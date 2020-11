Avere un ambiente comodo e funzionale intorno a noi, è fondamentale, soprattutto nelle nostre case, ma anche l’occhio vuole la sua parte, quindi, è importante che gli elementi d’arredo che riempiono i nostri spazi, siano sempre raffinati e al passo coi tempi! Anche il settore dell’arredamento, come tanti altri ambiti, si evolve seguendo le nuove tendenze, e sul mercato sono disponibili infinite soluzioni d’arredo, tra cui poter scegliere quella più adatta ai vostri gusti.

Quali sono i colori e i materiali di tendenza per i vostri elementi d’arredo?

Se siete in procinto di arredare la vostra casa e desiderate restare aggiornati sulle nuove tendenze del momento, vi suggeriamo alcune idee per aiutarvi a scegliere un arredamento moderno e alla moda!

Per quanto riguarda le decorazioni più in voga, in questo periodo, vi consigliamo di scegliere i motivi geometrici che catturano l’attenzione e sono di impatto visivo, ad esempio, potrete sceglierne uno per le piastrelle del bagno, o per una particolare carta da parati.I colori e le tonalità più richieste per gli elementi d’arredo, invece, sono principalmente quelle neutre, chiare, che abbracciano tutte le sfumature del grigio e del beige. Oltre a queste tonalità più classiche, nell’ultimo periodo, c‘è molta richiesta di tessuti e decorazioni floreali, e colori forti e brillanti: un vero e proprio ritorno al passato donando un tocco vintage al vostro arredo.

Un altro stile di tendenza è quello relativo all’arredamento industriale, che utilizza finiture e dettagli in metallo per tutti gli elementi d’arredo. Le tonalità brillanti di argento, oro, rame e stagno diventano un richiamo agli originali loft inglesi e creano intorno a voi degli ambienti piacevoli da vivere.Per restare sempre al passo con i nuovi trend del momento, vi consigliamo anche di orientare la vostra scelta verso un arredamento green ed ecosostenibile, che utilizza principalmente materiali di riciclo. Seguendo questo stile la vostra casa si riempirà di vecchi pezzi di acciaio che si trasformeranno in lampade, o antiche cornici che diventeranno specchi, e così via.

In cucina, soprattutto se si tratta di un open space, le nuove tendenze propongono dei colori netti e decisi, che differenziano questo ambiente dl resto della casa. Ad esempio, va molto di moda la cucina composta da mobili neri, una scelta elegante e raffinata che quasi sempre, crea un piacevole contrasto con tendaggi bianchi o colorati.

Sempre all’interno degli open space, potete optare per l’acquisto di particolari librerie, da utilizzare come soluzioni divisorie per i vostri ambienti. Un’altra idea originale e alla moda, è quella di inserire elementi d’arredo realizzati in paglia di Vienna, uno stile adatto a chi non ama gli spazi troppo moderni. Questo particolare materiale si ricava dalla manifattura della canna del giunco, dopo una selezione accurata dei vari fili, si adopera per la realizzazione di sedie Thonet, oppure per rivestire mobili e copri termosifoni. Anche in questo caso, c’è un ritorno allo stile vintage, che viene, però, arricchito da un tocco del tutto contemporaneo.

Proposte originali e alla moda per arredare il tuo bagno

Fra i tanti ambienti della tua casa da arredare con cura, c’è anche il bagno, una stanza che deve apparire sempre comoda, funzionale e assolutamente trend, come il resto del tuo appartamento!

In particolare vogliamo darvi qualche consiglio in più riguardo alla vostra doccia, presentandovi una serie di modelli di piatti doccia, tra cui poter scegliere.

Vi elenchiamo i diversi modelli di piatti doccia tra cui poter scegliere:

piatti doccia in ceramica: sono quelli tradizionali, solitamente rispecchiano uno stile moderno e, quindi, non sono adatti a chi preferisce un design classico.

sono quelli tradizionali, solitamente rispecchiano uno stile moderno e, quindi, non sono adatti a chi preferisce un design classico. Piatti doccia basso acrilico: sono modelli che si contraddistinguono per la resistenza nel tempo, e la capacità di essere trasformati e modificati in corso d’opera. Questi piatti doccia risultano essere molto leggeri e antiscivolo, sono, quindi, adatti alla vostra sicurezza e riducono il rischio di spiacevoli cadute.

