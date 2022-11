Nuovo Film di Checco Zalone nel 2023 o 2024: rumors e notizie

Natale è alle porte e sono in molti a cercare in rete notizie del nuovo film di Checco Zalone. Sicuramente qualcosa bolle in pentola. L’unica certezza, però, è il suo tour teatrale. Checco sta portando in tutta Italia il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva. Ma c’è di più. Con l’occasione ha lanciato una nuova canzone, in tono ironico in stile Zalone, dedicata agli Oligarchi di Putin, “Sulla Barca dell’Oligarca“.

Checco Zalone in “Amore + Iva”, aspettando il nuovo film

In attesa del nuovo film, Checco Zalone ha fatto un regalo ai suoi fan. Uno spettacolo teatrale che vedrà l’artista pugliese in giro per l’Italia per un anno. Il titolo è Amore + Iva. Il debutto è stato a Firenze, lo scorso 8 novembre. La prima ha mandato in estasi il pubblico pubblico fiorentino, che è di buon presagio per gli italiani che hanno già prenotato un biglietto. Checco ci ha sempre fatto ridere attraverso le sue parodie, doppi sensi, imitazioni e canzoni. Questa volta il tema scelto da Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è l’Amore. Questo sentimento lo spiega alla lavagna, come si fa con gli alunni dell’elementari. Ma uno dei personaggi presi di mira da Checco è Putin, da cui ha preso spunto per un’esilarante parodia, nonché, per la canzone ufficiale “Sulla Barca dell’Oligarca. E’ la descrizione di un uomo, che in un mondo dove vince chi ce l’ha più grosso, scopre che c’è un medico chirurgo in Ucraina che fa l’allungare il pene. Chiede a un suo generale di informarsi dell’operazione, ma questo intende che si tratta di “un’operazione speciale“, ma militare. Da questo malinteso nasce la tragedia della guerra in Ucraina.

Dopo Firenze, il tour live toccherà Bologna (nel 2022), Conegliano, Trieste, Ravenna, Torino, Milano, Napoli, Sanremo, Roma, Montecatini Terme, Bologna (nel 2023), Pesaro, Avellino, Verona, Benevento, Lamezia Terme, Alba, Capaccio-Paestum e Santa Margherita di Pula.

Lo spettacolo Amore + Iva è stato scritto da Checco Zalone insieme a Sergio Maria Rubino, autore di famose trasmissioni televisive, e Antonio Iammarino, musicista e autore di altre canzoni nate dalla collaborazione con Luca Pasquale Medici, e cantate dal suo personaggio comico Checco Zalone.

“Sulla Barca dell’Oligarca“, l’ultima canzone di Checco Zalone

Il titolo è “Sulla Barca dell’Oligarca“. Con la sua spiazzante ironia, Checco tocca, anche questa volta, un tema molto delicato. Ma grazie alla sua intelligenza e la sua simpatia, però, trasforma gli umori e sentimenti più tristi in gioia festosa.

Il videoclip ufficiale si può già vedere su Youtube. La canzone si poggia su un disegno animato in bianco e nero con una grafica molto semplice. Sono le musiche, le parole del testo e la voce con l’inflessione pugliese di Checco, a riempire di colore il cartone animato musicale.