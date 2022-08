Audi, nuova generazione elettrica entro il 2027: si parte con Audi A3

La data fatidica del 2035 sta togliendo il sonno a tutti i grossi costruttori di automobili: il Parlamento Europeo ha infatti approvato la legge che prevede il termine della produzione di auto con motori a combustione (benzina, diesel, gpl, metano) entro quella data, dando il via libera obbligatorio alla ricerca e allo sviluppo delle macchine elettriche, in modo da abbattere le emissioni di CO2 dannose per l’atmosfera e per il genere umano. C’è però un costruttore molto importante, parliamo di Audi, che sta ragionando controcorrente e in modo decisamente produttivo: ha annunciato infatti che sarà la prima casa automobilistica ad avere un parco macchine interamente elettrico e ha addirittura anticipato la data, fissandola per il 2027. Davvero un progetto ambizioso per la casa tedesca, che coinvolge come prima scelta la nuova Audi A3, attualmente disponibile in versioni benzina, diesel e plug-in (con benzina ed elettrico assieme).

Come sarà la nuova Audi A3?

E’ presto per dire come sarà la nuova Audi A3. Probabilmente, da rumors arrivati nel corso delle varie conferenze stampa, potrebbe chiamarsi A3 E-tron ma si sa poco altro. Quasi sicuramente avrà la guida assistita e diventerà la “piccola” di casa Audi, visto che la A1 e la Q2 probabilmente non faranno parte della rivoluzione elettrica.

Viste le grandi dimensioni dell’auto, le batterie avranno uno spazio adeguato e di conseguenza l’autonomia sarà notevole, si parla infatti di almeno 600 km totali prima di dover ricaricare, davvero niente male.

Per quanto riguarda i pneumatici, anche qui è prematuro trarre delle conclusioni, ma l’impressione è che le misure rimarranno le stesse e che potrebbe essere confermato come idoneo l’equipaggiamento dell’Audi A3 con gomme PIRELLI Cinturato P7 P7C2, una gomma estiva in grado di offrire grande aderenza anche su fondo bagnato o asciutto, una lunghissima durata e un basso consumo di carburante.

Una sfida per l’ambiente e non solo

Abbattere le emissioni ed arrivare ad un parco macchine totalmente elettrico è una sfida dura, ma è anche molto ambiziosa. Per la prima volta le case automobilistiche partono tutte alla pari per arrivare ad un comune obiettivo.

E’ chiaro che non si tratterà solamente di dare una mano all’ambiente: in questi anni Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW e tante altre si daranno battaglia nel tentativo di guadagnarsi una fetta di un mercato nuovo, in continua espansione e con innovazioni sempre maggiori. Ogni casa automobilistica sta sviluppando progetti che fino a solo vent’anni fa sarebbero sembrati fantascienza: Audi è in fase di lavorazione sulla piattaforma “Trinity” per la nuova Audi A3, mentre quelle di dimensioni maggiori faranno parte della “Artemis”.

Le possibilità future che ci offriranno i veicoli elettrici sono in molti casi ancora da prevedere. Al momento pare che queste rivoluzioni siano tutte positive, come l’abbattimento delle emissioni, guide sempre più assistite con meno incidenti e tante altre belle novità… non ci resta che guardare al futuro con rinnovata fiducia.