NoiPA Cedolino Gennaio 2020: quando verranno accreditati gli stipendi?

La mezzanotte che decreta la fine del 2019 non è ancora scattata eppure, già si inizia a parlare degli stipendi che si percepiranno a Gennaio 2020.

Per coloro che prestano servizio nella pubblica amministrazione, o che sono neo pensionati oppure che fanno parte del personale ATA, il portale di riferimento per i cedolini mensili è NoiPA.

Nel seguente articolo si parlerà di quando verranno accreditati i soldi nel Cedolino di Gennaio 2020 e tutte le ultime novità proposte per il nuovo anno.

NoiPA Cedolino Gennaio 2020: gli stipendi della pubblica amministrazione, dei docenti e del personale ATA

Anche quest’anno il portale NoiPA, gestisce in modo telematico l’accredito degli stipendi di Gennaio 2020 di insegnanti, personale ATA e di tutti i funzionari della pubblica amministrazione.

Anche se Dicembre non è ancora terminato, tutti quanti si domandano già quando sarà possibile vedere accreditato lo stipendio del primo mese del nuovo anno.

Da qualche mese infatti, è stata introdotta la possibilità di visualizzare il cedolino prima dell’effettivo accredito, in modo tale da avere una chiara panoramica della propria situazione economica.

Le categorie di lavoratori soprannominati tuttavia dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter vedere effettivamente l’importo netto previsto per Gennaio 2020, a differenza dei neo pensionati che hanno già la possibilità di conoscere quanto gli spetta.

Il personale della pubblica amministrazione, potrà visualizzare il cedolino di Gennaio 2020 solamente nei primissimi giorni del mese.

Come sempre, l’iter da seguire è quello di usare le proprie credenziali per poter accedere all’interno dell’area riservata presente nel sito NoiPA .

Mediante la sezione self service, è possibile vedere in anticipo l’importo del cedolino dello stipendio di Gennaio 2020 prima che sia pubblicata la busta paga su NoiPA.

Per effettuare l’accesso al servizio, tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, docenti e lavoratori ATA devono loggarsi tramite credenziali SPID oppure sfruttando il proprio codice fiscale e password scelta al momento dell’iscrizione.

Una volta effettuato l’accesso nell’area personale, ognuno ha la possibilità immediata di visualizzare l’importo accreditato nel mese in corso.

Per prendere visione del cedolino del mese di Gennaio 2020, bisogna muoversi all’interno dell’area self service, nella sezione “Consultazione pagamenti” la quale si compone di un menù a tendina riportante le mensilità percepite.

Una volta effettuati tutti i precedenti passaggi, basterà ciliare sul mese di Gennaio per essere a conoscenza dell’importo e della data effettiva di accredito.

Come già accennato precedentemente, coloro che sono impiegati nella pubblica amministrazione dovranno ancora attendere qualche giorno prima di poter visualizzare l’importo spettante.

Secondo quanto affermato, la data di pubblicazione dei cedolini di Gennaio 2020 sarà il 16.

I dipendenti potranno dunque calcolare le trattenute fiscali, le addizionali che variano di regione in regione ed eventuali assegni famigliari.

Grazie alla chiarezza fornita dalla pagina NoiPA, ogni dipendente pubblico può sempre tenere sotto controllo la propria situazione economica stipendiale, e prevedere eventuali scatti di anzianità.

Per quanto riguarda l’effettiva erogazione dello stipendio per il personale scolastico, la data prevista sarà Giovedì 23 Gennaio 2020.

Mentre le forze armate, le forze dell’ordineed il comparto sanitario, potranno avere la disponibilità nelle giornate successive; verosimilmente la data prevista per Gennaio 2020 è il 27, anche se sarà possibile parlare dell’ufficialità solamente tra qualche giorno.

Il sevizio NoiPA ci tiene a sottolineare che a seconda delle modalità previste da ogni singolo istituto bancario, l’accredito può inoltre avvenire in diverse ore della giornata.

Per quanto riguarda l’emissione del cedolino di Gennaio 2020, il servizio propone delle tipologie differenti.

Anzitutto vi è quella ordinaria, la quale concerne l’elaborazione classica dello stipendio mensile; successivamente vi è l’Urgente che elabora arretrati a credito o stipendi relativi a periodi passati ed infine vi è l’emissione speciale che invece riguarda l’ elaborazione delle competenze del personale scuola e dei volontari quali Vigili del fuoco e altre tipologie particolari di arretrati.

E’ poi importante non dimenticare la differenza tra emissione ed esigibilità: mentre la prima riguarda la fase entro cui NoiPA raccoglie ed elabora tutti i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento, la seconda fa capo invece alla data in cui gli istituti bancari effettuano in modo concreto il pagamento agli stipendiati della pubblica amministrazione.

Ovvero l’esigibilità riguarda la fase in cui l’importo spettante si rende effettivo al beneficiario.

All’interno della categoria degli impiegati pubblici ci sono anche i supplenti ed i lavoratori temporanei; anche in questo caso per conoscere l’importo e controllare il cedolino di Gennaio 2020 si deve fare riferimento al portale NoiPA.

Il pagamento effettivo e concreto avviene solamente a seguito del caricamento del contratto di lavoro da parte della segreteria scolastica all’interno della quale i soggetti prestano servizio, oppure in alternativa sempre nel sito di NoiPA.

Infatti il Cedolino del prossimo gennaio in formato elettronico è disponibile per tutti gli impiegati pubblici, compresi quelli che non sono in possesso di una casella elettronica istituzionale.

Generalmente l’accredito per queste categorie di lavoratori avviene entro due o massimo tre giorni dal comparto scolastico.

Tuttavia è importante ricordare che ancora non sono uscite le date ufficiali, dunque per avere una maggiore certezza sarà necessario attendere ancora qualche giorno ( presumibilmente a seguito delle feste).

Negli ultimi mesi diversi dipendenti hanno riscontrato non poche difficoltà nel visualizzare correttamente i cedolini passati ed accedere all’area riservata su portale; se si dovesse incombere in problemi simili anche per quanto riguarda l’accerto di Gennaio 2020, il consiglio migliore è quello di consultare la guida presente all’interno del sito NoiPA, oppure contattare il numero verde per segnalare malfunzionamenti oppure problemi tecnici al sistema.

NoiPA Cedolino Gennaio 2020: quando verranno accreditate le pensioni

Molto spesso si è soliti associare il portale di NoiPA solamente alle categorie di lavoratori appartenenti alla pubblica amministrazione, al personale ATA ed ai docenti.

Tuttavia non bisogna dimenticare che questa piattaforma online, gestisce oramai da diverso tempo anche le pensioni degli italiani.

Ovviamente il servizio non è rivolto alla totalità di persone che percepiscono la pensione, in quanto questa è gestita dall’Istituto di Previdenza sociale, ma fa riferimento a tutti coloro che hanno lavorato presso un comparto pubblico e da poco hanno terminato l’attività.

Questa peculiare categoria di persone ha diritto a consultare la propria area riservata all’interno del sito www.noiPa.it, fino a quando non ci saranno più documenti relativi al soggetto interessato da consultare.

Nella fattispecie, il cedolino di Gennaio 2020 e tutti quelli successivi per i nuovi pensionati resta su web fino a 15 mesi, mentre la certificazione Unica fino a ben oltre 5 anni.

Coloro che hanno terminato l’attività lavorativa, ed hanno fatto sempre riferimento alla consultazione presso la propria area personale non devono temere!

Il primo cedolino di Gennaio 2020 per i pensionati è già visibile all’interno del portale; questo perché a differenza degli impiegati pubblici, l’accredito della pensione avviene il primo giorno di ogni mese.

Come è ben noto, il primo Gennaio è un giorno festivo, dunque tutta quanta la procedura sarà prontamente posticipata al 2.

Coloro che hanno necessità di conoscere l’importo netto non devono affatto aspettare, ma possono tranquillamente farlo, collegandosi all’area riservata presente all’interno del sito www.noipa.it ed inserendo le proprie credenziali.

Le modalità di accesso sono sempre le stesse: o sfruttando i dati SPID, oppure inserendo il proprio codice fiscale identificativo e la password personale.

NoiPA Cedolino Gennaio 2020: le ultime novità

Con l’arrivo del nuovo anno, anche il portale NoiPA abbraccia delle innovazioni sotto il profilo tecnologico per venire incontro alle esigenze di tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, personale ATA e docenti scolastici.

Infatti il cedolino di Gennaio 2020, oltre ad essere disponibile all’interno del sito ufficiale del servizio, sarà presentato anche nell’app NoiPA compatibile cont tutti i dispositivi IOs ed Android.

Tutti quanti gli utenti che sono in possesso delle credenziali e che lavorano in ambito pubblico, possono tranquillamente consultare il cedolino del prossimo mese, scaricare certificazioni uniche e non perdere nessuna delle prossime novità previste dal mondo NoiPA.

A portata di smartphone tutti gli utenti possono avere un’assistenza sempre presente, ma allo stesso tempo una garanzia assoluta della sicurezza delle informazioni personali e la privacy.

Un metodo unico, facile e veloce per gestire l’accredito dello stipendio di Gennaio 2020, ma anche di tutti quelli futuri.

L’App recentemente, è stata modificata ed aggiornata per essere ancora più efficiente: a partire dallo scorso mese, infatti è stata aggiunta la sezione “Consultazione Pagamenti”, al fine di garantire una chiara panoramica della propria situazione stipendiale in modo de tutto immediato.

Altra novità istituita da pochissimo, che interesserà il cedolino di Gennaio 2020 è il fatto che il portale NoiPA offre la possibilità agli stipendiati statali di cambiare le modalità di accredito.

Sempre all’interno dell’area self service, il sistema ha creato la voce “Modalità di riscossione”, ovvero una peculiare funzionalità che consente di apportare delle modifiche per quanto riguarda l’accredito dello stipendio.

La gestione è possibile sempre all’interno dell’area riservata di ogni impegnato della pubblica amministrazione nell’area self service, ma il sistema di NoiPA ci tiene a sottolineare che la concreta variazione ha effetto solamente a partire dai mesi successivi al mese successivo a quello della comunicazione all’interno del portale.