizione culturale che fa parte delle caratteristiche che distinguono i popoli tra loro.

Conoscere quali sono i dolci tradizionali di Natale dei vari paesi del mondo non solo alimenta la nostra curiosità, ma può alimentare anche il nostro appetito e la voglia di sperimentare e provare nuovi sapori.

Dolci natalizi nel mondo

In Italia abbiamo un’ampia tradizione culinaria che include, ovviamente, anche i periodi legati alle festività. Parlando di dolci, alcuni tra quelli più famosi nel nostro paese sono sicuramente il pandoro, il panettone, gli struffoli e il torrone. I primi due si sono ampiamente diffusi anche all’estero dove vengono riconosciuti come dessert tipici della cucina italiana e che hanno subito con il tempo numerose evoluzioni, anche se la versione artigianale, come quella di Bioitalia, resta sicuramente quella più apprezzata.

Ma varchiamo i confini nostrani e scopriamo quali sono invece le prelibatezze dolciarie delle feste a livello internazionale:

Bûche de Noël – iniziamo spostandoci a casa dei nostri vicini francesi che sono soliti preparare una sorta di tronchetto di cioccolato formato dal pan di spagna e da una crema. La peculiarità di questo dolce è che viene ricoperto da una ganache di cioccolato sulla quale vengono applicati dei disegni, tipo linee, che fanno assomigliare il dolce ad un vero e proprio tronco di albero;

Lebkuchen – si tratta di biscotti tedeschi che hanno le tipiche dimensioni e forme dei classici biscottini da the. La differenza è che sono speziati, per esempio con zenzero, cannella e noce moscata, e guarniti con frutta secca. Spesso sono anche ricoperti di cioccolata che viene apposta sottoforma di glassa per donare al biscotto un aspetto lucido;

Pudding – gli inglesi hanno invece un dolce dalla tradizione antichissima: il pudding. Si tratta di una sorta di budino composto principalmente da uvetta, prugne, frutta candita, farina e miele. Questi ingredienti gli conferiscono un colore che assomiglia a quello brunastro tipico del cioccolato anche se questo non è presente. Ha un gusto molto particolare;

Pavlova – andando oltreoceano, decisamente oltre, approdiamo in Nuova Zelanda dove il dolce tipico natalizio è la Pavlova. Il colore candido è conferito dalla meringa che le conferisce anche croccantezza. Questo dolce è poi ripieno di panna montata e frutta. Il sapore è delicato e molto dolce allo stesso tempo;

Buñuelos – non poteva mancare nell’elenco un paese latino come la Colombia che per le festività natalizie porta in tavola i buñuelos. Sono dei dolcetti di forma sferica o piatta, delle frittelle a base di formaggio e zucchero. Nonostante ci sia la presenza del formaggio, prevale al gusto un sapore dolciastro. La cosa importante è mangiarli caldi appena fritti per poterli assaporare al meglio.

Questi sono solo alcuni dei gustosi dolci che puoi trovare in giro per il mondo. Grazie alle ricette presenti sul web chiunque può provare a cimentarsi nella loro preparazione. Provali tutti!