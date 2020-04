Night Relax: opinioni mediche, funziona o è una truffa, dove trovare in farmacia, istruzioni, sito ufficiale

Oggi abbiamo deciso di parlarvi del nuovo e utilissimo Night Relax, il dispositivo nasale antirussamento che vi aiuterà a ritrovare sonni tranquilli fin dalla prima volta in cui lo inserirete nelle vostre narici. Inoltre, se avete un partner anche lui o lei ne trarranno giovamento in quanto il loro sonno non verrà più disturbato dal vostro russare.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulle sue principali funzioni, i benefici, le istruzioni per utilizzarlo al meglio, il prezzo e dove è possibile acquistare online sul sito ufficiale e in farmacia il nuovo NightRelax. Inoltre per scoprire se funziona davvero o se si tratta della solita truffa, abbiamo selezionato per voi alcuni dei commenti lasciati sul web dagli utenti che lo hanno già provato ed hanno voluto recensirlo.

Come funziona Night Relax, l’innovativo dispositivo nasale antirussamento: istruzioni d’uso

Tra le problematiche notturne che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffuse nel mondo c’è senza dubbio l’apnea notturna. Questo disturbo infatti è stato riscontrato in più di 6 milioni di persone, soprattutto nelle grandi metropoli degli USA dove la vita è diventata ormai sempre più frenetica. Come sappiamo l’apnea porta chi ne soffre ad avere il respiro sospeso per diversi secondi durante la notte dopo i quali la respirazione torna alla normalità. Tuttavia alcune persone dopo l’apnea iniziano a russare, spesso disturbando chi sta dormendo beatamente vicino a loro. Lo stress lavorativo e la stanchezza accumulata durante il giorno sono tra le principali cause di apnea notturna in quanto il corpo troppo affaticato è portato a cadere in sonni profondi.

Adesso però è finalmente arrivato in commercio un dispositivo speciale che vi permetterà di dire addio per sempre a questi fastidiosi disturbi notturni. Stiamo parlando di Night Relax, il dilatatore antirussamento nasale che vi farà aiuterà a dormire e a far dormire chi vi sta accanto con serenità, senza più russare e senza apnee notturne. Questo rivoluzionario articolo è composto da un particolare filtro antibatterico che si prenderà cura delle vostre narici durante la notte, eliminando qualsiasi batterio e migliorando di molto la qualità del vostro sonno. In questo modo ne trarrà beneficio anche la vostra respirazione e non dovrete più ricorrere a fasce per la testa, medicinali e potrete evitare di sottoporvi a costosi interventi chirurgici. Night Relax si adatta a qualsiasi naso, non importa la grandezza e la sua forma ergonomica. Questo dilatatore è stato realizzato con materiali ipoallergenici come il silicone e la plastica medica.

Ma come va usato questo innovativo dispositivo? All’interno della confezione troverete le istruzioni d’uso ma vi diciamo già che usare Night Relax è davvero semplicissimo. Non dovrete usare imbragature, non dovrete prendere pastiglie e non dovrete più scegliere particolari posizioni per dormire. L’unica cosa che dovrete fare è inserirlo nelle vostre narici facendo un lieve pressione, dopodiché vi coricate a letto e vi addormentate come avete sempre fatto. La differenza è che con il dilatatore non russerete più e non avrete più alcuna apnea notturna; insomma sono molti i benefici che ne trarrete voi, il vostro corpo ed eventuali partner. Molto probabilmente le prime volte che lo indosserete, potrete trovarlo un po’ fastidioso ma poi vi abituerete e non ci farete più caso.

Come spesso accade, prima di poter arrivare in commercio, Night Relax è stato testato superando diversi test clinici che non hanno evidenziato nessuna controindicazione o effetto collaterale che possa causare problematiche alla vostra salute. Tuttavia la casa di produzione consiglia di conservare Night Relax con molta cura e pulendolo ogni volta che viene utilizzato così da eliminare qualsiasi corpo estraneo. Per pulirlo vi basterà usare un panno umido e un po’ di acqua. Oltre al dispositivo, all’interno della confezione troverete anche una piccola custodia dove riporlo al mattino. Infine, viste le dimensioni ridotte, è opportuno tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini che potrebbero ingerirlo rischiando così seri problemi respiratori.

Recensioni NightRelax: opinioni e commenti degli utenti che lo hanno provato

Il nuovo dilatatore antirussamento nasale Night Relax è stato consigliato anche dagli specialisti in otorinolaringoiatria e negli Stati Uniti sono già molte le persone che hanno deciso di provarlo. In Italia invece è arrivato da pochi mesi e alcuni utenti hanno voluto lasciare una propria recensione sul prodotto. Grazie alle loro testimonianze, chi è intenzionato ad acquistare questo dispositivo nasale antirussamento ma non sa se funziona davvero o se si tratta di una truffa, può così capire se vale la pena spendere dei soldi per il nuovo Night Relax.

Tra le diverse recensioni trovate sul sito ufficiale troviamo quella di Maria, 29 anni, che da tempo non riesce a dormire a causa del continuo russare del suo fidanzato che soffre di apnea notturna. Finora aveva provato qualsiasi tipo di medicinale e trattamento come ad esempio i cerotti nasali, senza riscontrare alcun miglioramento. Navigando sul web si è imbattuta nella pubblicità di Night Relax e, dopo aver letto i commenti degli altri utenti, si è convinta ad acquistarlo. La prima volta che il suo ragazzo lo ha indossato, lo ha trovato fastidioso e voleva subito toglierlo ma pian piano è riuscito a sopportarlo durante la notte. E lui e la sua ragazza sono tornati a dormire sonni tranquilli e sereni.

Altra testimonianza positiva è quella di Francesco, 32 anni, che ha ricevuto in regalo il dispositivo nasale dal suo migliore amico che lo aveva già provato. Dopo averlo messo la prima notte, ha subito notato dei miglioramenti incredibili nel suo sonno e in quello leggero della sua ragazza. Finalmente è tornato a riposare durante la notte e sono sparite anche le apnee notturne e per questo ha deciso di approfittare delle promozioni presenti sul sito ufficiale ed ordinare altre 4 confezioni del nuovo Night Relax. Inoltre lo ha consigliato anche a suo padre che come lui soffre di apnee e russamento.

Prezzo di Night Relax e dove acquistare sul sito ufficiale: modalità di pagamento e spedizione

Dopo avervi parlato di come funziona questo dispositivo antirussamento e avervi mostrato alcune delle recensioni degli utenti, in questo ultimo paragrafo scopriremo dove è possibile acquistare il nuovo NightRelax. Se decidete di recarvi in una normale farmacia o di navigare online, vi diciamo subito che il dilatatore non è disponibile nei negozi specializzati nel settore o nei vari store di e-commerce come Amazon o eBay. L’unico ed originale Night Relax è infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Per averlo vi basterà compilare il modulo d’ordinazione che trovate nella pagina iniziale del portale, scorrendo verso il basso. Non dovrete fare altro che compilarlo inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e il vostro indirizzo di residenza), il vostro numero di telefono (preferibilmente quello del vostro cellulare) e se volete anche il vostro indirizzo di posta elettronica dove riceverete la conferma del vostro ordine. Inoltre nel modulo è presente una sezione dove poter aggiungere ulteriori informazioni da lasciare al corriere come ad esempio il nome presente sul citofono o quello di un vostro vicino di casa a cui lasciare il pacco se non siete presenti.

Per completare l’ordine, dovrete scegliere una delle cinque offerte messe a disposizione della clientela dalla casa produttrice. Dopodiché potrete completare l’acquisto e il vostro dispositivo vi arriverà direttamente a casa nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita.

Le modalità di pagamento sono due: anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay oppure in contanti il giorno al corriere che vi consegnerà il pacco. Le promozioni disponibili sul sito ufficiale sono le seguenti:

1 confezione di Night Relax – 39 euro;

2 confezioni di Night Relax – 59 euro;

3 confezioni di Night Relax – 79 euro;

4 confezioni di Night Relax – 99 euro;

5 confezioni di Night Relax – 119 euro.

Infine la casa produttrice permette ai suoi clienti di poter usufruire della garanzia Soddisfatti o Rimborsati, in questo modo se non siete contenti del vostro Night Relax potrete fare il reso entro 14 giorni dall’acquisto e riceverete un rimborso con i soldi spesi.